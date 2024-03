Klaus: Barikády, revoluce, jiná cesta z Green Dealu není. A Zeman?

Proč je potřeba dát „stopku“ Green Dealu? A je to vůbec možné? I o tom se mluvilo na setkání Klubu 2019. Hostem byl mimo jiných exprezident Václav Klaus. Významný český potravinář Zdeněk Jandejsek promluvil o naší potravinové soběstačnosti, vysvětlil, co by přineslo snížení produkčního zemědělství a zmínil úskalí dovozu masa například z Brazílie. „Vždyť ta auta a ty lodě vyprodukují do ovzduší to, co ty krávy nenaprdí ani za 300 let!,“ nebral si servítky Ivan Vyskočil.

reklama

Jeden z nejvýznamnějších českých potravinářů a člen Klubu 2019 Zdeněk Jandejsek hned na začátku setkání Klubu 2019 v Trhovém Štěpánově promluvil o takzvaném Green Dealu, neboli Zeleném údělu. Právě „STOP Green Dealu“ je jedním z požadavků, které zemědělci vyhlásili v souvislosti s protestem, jenž se odehrál 19. února v Praze.

„Pokud bude uplatňován Zelený úděl, dojde k rozkladu zemědělství jak v ČR, tak v EU. Zelený úděl vychází ze záměrného bludu, že změna klimatu je způsobená zvýšenou koncentrací kysličníku uhličitého. Od poloviny 18. století je radiační zesílení následkem zvýšené koncentrace CO 2 stále stejné,“ uvedl Zdeněk Jandejsek. Dodal, že je v tomto směru velmi důležité mít maximální množství zeleně, a ne například betonové plochy. „Pokud by byla vyvážená rostlinná a živočišná výroba, tak kysličník uhličitý zeleň vlastně spotřebovává při fotosyntéze a tvoří kyslík, který potřebujeme,“ vysvětlil a pokračoval.

Anketa Zaslouží si zemědělec, který vysypal před Úřad vlády hnůj, trest? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 7471 lidí

Soběstačnost vepřového 32–35 procent, drůbež 60 procent

„Omezením produkčního zemědělství se teplota na zemi bude zvyšovat, nikoliv snižovat. Dobře by bylo, kdybychom to, co tady vyprodukujeme v rostlinné výrobě, byli schopni využít pro živočišnou výrobu, hlavně pro monogastry, konkrétně prasata. My máme v současné době soběstačnost u vepřového pouze 32–35 procent. Co je za problém vystavět pár velkých farem a produkovat si vlastní maso?“ ptá se a jde dál.

„Stejně tak u drůbeže. Tam máme soběstačnost 60 procent. Vozíme to z Ukrajiny, z Polska, z Rumunska, z Brazílie, z Thajska… z celého světa. To je tedy prospěch pro životní prostředí. Je to úplná hloupost,“ kroutil hlavou a dostal se tak znovu ke Green Dealu.

„Pokud budou zásahy Zeleného údělu pokračovat, tak bude ohrožen dostatek potravin. Každý měsíc a každý rok klesá produkce vepřového. Klesá produkce vajec, což je úplně směšné. To je přece nejjednodušší výroba, kterou můžeme zajistit. A my nejsme schopni postavit pár velkých drůbežáren. Vozíme to z Polska, z Litvy a z dalších zemí. Ovoce a zelenina? Místo, abychom podpořili naše výrobce, tak u zeleniny jsme soběstační zhruba z 25 procent a u ovoce je to přibližně 30 až 35 procent,“ popsal a přidal další neradostné informace.

„Řidiči z Holandska nám vysvětlovali, jak to funguje. Pro nás ta jablka stříkají 20x, pro sebe jen 12x. My doma používáme na jablka 50 procent prostředků biologického charakteru a jen tedy 50 procent chemie. A děláme to poloviční dobu. Máme termosklady, kam ta jablka umístíme. Ale máme málo sadů, my jsme jich spoustu vytrhali. Máme kolem 15 až 20 tisíc a měli jsme 60 tisíc hektarů,“ šokoval přítomné.

Fotogalerie: - Hladoví ministři

Ani EU nám to nebude schopna dovézt… A čerstvé maso z Brazílie?

Upozornil na to, že ani EU nám v budoucnu nebude schopna dovézt případně chybějící potraviny. „Protože v Green Dealu je mimo jiné jeden z hlavních bodů snížit produkční zemědělství o 25 až 30 procent. Ale přebytek měla EU 10 až 12 procent, to znamená, že ani oni nebudou soběstační. Takže to budeme muset vozit z Jižní a Severní Ameriky. Tam je situace velice složitá. Dovozy z toho Mercosuru, to je 18 tisíc kilometrů. Tak si vezměte, když sem budou vozit vepřové z Brazílie. Spočítejte si, kolik dní to bude na cestě. Tak tři týdny? A to všechno se bude muset zamrazit a pak rozmrazit a pak nám to budou prodávat jako čerstvé. Navíc tam jsou na 100 procent používané rostlinné produkty GMO (geneticky modifikované organismy). Běžně používají u vepřového chemické kastrace, používají prostředky, které my už dvacet let nepoužíváme,“ popsal Zdeněk Jandejsek a dostal se k dalším problémům.

„Dále, co produkci potravin omezí, to je růst cen elektřiny. Teď klesá silová energie, ale distribuce té elektřiny se nám zvýšila o 100 procent. Copak jsme schopni konkurovat někomu, kdo má energii třeba za 1,70 koruny a my ji budeme mít za 5,20? Současně obrovským způsobem rostou ceny strojů, o 50 až 60 procent. Stejně tak doprava, kilometr byl za 30, teď je za 50 korun. Služby – také obrovský nárůst cen,“ vypočítával a vysvětlil, co by podle něj mohlo zmíněné problémy vyřešit.

Fotogalerie: - Vůně guláše a hnoje před vládou

Řešení? Stop Green Dealu, nový zákon o nekalých obchodních praktikách…

„Zastavit Green Deal. Přepracovat strategický plán pro zemědělství do roku 2027 a podpořit ty, kteří vyrábějí, nikoliv ty, kteří nic nevyrábějí. Musí se udělat nový zákon o nekalých obchodních praktikách neboli významné tržní síle. Jako to je v Německu, v Itálii, Francii, Španělsku… Ten by nastavil odpovídající vztahy mezi zemědělci, zpracovateli a obchodem. Všechno to by přineslo možnost vyšší výroby, a tím větší potravinovou soběstačnost a bezpečnost. A české zemědělství na to má,“ uvedl a přidal další pozitiva pro ČR, která by z toho plynula. „Pokud by se všechno toto podařilo, tak budou podstatně vyšší příjmy do státního rozpočtu. Sociální, zdravotní, daň z příjmu, spotřební daň, DPH… Když si náš občan dojede do Polska, tak z toho žádné DPH stát nemá, nemá nic. Snížili bychom závislost na dovozech, tím by se mimo jiné snížily emise. Bylo by menší poškozování klimatu. Ale hlavně občané by věděli o kvalitě zboží, která je u nás kontrolovaná řadou úřadů,“ uzavřel Zdeněk Jandejsek.

Václav Klaus: Green Deal je náboženstvím EU

Setkání Klubu se už potřetí zúčastnil jako host i exprezident Václav Klaus. Ten se už po protestech, které se konaly 19. února, v médiích zemědělců zastal. Na začátku setkání zástupců Klubu 2019 upozornil, že je potřeba lidem mimo zemědělství mnohem lépe vysvětlit, proč se zemědělci rozhodli právě nyní protestovat. Upozornil také na to, že chyběla jednota zemědělců. Například Agrární komora ČR se totiž od akce, která se konala 19. února, distancovala.

Anketa Která vládnoucí strana zatím nejvíce prospěla České republice? ODS 2% SOCDEM 3% KDU-ČSL 0% TOP 09 0% ANO 92% Piráti 0% STAN 0% Zelení 3% hlasovalo: 40561 lidí

Václav Klaus pak mimo jiné zmínil problematiku společné zemědělské politiky. „Společnou zemědělskou politiku jsme svým vstupem do EU absorbovali a přijali,“ uvedl a zmínil náš tehdejší „špatný přístup při vyjednávání ohledně vstupu do EU“. „Víte, že v tu chvíli padla naše vláda a já bych to nikdy nenechal dojít k tomu, co dojednala, protože na to naprosto kašlala, vláda miláčka řady z vás, Miloše Zemana. Výsledkem jsou vyjednané podmínky, které my k tomu zemědělství máme,“ nebral si servítky, ale připustil, že vyjednávání s Evropskou komisí tehdy rozhodně nebylo snadné. „A položme si otázku, jestli máme kdokoliv sílu změnit problematiku Společné zemědělské politiky. Já myslím, že v žádném případě nemáme,“ pokrčil rameny.

Následně se dostal například i ke Green Dealu. „Green Deal je náboženství Evropské unie. Takže stěžovat si na Green Deal je bezvadné, ale musíme to pojmout od začátku. Přijímáme to náboženství, nebo nepřijímáme to náboženství. Kdo není ochoten si toto přiznat, tak se prostě nedá k ničemu vůbec dospět. Pokud se někdo chce dozvědět víc, tak asi během dvou týdnů vyjde knížka Tomáše Břicháčka o Green Dealu. Moc ji doporučuji,“ uvedl a pokračoval. „Prohlašuji, že odstoupit od Green Dealu není možné. Je možné udělat revoluci tady, vybudovat barikády a říct, že Česká republika vystupuje z Evropské unie. To je možné. Ale znovu prohlašuji, že bez toho, bez této revoluce, není možné odstoupit od Green Dealu. Nepadá vůbec v úvahu, ani minutu a nežijme vůbec v iluzi, že by něco takového eventuálně bylo možné,“ zopakoval.

Fotogalerie: - Pochod za Ukrajinu

Ivo Strejček: argumentace, se kterou začal premiér, nás popudila. A co předvedl Vondra?

Společně s Václavem Klausem přijel na setkání Klubu 2019 i jeho poradce Ivo Strejček. Ten hned na úvod řekl, že podle názoru zástupců Institutu Václava Klause měl protest z 19. února větší přesah než pouze zemědělský protest. „Když jsme tam slyšeli například – chceme národní energetiku, chceme domácí potravinářství, chceme zemědělskou výrobu do vlastních rukou, odmítáme greendealovskou likvidaci českého průmyslu a zemědělství – v tom vidíme pokus o mnohem širší záběr. Pochopili jsme to tak, že v rámci toho protestu vám šlo o to upozornit vládu a alespoň část české společnosti na to, že tento protest má i širší rozměr, než pouze zemědělský protest. To bych řekl, že je velmi podstatná záležitost. My jsme to takhle četli a je to jeden z důvodů, proč jsme na pozvání pana inženýra Veleby přijeli,“ vysvětlil a pokračoval:

„Druhý důvod, který nás popudil nesmírně – a začal s tím premiér Fiala, je argumentace, že se jednalo o jakýsi proruský protest, který má za cíl destabilizovat demokratické zřízení této země. To je něco tak neuvěřitelného, něco tak strašného, urážlivého… To, co předvedl europoslanec Vondra, nemá smysl vůbec komentovat. Neztrácejme nad tím ani pět vteřin mluvením o tom, co předvedl Vondra a společně s ním další a další členové této vlády. Odmítáme tento typ argumentace, protože je totálně lživý, nesmyslný, hloupý a je to záměrné vládní dělení této společnosti. Prostě tato vláda už teď bude do konce svého volebního období říkat – tak hele, kdo nechcete euro, tak chcete rubl, kdo s námi nesouhlasí, tak tady chce Putina a když tedy jste s Velebou a s Jandejskem, tak jste vlastně proruský. My to odmítáme a je to podstatná záležitost, kvůli které tady jsme,“ uvedl bývalý poslanec Strejček a následně v podstatě potvrdil slova Václava Klause ohledně Green Dealu.

Fotogalerie: - Popojíždění po Trnavsku

Ivan Vyskočil: To ty krávy nenaprdí ani za 300 let!

Velmi ráznou řeč měl herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil. „Musím říct, že po každé naší schůzi, po tom, co se tady dozvídám, mám chuť sežrat jed na krysy,“ šel na to rovnou zhurta a pokračoval. „To, co jste tady říkal, pane prezidente, to je samozřejmě veliká pravda. Protože, ať se tady Zdeněk Jandejsek snaží jakkoliv, i kdyby se na hlavu stavěl a ušima odrážel, a vykládal lidem, jak jsme na tom v těch procentech, a tak, tak to na lidi nezabere. Na lidi zabere až to, až přijdou do obchodu a nebude tam ani kuře, ani vepřové maso a najednou zjistí, že se tedy něco stalo a že něco nefunguje. Tak to většinou bývá,“ pokýval a přidal historku z první světové války, kterou mu vyprávěla maminka.

Anketa Má Evropa přejít na válečnou ekonomiku, aby se ubránila Rusku? Má 6% Nemá 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 40104 lidí

„Když padla na náměstí kobyla, tak všichni vyběhli s nožema a honem se snažili získat kus nějakého žvance. Tak dokud to takhle nebude vypadat, tak nikdo nebude slyšet na žádná procenta. Přesto tedy musím udělat velký hlubosklon před Zdeňkem Jandejskem, který v této poušti bojuje a bojuje statečně proti těm strašlivým věcem i přes to, co o něm říkali v televizi, nebo co říkal Vondra. To nebylo ani k poslouchání, to bylo k zblití. Přesto se rve dál a možná jsme kousek něčeho už dosáhli,“ složil poklonu Zdeňku Jandejskovi a pokračoval. „Ale jinak, když poslouchám, že tohle se nezmění, tamto se nezmění. Já jsem asi před deseti lety řekl v takové legraci – No ten Green Deal, to nám museli vymyslet Američani. Abychom to tady v Evropě prostě všechno zničili a oni nám to pak všechno prodali. Protože oni jsou takoví mazaní. A ono to pomalu vypadá, že to nebyl vtip, že jsem měl pravdu,“ pokýval smutně herec, a ještě smutněji pokračoval:

„A když to člověk poslouchá, tak mám dojem, že nebyla největší tragédie rok 1968 a sovětská okupace. Já mám pocit, že největší tragédie byl rok 1989. Protože sice nastoupila, jak jste často citoval, pane prezidente, neviditelná ruka trhu. A ta neviditelná ruka trhu nám všechno neviditelně ukradla. To nedokázali ani ti Rusové na těch tancích,“ promluvil směrem k Václavu Klausovi a na závěr opět Green Dealu dodal:

„Každému, i tomu, kdo má pět deka mozku v hlavě, musí přece dojít, že se tady bojuje o nějakou ekologii a pak se vozí třeba ze Španělska a z dalších míst maso a podobně. Vždyť ta auta a ty lodě vyprodukují do ovzduší to, co ty krávy nenaprdí ani za 300 let!“ nebral si na závěr servítky Ivan Vyskočil.

Psali jsme: Na auto budete jen koukat v garáži. Vědec a nový šok v EU Ivan Vyskočil po dovolené četl zprávy. A rána: Fialovi dokonale hráblo! Kdo mu dal právo... „Fialo, v teple Strakovky vás to nezajímá!“ V únoru podporovali vládu, dnes už křik „Deb*lní český trh. Ovládají nás, za prachy cokoliv.“ Ekonomka o cizině a číslech v ČR

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE