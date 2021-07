Babiš v knize zúčtoval s Bémem. Hřib mu nestál ani za vyslovení jména

reklama

Ale zpět ke zmíněné kapitole. „Manhattan, New York City. A La Défense, Paříž. Vždycky, když se na místě, jako jsou tahle, ocitnu, silně to na mě působí. Nejen úžas z toho, jak je to všechno veliké, monumentální a moderní. Je v tom ještě něco mnohem hlubšího. Jako kdybych cítil ten nápad, který to všechno začal. Tu první myšlenku. A taky odvahu ten nápad uvést do života,“ zní úvod.

„A já se ptám, proč bychom měli myslet skromněji než Francouzi nebo Američané? K něčemu novému, krásnému, funkčnímu, co budou obdivovat lidi z celého světa, bychom měli najít odvahu i dnes.“

A o co jde konkrétně? „Je tam pole. A v tom poli je skleněná budka. Výstup z metra. Proč vede metro na pole? To bývalý primátor Pavel Bém na něm chtěl postavit olympijský stadion. Vy, kdo jste z Prahy, jste se už chytli. Jasně. Letňany. Místo, aby primátor přivedl metro do hustě obydlených čtvrtí, kde lidi čekají na trasu D jako na smilovaní, v Letňanech můžete vyjít po schodech a začít okopávat brambory. Víc se tam zatím dělat nedá,“ píše ironicky Babiš na adresu někdejšího vládce české metropole.

To je podle něj nesmysl a zbytečnost. „Mě ale už před třemi lety napadlo, jak to celé změnit. Tohle místo má potenciál pro něco obřího,“ pokračuje.

Konkrétní je až dále, jde o hojně diskutovanou vládní čtvrť.

„Něco, co už mají v Oslu, Berlíně nebo Kodani. Co to znamená? Supermoderní, úsporné budovy. Převratná architektura. Úplně nová část města, která slouží celé zemi, ale zároveň láká turisty a s nimi i kapitál z celého světa.“

Andrej Babiš: Sdílejte, než to zakážou!, paperback formátu 103×170 mm, počet stran 450

„Stejně jako v Oslu, Berlíně nebo Kodani, by se do vládní čtvrti soustředila některá ministerstva. Asi ne všechna. V našem případě by tam kromě nich byly zejména státní instituce z nyní předražených nájmů nebo roztříštěné po celé Praze. Lidi už nebudou muset běhat po celém městě, hledat jednotlivé úřady, snažit se zaparkovat v centru. Nová vládní čtvrť je hned na metru, ale zároveň blízko dálnice D8 a městského okruhu pro ty, kdo jezdí autem.“

To ale není jen premiérův sen. Do Prahy pozval experty z celé Evropy a uspořádal konferenci, aby ukázal politikům i novinářům, že podobné komplexy jinde po světě už dávno fungují.

„A víte, proč chceme stavět vládní čtvrť mimo centrum? Praha je historický unikát nevyčíslitelné hodnoty, a každý, kdo má trochu vkusu, ví, že úřady nemají co dělat v historických centrech měst. Moderní, prosklené komplexy patří mimo centrum. Přesně tak, jak to mají v Paříži s La Défense.“

A za kolik?

„Na začátku jsem vám slíbil návratnost mého projektu. Tak si pojďme nejdřív udělat malý výpočet Uvidíte, že peníze na úplně novou, obří vládní čtvrť se našemu státu vrátí do pěti let. Zní to šíleně, co? O takové návratnosti by snil snad i Warren Buffett, nejslavnější světový investor. Počítejte se mnou. Vybudovat novou vládní čtvrť bude v současných cenách stát přibližně 10 miliard.“

Na závěr kapitoly ještě pokládá čtenářům otázku.

„Víte, jaký je rozdíl mezi úředníkem a politikem? Správný úředník udržuje stát v chodu, je svědomitý, vykonává svou práci podle instrukcí. Správný politik k tomuhle všemu ještě přidává vizi. Jde s kůží na trh, aby vybudoval něco nového, takže musí být nejen svědomitý, ale i odvážný, a dovolte mi to slovo, originální. Musí mít v sobě něco, co nekopíruje od ostatních, ale co chce sám za sebe prosadit.“

Jenže podle premiéra mají někteří úplně opačnou touhu. „Bořit. Ničit. Danit. Sdílet. Sdílet auta, byty i naši zemi. Víte, kterou stranu mám speciálně na mysli?“

Poměrně agilní taktika hnutí ANO, zejména Andreje Babiše proti Pirátům, nese své ovoce. Ačkoli bylo spojení předsedů Rakušana a Bartoše řadu měsíců na prvních příčkách popularity, teď už to je trend opačný. STAN a Piráti klesají, ANO roste. Mezi lidmi obecně začal panovat strach, že Piráti budou chtít danit, zabírat volné metry v bytech, a konečně také povolovat migranty na našem území. Předseda Pirátů se téměř vše snaží vyvracet a podkládat fakty, jenže jeho hlas mediální smršť nepřehlušil. Zcela stranou je v tomto porovnání Vít Rakušan z hnutí STAN. Ten se do debaty mířené proti koaličnímu partnerovi veskrze vůbec nezapojuje.

Letňany, stanice metra (zdroj: PL, T. Nový)

Knihu si můžete stáhnout ZDE:

