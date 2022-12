„A tohohle podpořila ODS!“ Pavel Fischer a mrzutost mezi lidmi

„Bohatí měli desítky let daňové prázdniny." Tento výrok se senátoru Pavlu Fischerovi vrátil při debatě v Hradci Králové, kam coby kandidát na prezidenta přišel besedovat s občany. Kandidát poznamenal, že jeho výrok, který naštval zejména voliče ODS, byl vytržen z kontextu. „Je načase bavit se o progresivní dani a o zdanění korporací. Je zde také spousta podnikatelů, kteří díky přívětivému a děravému daňovému systému nezdravě optimalizují. Je jednoduché si koupit fáro za 5 milionů a zanést si to do nákladů… Nebo firmy, které mají sídla v daňových rájích… Vyvádějí odtud miliony a nikdo se nad tím moc nepozastavuje. Pak ale chybí peníze na skutečně potřebné věci. Tak jsem to celé myslel,“ vysvětlil Fischer.

Prezidentský kandidát Pavel Fischer přijel pobesedovat s občany do Hradce Králové. Na setkání dorazilo několik desítek lidí. Z položených dotazů a atmosféry v sále se dalo usuzovat, že jde o setkání přívětivé. Jeden z účastníků besedy dokonce směrem k Fischerovi prohlásil, že je „celé roky jeho největší fanda.“

Beseda byla celá věnována dotazům občanů. Během devadesáti minut, které Fischer s Hradečany strávil, padlo mnoho podnětných dotazů.

Hned na úvod se Pavel Fischer vyjádřil k otázce, zdali si je jist transparentností a férovostí předvolebních průzkumů. „Musíme brát v potaz fakt, že průzkumy, jak je vidíme v médiích, jsou zveřejňovány s časovým odstupem,“ vysvětlil Fischer. „To znamená, že průzkum, který vyjde dnes, byl reálně zhotoven třeba v polovině listopadu. Za tu dobu se může stát mnoho věcí, které veřejné mínění posunou. A hlavně, průzkum nejsou volby. Co se pak zmanipulovatelnosti průzkumů týče, věřím, že ty velké renomované agentury nemají důvod data manipulovat. U těch menších si ale už tak jist nejsem.“

Fischer zmínil i to, jak důležité je stmelení demokratických kandidátů. „V prvním kole můžeme volit srdcem. V tom druhém je ale třeba jít na to pragmaticky, tak, aby nevyhrál Andrej Babiš. Protože kdyby vyhrál, obávám se agrofertizace společnosti. Každý z nás si může představit, co to znamená…“ S ostatními demokratickými kandidáty se prý na společném postupu po prvním kole ještě nedomlouvali, Fischer však předpokládá, že u všech bude vůle vyburcovat své voliče, aby k urnám přišli i ve druhém kole. „Vítězství Andreje Babiše by pro budoucnost této země nebylo dobré,“ uzavřel odpověď prezidentský kandidát.

Objevil se i kontroverzní dotaz, jak se Fischer staví k potenciálnímu zrušení KSČM a SPD? „Tyto strany tady páchají obrovské škody, teď s válkou na Ukrajině to všichni vidíme,“ hřímala energická žena v první řadě. „Lidé, kteří popírají zvěrstva v Buči a sympatizují s Ruskem, jsou často příznivci nebo i členové těchto stran. Není normální, abychom to tolerovali!“

Pavel Fischer reagoval citováním zákona o zločinnosti komunistického režimu. „To je základ pro to, abychom se posunuli dál,“ vysvětloval. „Nerad bych tady vynášel ukvapené soudy. Máte ale pravdu, že zvláště v případě některých představitelů stran SPD najdeme důkazy, že komunikují názory ve prospěch Ruska. Než bych ale žádal zrušení stran, sledoval bych tyto konkrétní lidi. Dále je třeba brát v potaz to, že i v takových stranách jako je SPD nejsou jen proruští aktivisté. Jsou tam i lidé, kteří jsou zmatení, nemají dobré informace a bojí se o svou budoucnost.“

Co se týče ruského prezidenta Vladimira Putina, Fischer doufá v mezinárodní soudní proces: „Měl by jako válečný zločinec skončit před tribunálem. Putin není jen osoba, ale je to systém. Když padne on, padne s ním i spousta dalších. To je zároveň jediná možná cesta, jak Rusku pomoct z marasmu, ve kterém se nachází.“

Padl i dotaz na přijetí eura. „Měli bychom veřejně lidem ukázat, kolik nás koruna vlastně stojí,“ řekl Fischer. „Měnící se kurz koruny je i vysvětlením, proč jsou tady třeba potraviny dražší. Zátěž totiž nejvíc dopadá na koncového zákazníka. A to je jen jeden příklad z mnoha… Osobně vnímám euro jako jakýsi ochranný val před nestabilitou. V kontextu současné války to platí mnohonásobně."

Fischer se vyjádřil i k rozhovoru, který poskytl E15. V něm uvedl, že „bohatí měli desítky let daňové prázdniny. Měli bychom připustit, že majetek by se měl více danit.“ Tazatelka uvedla, že ve svém okolí registruje mnoho lidí, kteří po tomto vyjádření už nechtějí Fischera volit. Ten připustil, že výrok, který momentálně putuje po sociálních sítích, je vytržený z kontextu. „Je načase bavit se o progresivní dani a o zdanění korporací. Je zde také spousta podnikatelů, kteří díky přívětivému a děravému daňovému systému nezdravě optimalizují. Je jednoduché si koupit fáro za 5 milionů a zanést si to do nákladů… Nebo firmy, které mají sídla v daňových rájích… Vyvádějí odtud miliony a nikdo se nad tím moc nepozastavuje. Pak ale chybí peníze na skutečně potřebné věci. Tak jsem to celé myslel,“ vysvětlil Fischer.

Pravdou skutečně je, že výrok „bohatých, kteří měli desítky let daňové prázdniny“ vyvolal mezi dosavadními příznivci Pavla Fischera pozdvižení. Na sociálních sítích mnozí neváhali vykřikovat, že „pro ně skončil“ a „volit ho nebudou.“

Na interním fóru ODS si také nebrali servítky: „Tohoto génia a mravokárce podpořilo vedení ODS jako prezidentského kandidáta,“ napsal jeden ze členů a sdílel odkaz na rozhovor pro E15. „Přitom bylo dávno jasné, že je to levicový moula. Neuvěřitelné. Ještě, že nemá šanci.“

Královéhradecká beseda s Pavlem Fischerem se však nesla v klidném duchu. Po více než hodině a půl prezidentský kandidát odjel zpět do Prahy.

„Je to sympatický člověk,“ komentovala to při odchodu jedna z přítomných divaček. „Můj hlas má.“

„Můj taky,“ odvětila druhá žena. „Ale bojím se, že Babiš je schopný všeho, a nakonec vyhraje. A to pak opravdu nevím, co s námi bude.“

Autor: Andrea Novotná

