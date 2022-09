„Až mi ho bylo líto.“ Fiala jel za lidmi. Jako stroj. Chodil, opakoval

reklama

„Všichni v regionu jsme dostali e-maily, že by bylo dobré aspoň na jednu akci dorazit,“ sdělil nám místní člen občanské demokratické strany. „Ne že by to bylo příkazem, ale předseda je předseda, a teď i premiér. Není moc možností ho jinak potkat. ODS je silně hierarchizovaná, to podstatné se děje v Praze. Řadoví členové v regionech a místních sdruženích většinou ani nemají kontakty na klíčové lidi ve straně a nemají dostatečný přístup k informacím. Takže jsme tu kvůli možnosti mluvit s předsedou, ale já taky cítím ještě solidární potřebu přijít, aby tady vůbec někdo byl,“ zasmál se někdejší hradecký zastupitel.

Anketa Kdyby ve 2. kole volby prezidenta byli Andrej Babiš a Petr Pavel, kdo by měl váš hlas? Babiš 76% Pavel 3% Běžte s oběma někam 21% hlasovalo: 7401 lidí

Dotyčný ve volbách nekandiduje, ale i tak přišel podpořit své kolegy: „Já jsem místní politikou znechucený, už to dělat nechci. Byl jsem zastupitelem čtyři roky a stačilo. Dělají se tady hrozný habaďůry, a vím, že většinu dělá moje strana, přesněji řečeno určití jedinci v ní. Třeba teď předražená lávka za 169 milionů. Přesně vím, kdo si tam namastí kapsu.“ Přesto ale nechce ODS opustit. „Občas mám takové myšlenky, ale pak mě to přejde. Přece jen jsem v tom dresu už skoro dvacet let, je to kus života. Ne vše je tam tak prohnilý, našel jsem tam i kamarády. Ale musím říct, že zvlášť v poslední době se mi naše kroky, co jako strana děláme na celostátní úrovni, obhajují těžko. I proto jsem dnes tady, abych to mohl premiérovi říct. I když vím, že takových komentářů slyší denně mraky.“

Premiér Petr Fiala dorazil na hradecké Baťkovo náměstí krátce po tři čtvrtě na jednu. Vládní limuzína ho přivezla poblíž volebního stánku, kde na svého předsedu už dychtivě čekali místní politici. V čele stál regionální předseda ODS, poslanec a někdejší starosta Trutnova, Ivan Adamec, a nechyběl ani hradecký politický matador Oldřich Vlasák. Přítomny byly i osobnosti volební kandidátky, z nichž některé měly možnost vidět Petra Fialu vůbec poprvé.

Lepší přijetí premiéra Fialy v Brně: Nadšený dav pro Fialu. Zásadní prohlášení premiéra i Pekarové

Poté, co proběhlo přátelské potřásání rukama, úsměvy a krátké motivační okénko („Musíme lidem vysvětlit, že zkrátka nenecháme nikoho padnout!“) se premiér s doprovodem vydal do hradeckých ulic.

„Jaký z toho mám dojem?“ zamyslel se náš místní zdroj. „Bylo mi Petra Fialy až líto, že musí za lidmi chodit, protože oni za ním nejdou. Ne tedy že vůbec – pár odvážných se našlo, ale hned mě napadlo, jaký je to rozdíl třeba oproti Andreji Babišovi, u kterého je na meetingu vždycky narváno. Ten lidi přitahuje. A nemyslím, že je to jen marketingově propracovaná věc, ale že Babiš umí skutečně vyvolat v lidech pocit, že mu na nich záleží. Petr Fiala to však dělá blbě – utvoří kolem sebe hlouček seskládaný z politiků, baví se s nimi, a přitom kráčí ulicí. Na první pohled by mě jako občana nenapadlo premiéra vyrušit v hovoru s dalšími papaláši. Fiala se tak staví do pozice, kdy sám rozhoduje, za kým půjde a koho osloví. To mi přijde jako chyba, ale třeba je to záměr, kdoví – když si bude vybírat jen ty přívětivé lidi, vyhne se konfrontaci a vysvětlování, zato vzniknou hezké fotky,“ krčí rameny náš zdroj. A pokračuje v hodnocení: „Pozoroval jsem Petra Fialu při komunikaci s lidmi na ulici. On je kultivovaný rétor, slušný, ale bohužel strašlivě nudný, suchar, bez osobního kouzla. Jako dobře naprogramovaný stroj, který odříkává fráze. Ale to neříkám nic nového, to se všeobecně ví. V terénu, při setkání s lidmi, je to však až do očí bijící.“

Člen ODS pro PL k demonstraci proti vládě: „Kraví lejno, zločinci.“ Slovo z ODS nejen k Václaváku. Nutno vidět

Premiér strávil ve východočeském městě necelou hodinu. Prošel nejfrekventovanější ulice na pěší zóně, vyfotil se s příznivci a opakovaně ubezpečoval, že „vláda pracuje“.

S hradeckými politiky stihl probrat pár praktických věcí ohledně blížících se voleb, neboť se očekává, že hradecká ODS bude opět žádanou nevěstou během povolebních vyjednávání. Na druhou stranu si většina místních kandidátů uvědomuje, že současná společenská situace velmi zasáhne volební výsledky: „Já myslím, že když dostaneme tři mandáty, bude to hodně,“ zaznělo na meetingu v hloučku bavících se lidí.

„Ty vole, až tak blbě to vidíš, jo?“ podivil se jeden z kandidujících.

„Já vím, vole, že ty už se na to třeseš, ale tentokrát dostaneme na prdel, takže si nedělej naděje,“ usadil ho kolega.

Zatímco straničtí kolegové se předbíhali, komu premiér věnuje více času a s kým si udělá lepší fotku, reakce běžných občanů Hradce Králové byly spíše vlažné. Návštěva se obešla bez problémů a výtržností.

Psali jsme: „Člověk roku“ Fiala? Babiš blahopřeje. Vlastně ne. Uvidíte Svetr nám fakt nepomůže! Advokátka z hnutí Praha bez chaosu vyráží do voleb „Všechno mě s*re.“ Pavel Novotný na dně: Dějí se zlé věci Volby 2022: Česká televize nabídne tři diskuze z metropolí i Superdebatu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.