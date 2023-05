„500 lidí slyšelo Fialu. Ti až přijedou...“ Nestor vinařů z Moravy svědčí

reklama

Vinaři jsou na nohou! Vládní balíček konsolidace veřejných financí má zahrnovat i zvýšení spotřební daně z tichého vína. Tento krok by zásadně poškodil celý sektor vinařství a vinohradnictví v České republice, zejména v Jihomoravském kraji, a to především v okresech již nyní strukturálně postižených nezaměstnaností a hospodářskou krizí. Není proto divu, že Svaz vinařů ČR, Jihomoravský kraj, zastoupený hejtmanem Janem Grolichem, a Národní vinařské centrum vytvořily petiční výbor s cílem získat co nejvíce podpisů pod Petici proti návrhu na zavedení nenulové sazby spotřební daně z tichého vína. Tato aktivita je reakcí na sdělení Svazu vinařů ČR, že Ministerstvo financí na základě návrhu NERV zvažuje, že by se u takzvaných tichých, tedy nešumivých, vín nově zavedla daň až 23,40 koruny za litr.

„Jedna ze zvěstí, které se ke mně dostávají, je ta, že by tu spotřební daň museli platit všichni, včetně drobných vinařů či těch, co víno vyrábějí jen pro vlastní potřebu. To už tu kdysi po 90. roce bylo a znamenalo by to konec vinařů a konec všeho, co se tu budovalo, včetně navazujícího turismu, protože sem lidé za vínem hodně jezdí a využívají ta vybudovaná zařízení a poskytované služby na jižní Moravě. Slyšel jsem i verzi, že by se spotřební daň platila nad pět tisíc litrů. To by ovšem vedlo k tomu, že ti, kteří jsou ‚desetitisícoví‘, a je jich hodně, by buďto svoji produkci rozepsali, nebo nepřiznávali, protože EET neexistuje, čímž by se to ještě zkomplikovalo. Černý trh by tady jenom vzkvétal. Ale rozdělení nějakou hranicí, nevíme zatím jakou, je vždy ošemetné, pokud je spotřební daň tak vysoká. Pro vinaře obecně by to byla tragédie,“ tvrdí pro ParlamentníListy.cz bývalý dlouholetý ředitel společnosti Znovín Znojmo Pavel Vajčner.

Turisté se ubytují na Moravě, pro víno vyrazí do Rakouska

Ve světě vinařů se pohybuje celý život. Na Vysoké škole zemědělské v Brně vystudoval obor vinařství, v letech 1981 až 1991 pracoval v Moravských vinařských závodech jako technolog či agronom, v období 1991 až 2022 stál jako ředitel v čele společnosti Znovín Znojmo. „Pro Znovín a podobná vinařství by to znamenalo, že by jeho vína byla hůř prodejná než vína z drobných vinařství, na která by se zvýšená spotřební daň nevztahovala. Nejspíš by lidé jezdili nakupovat vína do Rakouska, kde mají nulovou spotřební daň. Na jižní Moravě by se třeba jen ubytovali a víno by si jeli nakoupit do Rakouska. Dřív se tam lidem nechtělo, protože vína to jsou podobná a jsou i srovnatelné ceny. Ale pokud vláda připraví našim vinařům tuto nevýhodu, tak to bude hodně špatné nejen pro Znovín, ale pro všechna vinařství těchto velikostí,“ poukazuje Pavel Vajčner.

Má pochopitelné obavy z toho, že by se zavedením nenulové sazby spotřební daně a s ním spojeným zdražením vína snížil jeho prodej. „V podstatě by bylo zdražené víc než pivo, přitom ta ruční práce kolem, než se víno vyrobí, zatímco pivo se uvaří a má to hotové. Tady trvá, než začne vinohrad plodit, celý rok je kolem něj práce, to má úplně jiný rozměr, i krajinotvorný a já nevím co všechno. Tak možná z politických důvodů to takto zvednou, vždyť voliči jsou pivní. Ale pokud by se stanovila hranice pět tisíc litrů, jak jsem už zmínil, tak to by přímo nabádalo k tomu, aby to vinaři neplatili, a výběr by byl podstatně menší. Naopak kdyby to dali úplně všem, tak to by se kontrolní orgány musely strhat a musely by přijmout spousty celníků, aby to uhlídaly. Je strašně složité a komplikované zavádět spotřební daň u menších vinařů,“ upozorňuje bývalý šéf Znovínu.

Ve vinařských státech až na Francii spotřební daň není

Nemálo konkurentům je však skutečnost, že tichá vína jsou jako jediná od spotřební daně osvobozena, resp. ji mají v nulové výši, solí v očích. „Samozřejmě že to osvobození vadilo pivařům, vadilo to také lihařům. Ale když se na to podíváme v kontextu všech vinařských států, kde se vinná réva pěstuje, tak tam spotřební daň není – Itálie, Německo, Španělsko. Pouze ve Francii je zavedená, ale vychází asi na 70 haléřů na litr. A ještě je tam jen z důvodu evidenčního, protože francouzské víno má velký zvuk, a proto, aby se nefalšovalo a aby se vědělo, kolik je ho v oběhu. Je to tedy spíš evidenční věc, aby Francouzům někdo nekazil trh. Třeba v Polsku je spotřební daň necelých deset korun, ale to je nevinařský stát,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz Pavel Vajčner.

Nulová sazba spotřební daně na tiché víno není podle něj jen tak pro nic za nic a určitě si ji vinařství zaslouží. „A to především ve smyslu krajinotvorby, zaměstnanosti, lidé tu mají práci, odvádějí daň tady, v České republice. To by se zavedením spotřební daně hodně narušilo. Jiné obory – pivo, lihaři, ale i další zemědělci – nám také závidí, že máme zřízený Vinařský fond, který má za úkol propagovat ty naše české výrobky. Přináší to i ten efekt, že sem – na Znojemsko, na Břeclavsko, na Hodonínsko – jezdí lidé z celé republiky, za odpočinkem a uklidněním. V dnešní uspěchané době má i tento životní styl velký vliv na člověka. I takový rozměr víno má, že přináší společenské a přátelské vztahy. Bylo by škoda, kdyby se to nabouralo, protože člověk nemůže vědět, co všechno to způsobí, pokud se spotřební daň na víno zavede,“ míní legenda mezi vinaři.

Na kongresu vinařů tvrdil Fiala, že spotřební daň nezavede

Reakce milovníků vína na hrozící zdražení jejich oblíbeného moku je nepředvídatelná. „Už by asi zvažovali, jestli si koupí víno nebo substituent jiného nápoje, či trvale přejdou k něčemu jinému, nebo jestli při zdražení omezí ‚jen‘ jeho konzumaci. Obecně v poslední době spotřeba alkoholu v České republice klesá. Pivo loni stouplo, ale jinak je trend, že mladí tolik nepijí a nepotřebují tolik pít. Tak by spotřeba nejspíš klesla ještě víc. A ti, co by u vína zůstali, by si nekoupili dvě lahve, ale třeba jen jednu. Netuším tedy, jak by zareagovali, ale určitě by to nebylo pozitivní, určitě by to přineslo nějaké negativum. Myslím, že ze čtyř miliard, o nichž se uvažuje jako o výnosu ze zavedení spotřební daně u vína, by to byly tak maximálně dvě. Nechci připomínat odvody dividend těch dceřinek do zahraničí, to je o stamiliardách bez zdanění, ale vinařům se pro dvě miliardy všechno ztíží,“ podivuje se Pavel Vajčner.

O to víc, že ve vládě, která se chystá zavedením spotřební daně uštědřit vinařům tvrdou ránu, je každý třetí člen z jižní Moravy. „To až sem potom přijedou, tak to budou mít těžké. Přitom 23. ledna na Celostátním vinařském kongresu ve Valticích premiér Fialu tvrdil, že jeho vláda stoprocentně spotřební daň na víno nezavede. Dušoval se tím na fóru čtyř nebo pěti set vinařů, kteří tam zastupovali všechny své spolky. Ale teď už se obávám, že k jejímu zavedení dojde. Jak tak sleduji média, tak situace na bojišti se mění každou hodinu a od února se změnila. Nicméně pokud by to rozlišili, že by ti menší spotřební daň platit nemuseli, tak tím by značnou část vinařů, protože těch drobných tu je hodně, asi uklidnili. Možná by i někteří byli rádi, kdyby oni platit nemuseli, a ti druzí museli. Ale tohle by i vinaře rozdělilo, přitom se snažíme, aby všichni táhli za jeden provaz,“ konstatuje dlouholetý ředitel Znovínu.

Vláda vystrašila po živnostnících a učitelích už i vinaře

Přemítá nad tím, jestli by maximálně dvě miliardy získané do státního rozpočtu stály za všechny ty společenské dopady na jižní Moravě. „Větších firem, na které by to dopadlo, tady není moc. Je jich třeba 10–15, ale produkují 70–80 procent všech vinohradů. Koncem roku nebo i teď v prvním kvartále už byl pokles 15 procent spotřeby vína. Protože to válcuje Proseco. Kdyby došlo ještě k dalšímu poklesu prodeje, tak nevím, jestli by to přežili a jestli by obdělávali všechny vinohrady, protože už v loňském roce byl hrozný přetlak. V zimě nemrzlo, začaly plodit nové vinice, nastal pokles prodeje, takže se hromadí zásoby. Vím, že už na podzim nebyly některé vinohrady sbírány. Tak nevím, jak by to bylo dál se sběrem vinohradů. Na jednu stranu se dotacemi podporuje další výsadba, na druhou stranu by se tohle stalo,“ nechápe úvahy vládních činitelů.

Na vinohrady by pak byl zcela jistě smutný pohled. „Kdyby se to vinařům nevyplácelo, tak by je nechali opuštěné. Tak, jak se to dělá v některých státech, že by neobdělávali některé starší vinice. Nechali by si třeba jenom půlku. Nevím, co by to zahýbání s trhem udělalo s vinicemi. Ale říkám, že jsme jediní z vinařských zemí, kdo se chystají nebo chtějí spotřební daň zavádět. To je obrovská revoluce. A nikdo s tím ani nepočítal, když ten Fiala všechny ujistil. Tak všichni investovali do technologií a všeho. Mluví se o tom, že vláda vypouští balonky. Za poslední dva měsíce vystrašili od živnostníků s vyššími odvody po učitele, že budou učit 27 hodin, všechny možné skupiny. Teď vystrašili i vinaře. Tak jestli to bude, nebo nebude, je otázka. Ale pokud se spotřební daň na tichá vína zavede, bude to mít zejména pro jižní Moravu velké následky. Jaké, to ani ještě teď nedokážeme domyslet,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Pavel Vajčner.

