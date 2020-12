Prodavačka z prodejny Pepco: „Ne, ne, ne, ne, to jsem nezažila. Těch peněz, co tu lidi utratí, to jsem nikdy nedržela v ruce!“

reklama

Do prodejny Pepco nastoupila před několika lety, ještě předtím pracovala v Albertu. „Mě to tam nebavilo, lidi byli hodně vzteklí. Co jsem si vyslechla, když nešel například načíst kód zboží a musela jsem to ťukat ručně, to bylo hrozné, jako bych za to mohla já, odešla jsem," shrnuje.

Prodejny Pepco jsou po celé republice. Davy zákazníků, které do nich aktuálně proudí, jsou prý všude stejné. „Kdybych to řekla tak, že ani za minulé Vánoce jsem nezažila podobný nápor, určitě bych vám nelhala. Hodně lidí tady platí kartami, ale i hotovostí, tržby jsou obrovské, opravdu obrovské, nikdo z nás tolik peněz neviděl, přesně to ale říkat nesmím, to asi nevadí, ne?“ doplňuje s tím, že si mají čtenáři představit nákupní košík. „Tam by se vešla naše denní tržba, tak to nějak bude,“ přibližuje.

Zajímavou reportáž ve zmíněné souvislosti přinesla ve čtvrtek televize Prima. V den, kdy se houfně otevřely nejen hospody a restaurace, ale především obchody všeho druhu.

Totožná hlášení přicházela z celé republiky. Prodejny Pepco i přesto vynikaly. Důvodem jsou podle námi oslovené prodavačky právě nízké ceny a spokojenost zákazníků.

„Proč chodí lidi do LIDLu? Je to levné. My třeba nemáme na Louis Vuitton, to je jasné. Kupujeme tady, kupujeme v LIDLu. Oproti Albertu na Arkádách, kde jsem pracovala, se tady navíc potkáváte hlavně se ženami. I když jsou obrovské fronty, jako byly na jaře, tak se ty holky spolu baví, baví se i s námi. Popřejí nám hezké svátky a tak. Jsou rády, že si nakoupily, co chtěly, že sehnaly třeba pánské košile. Ty se hodně prodávají, stojí přes dvě stě korun, to jinde neseženete. Jestli si někdo ale myslí, že jde o aušus, tak to není. Osobně jsem měla násobně horší zkušenosti s Kenvelem a s prodejnami H&M. Odsud se nám oblečení rozsypalo po prvním vyprání, tam ať lidi nechodí, ať přijdou raději k nám, máme plné sklady, nemusí se bát,“ nabádá závěrem čtenáře PL.

Uvedená slova by mohla působit jako marketingová poučka, ale tak to není. ParlamentníListy.cz navštívily zhruba dvacítku oficiálních profilů jednotlivých prodejen Pepco na Googlu. Všechny měly vysoké zákaznické hodnocení, ani jedna nešla pod čtyři hvězdičky z pěti možných.

