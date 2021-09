„Feťák zevluje, děti se bojí. Romové v SPD.“ Okamura, jak zatím nemluvil. Vzbudí údiv

reklama

Nejdříve k přítomným promluvil šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala: „Když bude zase nějaký lockdown v zahraničí a každý stát si nakrmí hlavně svoje obyvatelstvo, tak my tady budeme mít hlad. Z toho důvodu musíme zastavit pokles českých výrobků na českém trhu. Je jich tam čím dál tím méně a méně. Pokud to nezastavíme, tak tady zanedlouho žádné zemědělství nebude.“

Kdo se nají, přežije

Západní státy mají podle Radima Fialy dvakrát větší dotace na potraviny než čeští zemědělci a potravináři. „Už tady začínají být naši zemědělci nekonkurenceschopní. Oni to dokážou vyrobit, ale jestliže na to dostane někdo dvakrát více peněz než my, tak je to prostě špatně. Další věcí jsou nadnárodní korporace a řetězce, které tady mají 85 procent trhu s potravinami. Ty rozhodují, co se tady bude prodávat. Jediným kritériem je zisk a peníze. Oni nám raději budou prodávat brambory z Egypta, protože jsou o korunu levnější, a ty naše z Vysočiny budou hnít ve skladech,“ konstatoval Fiala.

Poté promluvil Tomio Okamura. Přivítal jej neutuchající potlesk publika. „Aby tady nám tak nějací cizinci z Bruselu, kteří tu nikdy nežili ani nás nenavštívili, ani nemluví naším jazykem, tak aby nám diktovali, jak si tady v ČR máme žít,“ varoval na začátku Okamura.

Dvojí hra premiéra Babiše

„Piráti a STAN chtějí přijmout euro. Koalice SPOLU i lidovci to také prosazují. Andrej Babiš řekl, že by byl pro přijetí eura, ale ‚chytře‘ dodal, že až to bude vhodné. A když jsem se jej ptal, tak to neupřesnil. Takže zase to hraje na dvě strany,“ tepal premiéra Okamura. „My nechceme euro nikdy. Protože není pro naši republiku výhodné… Jestli tyto strany vyhrají a SPD nebude při sestavování vlády, tak to euro nás všechny negativně postihne. Zdraží se. Předseda ČSSD Hamáček řekl, že je dobré přijmout euro, abychom se podívali na Slovensko. Proč tedy Slováci chodí k nám pracovat a nakupovat, když se tam mají tak dobře? Naopak! Slováci jsou z toho zoufalí, došlo tam ke zdražení a příjmy zůstaly stejné,“ burácel předseda SPD.

Statečná žena

„Dochází i k omezování svobody slova. Mnozí z vás měli problémy, že vás zablokovala sociální síť. Jenom když jste něco kritizovali, třeba ohledně EU nebo ohledně migrace. Vy tady máte výbornou paní poslankyni Karlu Maříkovou, lídryni krajské kandidátky, která je zdravotní sestra. Na ni dokonce ušili, že ona napsala, že invazivní druhy rostlin také nemají v Evropě co dělat. Že ti afričtí a islámští migranti tady také vlastně nejsou původní a nemají tady co dělat. Za toto vyjádření na facebooku ji stíhá policie, hlasovalo se o jejím vydání ve Sněmovně. Naštěstí se ostatní strany vylekaly, že tohle je už moc, a tak ji nevydaly. Takže doufám, že obhájí svůj poslanecký mandát, aby nebyla v příštích letech za toto stíhána. Ale doufám, že už tam nebude Hamáček jako ministr vnitra. A že ČSSD nebude vůbec za tyto věci ve Sněmovně,“ uvedl za smíchu auditoria Okamura. „Ona napsala jen pravdu, že tady imigranti nemají co dělat, protože nejsou původní obyvatelé Evropy, vždyť je to pravda!“ A zazněl hromadný křik z publika „je to pravda!“ „Za to ji stíhá policie. Podívejte se, do jakého státu jsme se od roku 1989 dostali. Nikomu nic neudělala. Jenom se vymezila vůči nelegální migraci a islámu. A já s Karlou souhlasím, protože my tady žádný islám v České republice nechceme. Protože islám není demokratický!“ „Bravo!“ křičelo publikum. „Islám říká, že muži jsou nadřazeni ženám. A já ženy miluji a nedovolím, aby tady byla ideologie, kde někdo říká, že muži jsou nadřazeni ženám. Zahalení lidé, kterým není vidět do obličeje – to prostě není naše kultura!“

Nelevicoví socani

„A my jsme prý nedemokratičtí, protože chceme referendum! To už nemají argumenty, vždyť je to úplný protiklad. Já když jsem slyšel paní Maláčovou, jak vykládala, co má všechno být, tak vždyť ČSSD byla skoro třicet let ve vládě! Oni to dovedli do tohoto stavu, že když chcete jít k zubaři, tak nemáte na to. Jaká je dostupnost zdravotní péče? Lidé ani nemají na opravu zubů, protože je to tak drahé. Za desítky tisíc vám udělají zub! To je výsledek těchto vlád. Pro ně není nedostupné zdravotnictví, oni mají hezké zuby tihleti, paní Maláčová a další, ale normální slušný pracující člověk, který na ně vydělává, tak musí škemrat u lékaře, aby jej vůbec ošetřil,“ burácel dále Okamura. „Dokud občan nebude moci zamávat politikem, tak ti politici budou mávat s námi.“

Poté Okamura uvedl, že kdo volí SPOLU, volí i Piráty, „…protože ti všichni budou spolu spolupracovat. Uvažují také o vyšším zdanění nemovitostí. Nu, to se úplně zbláznili! Oni chtějí zvýšit daně i na garsonku, ale vždyť spousta lidí má i na ni hypotéku. Kde by lidé na to vzali.“

„Poslanec Dolínek za ČSSD, Piráti a poslanec KDU-ČSL Čižinský už půl roku blokují hlasování o našem návrhu zákona na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Pro mne je nepřizpůsobivý i bílý feťák, který na sídlišti zevluje na schodech a děti kolem něj musejí chodit. My v SPD máme i romské členy. Máme tam jako členku zdravotní sestru, máme vychovatele v dětském domově, vysokoškolsky vzdělaného. Oni jsou na nervy z těch ostatních, protože oni pracují a jsou to slušní lidé. Nepřizpůsobiví nemají nic společného s etnikem,“ vysvětloval mnohasetčlennému davu plného mladých nebo středně starých lidí Okamura.

Ke kořenům Evropy

„My se chceme vrátit před Maastrichtskou a Lisabonskou smlouvu, to bývalé EHS, co fungovalo desítky let. Chceme zachovat spolu s našimi evropskými partnery ve vlastenecké frakci v Evropském parlamentu. Doufám, že moje kamarádka Le Penová bude příští francouzskou prezidentkou. To by byl těžký úder pro ty bruselisty a globalisty,“ těší se Okamura. „Spolu s námi ve frakci je Mateo Salvini, Nizozemec Vilders, hlavní bojovník proti islamizaci Evropy. Společně nechceme izolaci evropských zemí. To překrucují protičeské strany, aby pomluvily SPD. My chceme co nejužší spolupráci suverénních, svobodných evropských zemí. Chceme zachovat volný pohyb osob, samozřejmě evropských států, nikoliv migrantů, chceme zachovat volný pohyb zboží a peněz i služeb. Ale ať si každý určuje zákony podle svého.“

Všechno ostatním, jen ne nám

„Mě prostě štve, když člověk vidí úrodnou půdu, která je zlatem každé země, na tu se nesmí sáhnout. Prosazujeme deprivatizaci vody zpátky do rukou měst a obcí. Co tu předvedli politici KDU-ČSL, ČSSD a ODS, že rozkradli i naši vodu do rukou Francouzů a Němců. Na základě mého mnohaletého tlaku už se to vykupuje postupně zpět. Kolik se ale na tom napakovalo politiků a zahraničních korporací. I vodu nám tyto strany ukradly! Vrcholný představitel ODS a koalice SPOLU Zbyněk Stanjura řekl v médiích před 14 dny, že když bude koalice spolu s Piráty u vlády, tak chtějí privatizovat Českou poštu a České dráhy. Místo aby zkvalitňovali služby, místo aby přidali těm doručovatelkám, co chodí s tím vozíkem, tak chtějí rozkrást i to poslední za bílého dne, co tu zbylo. Jestli budeme u vlády, my tomu zabráníme!“ nepřestával Okamura.

„Když tedy jedu po Hané, vidím, že místo aby se tam pěstovaly brambory, mrkev, cibule, tak jsou tam postaveny na základě projektů EU solární elektrárny, montovny za laciné mzdy a pěstuje se tam řepka! Chceme, aby se tam pěstovalo obilí, abychom se stali potravinově soběstačnou zemí,“ komentoval situaci předseda hnutí SPD.

Ceny letí výš a výš

„Všimněte si, jak se zdražují potraviny a energie. Je to šílené. Vloni když byla na trhu v supermarketech česká jablka, tak byly 30 korun za kilo, a když došly, najednou byly z dovozu za 90 korun! Květák to samé. Když je na trhu česká konkurence, tak je to vždy levnější, než když je jen z dovozu. Prý chceme kvóty na potraviny! Ty nadnárodní hypermarkety si platily pana Prouzu, ten je pořád v České televizi, předseda Svazu obchodu. Členem tohoto svazu jsou právě ty nadnárodní hypermarkety. Oni si tohoto člověka přímo platí. Tohoto protičeského člověka, který stále říká špínu proti tomu našemu návrhu. Protože on chce, aby ty obrovské marže hypermarketů pořád jely,“ tepal Prouzu Okamura.

„Já jsem nestačil zírat, kam šla cena u petržele. Dováželi jsme to odněkud ze Španělska, kde pak začali mít problém s covidem, a my jsme se nemohli doplatit na petržel, která se dává do svíčkové a bramboračky, protože jsme vlastní petržel neměli. No to je šílené!“

„To samé je to s energiemi. Je to kvůli Zelenému údělu EU. Zhoubný plán EU, kdy chtějí zrušit spalovací motory do roku 2035. To zlikviduje zdejší automobilový průmysl. Jak tátové od rodin budou jezdit do práce? Na elektromobily nikdo nebude mít. Kdyby v ČR byla všechna auta jen na elektriku, tak podle odhadů ekonomů musíme postavit tři Temelíny, aby šla ta auta dobíjet. To je prostě nereálný projekt. To je likvidace,“ konstatoval Okamura a pokolikáté již se pustil do premiéra slovy: „Andrej Babiš na to kývl a já mu zazlívám ty jeho nesmysly. Teď je prý proti rušení spalovacích motorů. On kývl, že se ČR připojila k tomu Zelenému údělu. Je to, jako když říká, že nechceme migranty. Vždyť jsme nedávno přijali prvních 170 islámských afghánských migrantů do ČR. Jediná SPD byla proti. Už jste to viděli na letišti, jak jsou zahaleni. Proč jim česká vláda nedomluvila azyl v nějaké jiné muslimské zemi?“

A zase do A. B.!

A pak odtajnil plán: „Pokud bychom byli ve vládě, pokusíme se zasadit o to, aby tady ti afghánští migranti nedostali trvalý pobyt. Pirátům jsem také říkal – pane Bartoši, vezměte si domů také nějaké migranty, když je chcete. Ale to nechce nikdo z nich! Oni jen z eráru, a to je neskutečné pokrytectví. Andrej Babiš nás obelhal, selhal. Ty první migranty vzal, aby se zalíbil v EU. Víte, že poslanec Ferjenčík s poslankyní Richterovou jsou sourozenci? Oni si tam z toho udělali takový rodinný podnik, pořád se střídají u mikrofonu.“

Tomio Okamura pak zavzpomínal na své mládí: „Já jsem začínal jako popelář. Čtyři roky jsem dělal prodavače v kině. Část dětství jsem byl v dětském domově tady u Podbořan.“

Hned se však vrátil do přítomnosti a nedaleké budoucnosti: „Jestli nedostavíme blok u atomové elektrárny do roku 2035, tak se staneme dovozci energie, a to už je úplně v pytli. To je hotovo, a to se nikdo nedoplatíte. Jediným skutečným řešením je odmítnout ten Green Deal. Zelený úděl EU je konec české ekonomiky. Nedoplatíme se vůbec elektřiny. Jediným řešením, jak odmítnout tento Zelený úděl, je vystoupit z EU. Není jiná varianta, protože Andrej Babiš už na to kývl.“

Nepřátelé důchodců?

„Proti zvýšení důchodů od 1. 1. 2022 hlasovali Piráti, STAN, TOP 09 a ODS. Když tyto strany budou u vlády, co čeká invalidní důchodce? Nula! Už ani těch čtyřicet korun, co bylo za Kalouska. To přidání ale neřeší problém nízkopříjmových důchodců. Já ve Sněmovně několik let už prosazuji, aby se nezvyšovaly důchody procentuálně, ale všem stejnou částkou. Chceme, aby se přidávalo všem stejně. Pan premiér spolu s ČSSD, hnutím ANO a KSČM říká, že chudší důchodce má mít menší hlad a menší teplo než bohatší. Vždyť je to nesmysl. Trváme na tom, aby valorizace byla všem stejnou částkou, nikoliv procentem. A tento zákon platí i v mnoha zemích Evropy. I tam si uvědomili, že pod minimální mzdu se nedá žít. Když máte osm devět tisíc důchodu měsíčně…“

„Když si vyplácí zisk česká firma, tak se to daní patnácti procenty. Tři sta miliard ročně tady odvádějí do zahraničí zahraniční korporace, které mají od vlády Vladimíra Špidly daňovou výjimku. Když se jedná o zahraniční firmy nebo montovny, tak díky výjimce ČSSD nemusejí platit v ČR tuto daň a mohou ji platit jinde. Takže to platí na Kypru nebo v dalších daňových rájích. A platí ještě méně. Jak má být tedy česká firma konkurenceschopná? Vždyť to naše podnikatele a firmy hrozně znevýhodňuje. Veřejné zakázky dostávají od Andreje Babiše i firmy, které odvádějí peníze do daňových rájů,“ uvedl dále Okamura.

„Pan premiér Babiš mne už opravdu… celkem mě rozčiluje. Proč blokuje náš zákon Můj dům, můj hrad? „SPD pak požaduje, když člověk nedokáže doložit původ majetku od 20 milionů výše, aby mu byla vyměřena stoprocentní daň.“ A to byl závěr vystoupení předsedy SPD Tomia Okamury v Karlových Varech.

