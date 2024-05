Češi včera „okupovali“ Německo. U nákupu protáhlé obličeje nás i Němců

Košíky plné zeleniny a potravin, domácí drogerie i autokosmetiky. Tak to vypadalo snad ve všech bavorských marketech pár kilometrů od hranic. Češi využili náš státní svátek – naopak běžný pracovní den v Německu a vyjeli za nákupy. Některé slevové regály byly téměř prázdné. Není se co divit. Tak třeba velké balení jogurtu, kdy jeden přijde na sedm korun. Koktejlová rajčata za necelou dvacetikorunu. Kolem 25 korun listová zelenina a saláty, obrovitý svazek ředkviček za 12 korun. Zákaz prodeje v supermarketech ve státní svátek prosadili lidovci. Neznamená to však, že by Češi nechtěli ve svátek nakupovat.

Parkoviště se od dopoledne začala plnit. Odpoledne už automobily s českou SPZ jasně převládaly. Třeba v okresním městě Cham, které je zhruba 20 kilometrů od hranic při cestě z Domažlic.

Protáhlé obličeje. Nás i Němců

Plné košíky obsahovaly všechno možné. Toaletní papír, prací prášek a aviváž, dokonce se už bralo i dřevěné uhlí. A samozřejmě klobásky na grilování – v nabídce místního ALDI byly mnichovské, norimberské, francké či durynské. To všechno mizelo jako po útoku kobylek.

Cena tvrdého alkoholu v ALDI. Foto: Václav Fiala

„To se nedivím, že už vašich nákupních nájezdů mají dost Poláci. Mne už také pomalu začínají vadit ty fronty u pokladen a nemožnost si v klidu nakoupit někdy odpoledne, protože jsou všude Češi,“ konstatuje starší místní občan. My jsme se prostě déle vyspali, poté nastartovali automobily a zamířili k hraničním přechodům. Tam možná mnohé překvapila přítomnost policie, ale to už je dlouhodobější skutečnost, že se opět zavedly namátkové kontroly, hlavně kvůli nelegální migraci.

Sleva o promile

Když se zastavíte ve zdejším Lidlu, takový frontální útok na zboží od Čechů nezažijete. Sami jsme byli překvapeni, že praktiky snižování cen o pár centů jsou v Německu kupodivu stejné jako u nás, kde to občas jde až do extrémů – nikoliv pár korun, ale už dávno neexistujících kovových haléřů. Sleva ve výši několika promile ceny je poněkud směšná, ale situaci znají už i občané SRN. Jak dodávají, ceny jsou napjaté a každý ušetřený cent je dobrý. „Cent k centu a máte euro,“ konstatují.

Rajčata v Lidlu v Chamu. Foto: Václav Fiala

Rajčata v ALDI. Foto: Václav Fiala

Ředvičky. Foto: Václav Fiala

To Češi jsou občas grandi a nechávají obsluze pokladen malý „trinkgeld“ a zaokrouhlují na desítky euro. A pokladní jsou si toho vědomi a usmívají se v tomto případě ještě více než obyčejně.

Levnější zboží je i alkohol. Dáte pár euro a ušetříte i více než stokorunu.

Jako na výstavu… po čtvrtstoletí je to tu zas

„To je strašné, jaké jsou cenové rozdíly,“ hodnotí žena, která přijela s rodinou i příbuznými z Domažlic. „Obcházíme tady všechny možné markety a koukáme a pořád se nestačíme divit. Kam jsme to s těmi cenami došli. A s kvalitou… tady nikde není vidět otlačené, natož zkažené ovoce nebo nějak příliš oschlou zeleninu.“

Vzpomínám, jak se jezdilo do Německa pro nejrůznější techniku a jak tady občas visela upozornění, aby Češi nekradli. Dnes jsme váženými klienty a oči pro pláč nám podle dalších koupěchtivých zájemců zůstávají v tuzemsku.

Levná rýže. Foto: Václav Fiala

„Podívejte na ty balené chlazené hovězí stejky, to je nádhera,“ kochá se další z návštěvníků, asi třicetiletý mladý muž. „Víte odkud to je a kvalita je prvotřídní. Všechno popsáno, jak má být. A toho se chtějí Němci v rámci Green Dealu vzdát?“

Na svačinku se Češi zastavují i ve zdejším Burger Kingu. Tady máte nejnovější hit, hovězí burger s čedarem za necelých 9 euro. Meníčko za 12. Cena srovnatelná, kvalita bez komentáře.

Vzpomínky zapadly pod tíhou konzumu

Návštěvníci Německa ve dni, kdy si připomínáme konec druhé světové války, si na výročí moc nevzpomenou. Neosloví je ani kulturní pořady a výstavy v sousedním Bavorsku. Pro Čechy je, zdá se, nakupování už nikoliv vášeň, ale posedlost. Občas se ptají, co se u nás děje, že sem jezdí tolik Čechů – a naopak to není, na českých silnicích zvýšený pohyb jarních autoturistů z Německa není moc zaznamenáván. O válce a osvobození tady nechce nikdo mluvit. Pro někoho tabu a citlivé téma, pro většinu Němců skutečnost, kterou vytěsnili.

Akce v německém Lidlu. Foto: Václav Fiala

Když křupání zhořkne

Na kafíčko nebo na pivko je prý u Čechů čas až o víkendech, nebo když je více volných dní pohromadě. To vydatně zaplňují bavorský venkov i města a nejedná se o nákupní výjezdy. Ceny tady stagnují nebo jdou dolů. „K nevíře,“ kroutí hlavou starší paní, co sem přijela z Plzně. „Před šedesáti lety neměli co do úst. A dneska tu pusu máme otevřenou my. V čem jsme je tedy od hadráku předběhli, to nevím. A obávám se, že lepší to nebude. Podívejte se třeba na ty arašídové křupky. Nejen velké balení za malou cenu, ale hlavně složení. Žádný palmový nebo kokosový tuk, ale slunečnicový olej. U nás abyste něco takového pohledal. Najdete, ale musíte pátrat i ve více marketech. A to, že je na svátek u nás zavřeno, je zase naše škoda. Našinci prostě jezdí ven. Že by světili svátky a byli doma, to tedy opravdu fakt nehrozí…“

