102 Kč za kilo? Šok z nízkých cen. Ukrajinci nakupují u Rusů a Češi zírají

Neočekávejte velkou prodejní kulturu, ale o ni tady zas tak nejde. Zboží je přímo na paletách, samozřejmě mimo chlazených potravin. U pokladen povětšinou ukrajinské ženy. A zatím převažující Ukrajinci, co do nákupu. Ale situace se mění a Čechů valem přibývá.

„Přišli jsme se sem jenom podívat, protože nám o tom říkali známí,“ svěřuje se nám paní Blanka. Prý byli v Tescu a odtamtud je to co by kamenem dohodil. „A už máme plný košík, protože tohle se fakt vyplatí,“ libuje si žena, zatímco děti vybírají kilová balení sušenek.

Od jihu na sever a východ

Tady se objevují i bisquity z Makedonie. Jinak ale převažuje Litva a Lotyšsko, poté Polsko a nakonec Ukrajina. Pár českých výrobků je jakoby do počtu. Jediným českým uzenářem jsou tady Karlovarské uzeniny, které za dlouhá léta podnikání zkusily ledaccos – od Kauflandu počínaje přes odběratele v Německu. S oběma se brzy rozloučily – supermarket měl přemrštěné požadavky a německý prodejce by výrobky bral, ale musely by se přebalit, protože české výrobky by se v sousedním Německu neprodávaly – takoví jsou tam, navzdory EU, patrioti.

Ještě rybí saláty a speciality, ty jsou také tuzemské. A pak už jen Pobaltí a Polsko. Polské klobásy jsou hodně pod stovku za kilo. Litevská játrovka v double balení 20,50 koruny. Jedno balení váží 150 gramů a v prodeji jsou dvě. Sušená litevská vepřová klobása, 230 gramů, je za padesátikorunu. Kilo česnekové uzené klobásy, rovněž z Litvy, přijde na 102 koruny.

Cenový šok. Češi zírají

Kilo pepřenek je za 135 korun – a výrobce je tuzemský! Kilo anglické slaniny z Karlových Varů stojí 185 korun. Kilo párků Prima rovněž z lázeňského města stojí 164 korun v diskontním obchodě MERE. Karlovarská šunková tlačenka kilo jen za 157 korun. A z jiného soudku: Dvoulitrovka multivitaminového nápoje z Polska přijde na 32,80 koruny. Mražené pelmeně s vepřovým masem, výrobce z Litvy, přijdou na 70 korun. Polská mražená jarní zelenina, kilové balení pouhých 43 korun.

„Jsme velká rodina a tady je to pro nás ideální. Jaké štěstí, že jsme to našli,“ říká paní Jitka, která se o novém diskontu dozvěděla od svých známých a jen čekala, až si spojí v krajském městě další zastavení. „Když se nás doma sejde přes deset, tak to jídlo jenom mizí. A tady mi to na portmonku tolik neútočí.“ Zákazníci rovněž – pro některé kupodivu – oceňují, že u jednotlivých druhů není zas až tak velký výběr. „Nepotřebuji padesát druhů klobás, klidně mi stačí tři, čtyři,“ říká muž, co mu košík přetéká plnými krabicemi.

Zákazníků bude valem přibývat…

Společnost, provozující tento diskont, první svého druhu v západních Čechách, patří údajně jakémusi Rusovi, žijícímu v Pobaltí. Ten si právě vybírá výrobce přímo na místě. Nakupující přitom oceňují, že se dostanou k výrobkům, které jinde nekoupí. „Nejsme blízko Polska, abychom tam jezdili za nákupy a v Německu moc polské potraviny nemají,“ říká paní Eva. „Tady v Plzni si tedy nakoupím, okoštuji a budu se jistě vracet…“

Výrobky nejsou neznámé

„U nás je litevských, lotyšských, ale i estonských potravin hodně,“ konstatuje Jurij, který pracuje v Plzni jako stavební dělník už několik let. „Chodil jsem si pro naše speciality do specializovaných obchodů nebo mi je vozili příbuzní a teď mám možnost si je zas koupit. Doporučuji, jsou fakt dobré, kvalitní – a levné,“ spiklenecky mrká. Cizinci z východu už vědí, po čem sáhnout, a „našinci“ je pozorují, aby měli inspiraci. „Co kupují Ukrajinci, ráda koupím i já,“ vrací se Eva ještě jednou do uličky s rybími konzervami. Mimochodem, jsou tu také sardinky z Maroka, dvoubalení za třicet korun.

Tričko za třicet korun ve všech možných velikostech – i to je MERE. Nebo také pečicí papír či kuchyňské nože. A spousty drogerie. Třeba prací gel 5,5 litru za 94 korun. A jiný gel s objemem 4,3 litru za 81 korun. Výrobce Polsko. Naopak vlhčené ubrousky jsou z Turecka – balení 120 kusů za 24 korun. Tekuté mýdlo, pětilitrovka, za 67,50 koruny. Český prací prášek OVIO, 10 kilo za 180,50 Kč.

„Senzace,“ konstatuje pan Jaroslav. „Ideálně do firmy, máme autodílnu, tam se toho spotřebuje. Takové ceny bych musel hledat na letácích. Sem zajdu a už to házím do košíku…“

Jenom chtít

„A pak že ceny nemohou být nízké,“ konstatuje nasupeně pan Mirek. „To nám jen blbnou hlavu. A nikdo z vlády se s tím nechce babrat. To není o tom si jen pozvat pány ředitele na kafíčko. Těm je nějaká naše vláda úplně někde u zádele,“ rozčiluje se. „Když si neumíme dupnout, tak oni dupou po nás a našich výrobcích a zemědělcích. A my mlčíme nebo děláme, že se nás to zatím netýká… A tady vidím, že to jde,“ rozhlíží se zálibně po ne zrovna sympatických paletách.

Šok budí i české hotové polévky ve skle, především dršťková a zabijačková, které zde stojí něco málo přes 40 korun. V poměrně levné Normě už jsou za necelých 60 korun a někde dokonce za 80 korun. Nu a tady v MERE je to jinak. Zájem o prodej bude, zdá se, velký, po Karlovarských uzeninách budou jistě následovat další. Třeba právě výrobci sanitární drogerie, ale i dalších komodit. A vypadá to, že si sem pro rýži, polévkovou směs, těstoviny, bulgur či další ingredience budou jezdit i jídelny včetně těch školních. Každou chvíli tady potkáte nějakého usilovně si píšícího nebo fotografujícího člověka, který, jak je vidno, nemá s personálem nic společného.

Kdo by se (ne)měl stydět…

Příležitost je to i pro nákupy na charitu nebo sociálně slabé. To není o ostudě, protože už nyní zde najdete „kravaťáka“ i člověka v modračkách. A otevřeno je až do osmé hodiny večerní, takže možnost zastavit se je výrazná. Těch pár zaměstnanců či brigádníků už nyní má plné ruce práce. Jakpak by ne, když návštěvnost, a tím jistě i tržby, trhá téměř každý den rekordy. A to se po Plzni povídalo, že takovýto podnik nemá v bohatém krajském městě šanci, že se lidé budou stydět sem chodit nakupovat. Málo kde ochutnáte ukrajinské a zvláště pobaltské potravinářské výrobky. Takže si můžete i tímto způsobem pomoci. Jak říkají zde nakupující lidé, nikdo vlastně neodchází zklamán, každý si něco najde a je spokojen. Společnost částečně vsadila i na „šuškandu“, vždyť klasická reklama je velmi drahá. Vzájemné doporučení má přece také něco do sebe. Pokud to půjde takto dál, nebude na západě Čech MERE jediným novým diskontem svého druhu. Ostatně, vzpomínáte, jak vlastně po sametové revoluci vznikaly první supermarkety? Ještě než přišla Delvita a Carrefour (které pak zase odešly). A výzva tu je také. Třeba pro COOP, který, jak se zdá, vsadil na bezobslužné prodejny na vesnicích, což bude pro naše starší spoluobčany jistě tvrdý oříšek…

