„Část Evropy podporuje válku.“ Babiš mezi lidmi k Ukrajině. Novinář nadával, takto dopadl

Andrej Babiš zahájil prezidentskou kampaň mezi občany. Lidem vysvětluje, proč se rozhodl kandidovat, co by jako prezident dělal a reaguje na dotazy. Na jeho první zastávce v městečku Košťany u Duchcova došlo i k výměně názorů mezi místními a jedním z přítomných novinářů, který zdejší občanku obvinil, že věří ruské propagandě. ParlamentníListy.cz byly na místě.

Cesta bývalého premiéra a šéfa hnutí ANO vedla nejprve na „drsný sever“, tedy do Ústeckého kraje, kde ostatně v minulých sněmovních volbách i kandidoval. První setkání s voliči absolvoval v Košťanech, zhruba třítisícovém městečku na dohled k německým hranicím u Cínovce.

Akce byla původně naplánována do místní knihovny, nicméně už před příjezdem bývalého premiéra bylo jasné, že se tam vejde sotva desetina všech zájemců. Andrej Babiš proto zůstal venku, kam přešli i trpělivě čekající občané z knihovny. „Je krásně, svítí slunce, můžeme být venku,“ zaznělo. Babišovi spolupracovníci proto museli operativně shánět aspoň malý reproduktor s mikrofonem, aby zhruba stovka příchozích prezidentského kandidáta slyšela.

Hned zkraje Andrej Babiš zopakoval, že jeho vítězství média šance nedávají, ale rozhodně mu to nebrání, aby do voleb šel a bojoval. „Prezident sice nemá takové kompetence jako vláda, ale všichni nejvyšší ústavní činitelé kromě prezidenta jsou teď obsazeni pětikoalicí a stejně tak by mohl být i Hrad,“ vysvětloval Babiš pohnutky, které ho vedly ke kandidatuře. Tedy, aby alespoň na Hradě seděl politik jiného názoru.

„Jako prezident bych diskutoval s vládou a premiérem, apeloval na ně a působil, aby pro lidi dělali víc. Zkušeností mám nejvíc ze všech kandidátů, mám kontakty ve světě, pana prezidenta jsem jako premiér opakovaně zastupoval na mezinárodních akcích. Soustředil bych se také na setkávání s občany, protože v tom vidím velký smysl. Nikdy jsem se nevyhýbal kontaktu s lidmi ani jejich otázkám,“ sdělil expremiér a z davu místních občanů se ozvalo: „Chceme pana Babiše za prezidenta!“

Zhruba hodinu Andrej Babiš mluvil a debatoval s lidmi, reagoval na jejich otázky na různá témata. Například odmítl návrh na vystoupení z Evropské unie s tím, že EU je pro nás kvůli exportu nesmírně důležitá. „Musíme ale umět v Bruselu bojovat za naše zájmy,“ podotkl.

Dotazy se týkaly také aktuální otázky války na Ukrajině a uprchlíků, kteří k nám v této souvislosti přišli. „Vždy jsem vystupoval proti nelegální migraci, ale toto je něco jiného. Důležité však je, aby tady ti uprchlíci z Ukrajiny pracovali a nechodili si pouze pro dávky. To by bylo špatně,“ sdělil Babiš.

Jedna z místních občanek se pustila do delší úvahy o tom, že část ukrajinského vedení má podporu tamních údajně fašistických a extremistických proudů a mělo by se s tím něco dělat. Babiš reagoval mírně s tím, že pro něj jsou důležité zejména zájmy a problémy českých občanů, ale že by bylo na místě, aby se začalo jednat o míru. „Problém je v tom, že část Evropy podporuje válku a druhá část mír. Teď by bylo potřeba udělat všechno pro to, aby válka skončila,“ vyslovil se Andrej Babiš a začal se přesouvat k podpisu svých knih, na což také občané čekali.

Než expremiér a jeho spolupracovníci domluvili, slova se sám od sebe ujal novinář Aktuálně.cz Radek Bartoníček a s emocemi s hlase začal zmíněné občance vysvětlovat, že takovým věcem nesmí věřit. „Šokuje mě, jak tady věříte ruské propagandě! Vy si snad neuvědomujete, že viníkem toho celého je Putin!“ rozkřikl se na místní paní. Do toho mu však vstoupila Babišova spolupracovnice a bývalá šéfka úřadu vlády Tünde Bartha s tím, aby nechal expremiéra domluvit.

Mezitím se kolem Andreje Babiše začali srocovat občané s žádostí o společnou fotografii nebo podpis do některé z jeho knih, které na místě byly také občanům k dispozici.

Setkání bývalého premiéra s voliči pokračují během středy v dalších čtyřech městech. Babiš má program nastavený tak, že od středečního poledne minimálně do deváté hodiny večerní se nezastaví a nebude mít jedinou pauzu, s výjimkou několikaminutových přejezdů z jednoho města do druhého. Zavítá například do Bíliny nebo do Teplic.

