Zadržené miliardy. Stát prý okradl české zemědělce. Vyčísleno

Řepka větví, dokvétá, jak by řekli zemědělci od fochu, valí. Stejně, jako ten čas a máme tu 14 dnů od chvíle, kdy jste si vy, čtenáři Parlamentních listů, přečetli mou garanci, že zde bude ob jeden týden, vždy v úterý, mít editor k dispozici můj krátký článek k nejaktuálnější záležitosti zemědělství. Předesílám, že jsem jenom jedním z reprezentantů názorového proudu Klubu 2019, do kterého patří zkušení odborníci a osobnosti jako třeba Zdeněk Jandejsek nebo Ivan Vyskočil, Jan Schneider a mnozí další. Nemusíte s mým, naším, názorem souhlasit, ale je třeba ho znát, dostávat mezi lidi, mezi odborníky a o problému se bavit.

„Přicmrndování“ představitelů nevládních organizací…

Řepkou jsem začal dnešní „selský rozum“ záměrně. Rád bych na ní ukázal složitost přírodních dějů a jednoduchost a nekompetentnost resortního ministra, završenou nedůraznými postoji, lépe řečeno přicmrndováním volených představitelů nevládních agrárních organizací, kteří mají své členy hájit a když to nepomáhá, tak i doslova a do písmene tvrdě bránit. A to, nemohu si pomoct, nedělají. Nedělají a ví Bůh, kdo vlastně zemědělce, pro média farmáře, řídí. Bojím se, že to je podle situace a potřeby a že nikdo z nich není schopen se postavit do čela a říct ministrovi amatérovi, respektive kvalifikovanému teologovi - TAK UŽ DOST! Není schopen, i když mandát k tomu ze stupňující se nespokojenosti má. Například z okresní Agrární komory Přerov, jejíž představenstvo 22. dubna k připravovaným protestům komory a řešení krize resortu, se vyjadřuje drsně – „nespokojenost zemědělců s řízením MZe a se současnou zemědělskou politikou vlády. Řešení – výměna ministra".

Kličky zodpovědných na tom už nic nezmění…

Ano, taková a podobná nálada je v terénu a přelévá se do vlastních řad. Kdesi jsem četl výstižnou reakci, velmi trefnou, že Agrární komora se odchodem Zdeňka Jandejska změnila na jakousi dotazníkovou agenturu a když už není zbytí, tak se svolá mimořádné představenstvo a dozorčí rada, prezident komory předloží návrh, ke komu se přidat při různých protestních jízdách kolegů ze zahraničí, kteří už mají více méně „oddemonstrováno“. Výjimku tvoří domácí, když, jakoby z ničeho nic, 19. února zažila Praha skoro tisícovku traktorů.

To nejenže vedení Agrární komory nepodpořilo, ale šéf pan Doležal tuto historickou první akci v hlavním městě, kterou navíc zastřešily zemědělské odbory, což je jedna z jejich rolí obecně, tak ji prohlásil za politickou akci a veřejně se od nás distancoval. Premiér šel ještě dál – označil nás za „proruské síly“ a pak už to bylo pro média snadné. Našly si jednoho účastníka, který objevil nový termín – ukradená demonstrace. Když tím zaplnil titulky v médiích, hlavní zprávy v rozhlase a televizi, tak svoje výroky dementoval, což se však už nikde neobjevilo. Sečteno a podtrženo, 19. února v Praze zachraňovalo čest českého zemědělství 850 traktorů a dalších zemědělských mechanismů a nebylo k tomu třeba žádných mimořádných celorepublikových představenstev navenek a nekonečných jednání bez výsledku s ministrem. Zkrátka se jelo a kličky zodpovědných na tom už nic nezmění.

Zemědělcům chybí peníze, se kterými počítali

Ony totiž zdaleka nejsou ještě vyřízeny platby Jednotné žádosti za rok 2023, tedy dotace! To znamená, že zemědělcům chybí peníze, se kterými počítali na základě vydaných rozhodnutí PGRLF (Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond). Blíží se konec května a určité zemědělské podniky nemají vyplaceno až 30 procent dotací. Jak mají pracovat, když nemohou financovat výrobu, když nemají zdroje na hnojiva a další intenzifikační náklady. Zkrátka, když nebudou pořádně hnojit, odrazí se to na úrodě. Dovolte několik příkladů abych tak řekl „zelených dotací“, které jsou na tom nejhůř:

Obálka 2023 Vyplaceno k 30. 4. 2024

· Ekoplatba základní 6,012 mld. Kč 1,359 mld. Kč

· Welfare 777 mil. Kč 6,052 mil. Kč

· Ekologické zemědělství 2,154 mld. Kč 0,786 mld. Kč

Znovu zdůrazňuji, že to jsou platby za rok 2023, které mají mít hospodáři dávno na účtech a přitom nyní podávají žádost o dotace na tento rok.

Závěrem dnešního mého čtrnáctidenního „Pohledu selským rozumem“ musím znovu využít pravidla matky moudrosti, tedy opakování pravdy, že „české zemědělce nikdo nevede, na jejich problémy, vyjma slibů, nikdo prakticky nereaguje, upadající potravinovou bezpečnost České republiky přehlíží a veřejnost neinformuje, respektive klame“. To jsme psali my, Klub 2019 dne 12. února t.r. v dopise českým zemědělcům, kde jsme žádali o podporu připravované protestní jízdy týden na to v Praze. Šéfové AK ČR se distancovali, ale přesto bych si přál, aby se jim jejich jízda na Prahu 22. května vydařila. Každý nechť posoudí sám, ovšem jsem si jist, že jsme mohli být dál a že nás vláda mohla brát vážně. I na ulici se dělá politika, i odbory do ní patří, když ostatní metody selžou!

Jan Veleba

Exprezident agrární komory a člen Klubu 2019

