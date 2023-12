1250 Kč?! To jsme neměli dělat. Šli jsme se ptát na cukroví

reklama

Vanilkové rohlíčky, slepovanky, včelí úly…… Cukroví, které tradičně zdobí vánoční stůl nejedné české rodiny. Teď ale mnozí Češi šetří. Ceny potravin a energií je donutily sáhnout hlouběji do kapsy. Někteří tak letos napečou méně druhů cukroví, někteří menší množství a někteří prostě nepečou vůbec. Je to prý zkrátka drahé…..

Padesát vanilkových rohlíčků 120 až 150 korun. Příště namažeme chleba kunerolem…

Stejně jako vloni jsme se vypravili za důchodkyní Vlastou Šindelířovou do Jindřichova Hradce. Ta řadu let vedla obchody v Praze, a tak má dodnes o cenách velmi dobrý přehled. „Vloni stálo máslo mezi 50 až 60 korunami, někde skoro 70. Letos je to kolem čtyřiceti korun. Ale o to víc se zdražily ořechy, cukr, kokos, mouka…. A příští rok to bude zřejmě ještě horší. Takže příští rok si namažeme chleba kunerolem a máme Vánoce odbyté. Za chvíli budeme chodit na zelený,“ vidí budoucnost nepříliš optimisticky. Jak dodala, cukroví se dnes vyplatí péct, pokud máte větší rodinu, která se na náklady složí. „Ale pakliže je v domácnosti jeden nebo dva lidé a pečou třeba jen symbolicky, aby měli něco na stůl, tak bych řekla, že se to skoro ani nevyplatí. Protože to množství, které ti dva lidé potřebují, si koupí v obchodě zhruba za stejné peníze a je to bezpracné. Není to třeba tak chutné, samozřejmě,“ říká a vypočítává, na kolik dnes vyjdou v Čechách velmi oblíbené vanilkové rohlíčky.

„Když to spočítám, tak 50 vanilkových rohlíčků vyjde zhruba na 120 až 150 korun. Vezměte si, kilo mouky vyjde zhruba na 25 korun, pokud není ve slevě, do toho máslo a energii, tak to tak nějak vyjde,“ zamýšlí se a přidává i další oblíbené cukroví, plněné ořechy.

„Třeba plněné ořechy vyjdou dráž. Také podle toho, z čeho je děláte. Když budou opravdu poctivé, tak počítám za 40 kousků plus minus 150 korun. Vezměte si, že dáváte ořechy i máslo jak do těsta, tak do náplně. Špičky pak namáčíte do čokolády, takže další máslo… To je prostě dražší cukroví,“ vysvětluje.

Vánočka? Dnes snad lepší koupit než péct doma

K Vánocům patří v Čechách samozřejmě i vánočka. „Jak už jsme řekli, kilo mouky stojí 25 korun kilo. Pokud tedy není v akci. U té levnější se ale někdy stává, že nemá vůbec žádný lepek. Ale stejně ji kupujeme a jsme obrovsky šťastní, když seženeme mouku za dvanáct korun. Že z toho nic neupečete, to už je věc druhá. Máslo stojí dejme tomu 40 korun, rum 130 až 150 korun, rozinky v průměru kolem dvacky. Do toho ještě mandle, které jsou drahé, vajíčka, jedno až pět korun…, energie, které jsou čím dál dražší,“ počítá Vlasta Šindelířová a podotýká. „Nevěřila bych, že to kdy řeknu, ale dnes se snad vyplatí jít do obchodu a koupit tam vánočku za 40 korun. Ono to tedy bývá takové nafoukané nic, ale vyjde to pořád levněji, než když to doma ještě čtyřicet minut cmudíte v troubě, při dnešních cenách energií. Takže ta vánočka vyjde třikrát dráž, než když si koupíte tu vzduchovou bublinu,“ uzavřela.

Vlasta Šindelířová z Jindřichova Hradce. Foto: Zuzana Bednářová

Nepečeme, kde bychom na to vzali? Raději méně, ale máslové….

Vypravili jsme se do centra jihočeské metropole, zeptat se lidí, zda pečou a pokud, tak kolik druhů cukroví.

„Nepečeme. Je to drahé a není to nezbytnost. Uděláme si jen vánočku, budeme ji mít ráno s kafíčkem. Stejně bychom si měli hlídat cukr, tak nás to ani nemusí tolik mrzet,“ povzdechla si s úsměvem starší důchodkyně, kterou jsme oslovili jako první. Její manžel to tak smířlivě neviděl.

„Kde bychom na to prosím vás vzali? Všichni mají pocit, jak si důchodci skvěle žijí. Ale to je nesmysl. Nežijí. Určitě ne všichni! Takže nepečeme, nemáme za co,“ rozčílil se.

Další lidé mluvili o tom, že pečou, ale třeba jen dva až tři druhy cukroví.

„Moje maminka pekla vždycky kolem deseti druhů. Já letos tři. Ale nešidím to. Peču z másla. Raději toho máme míň, ale dobré,“ vysvětlovala žena, která se představila jako Jana Průšová.

Dát přednost kvalitě před kvantitou radil už minulý rok pro čtenáře ParlamentnichListu.cz i známý cukrář Josef Maršálek. Nahradit máslo levnějšími tuky nebo přidat do cukroví například méně cukru, rozhodně odmítá. „Ne, ne a ještě jednou ne. Vánoce jsou výjimečný čas v roce. Raději osekejte nesmyslné hmotné dárky a jídlo, ať slané nebo sladké si opravdu dopřejte kvalitní. Napečte méně druhů, možná menší dávku a mějte to dobré,“ vzkázal.

Cukroví za 600, ale také za 1200. A ostrá reakce…

Zajímalo nás také, co lidé říkají na ceny, za které se cukroví nabízí například na sociálních sítích. Ceny jsou opravdu různorodé. Někteří nabízeli letos kilo za 600, objevily se ale i nabídky za 1200 korun.

Kilo cukroví za 1250 korun nabízela například jedná známá jihočeská cukrárna. Ne všichni ale tuto nabídku kvitovali s povděkem. „…že se nestydíte… snad nebude moc blbců, co vám na tohle skočí,“ objevilo se například v diskuzi pod nabídkou. Zazněly ale i pochvalné komentáře. „Cukroví od vás je nej,“ psala paní Eva.

„Přes tisícovku už mi to přijde přepísklé. Koupila jsem si letos dvě kila, jedno za 700. I tak je to hodně. Ale mám náročnou práci, do toho se starám o nemocnou maminku, nezvládla bych napéct. Dělám jen perníčky, aby to u nás vánočně vonělo,“ prozradila mladá žena, kterou jsme oslovili přímo na vánočním trhu a dodala. „Ty ceny ale opravdu rostou. Mám pocit, že ještě nedávno jsem kupovala kilo za čtyři stovky. Tak to už se asi nevrátí,“ usmívala se smířlivě.

