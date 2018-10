„Kalousek půjde jak kravička na porážku, ani ty peníze mu nepomůžou.“ Jde o Pospíšila s Polčákem. V TOPce je záhy po volbách všechno jinak

ParlamentníListy.cz po několik týdnů sbíraly informace o dění uvnitř opoziční TOP 09. Tu poměrně stabilním způsobem vede europoslanec Jiří Pospíšil. Na záda mu ovšem už od jeho zvolení do funkce předsedy TOPky v listopadu loňského roku dýchá Miroslav Kalousek. A že nejde o láskyplný opar, to je jasné.

Anketa Vadí vám, že Michal David dostane od Zemana státní vyznamenání? Vadí 11% Nevadí 89% hlasovalo: 2166 lidí

„Je to tak, že Mirek Kalousek se doposud nevrátil na trůn strany a ještě to asi chvíli potrvá. Na stranu druhou je jasný boj uvnitř TOPky, kdy Pospíšil je Kalouskovým terčem. A to nejen mezi řečí, ale taky oficiálně,“ uvedl náš zdroj. Jeho plzeňský kolega tato slova do puntíku potvrdil. „Je snaha se předsedy Pospíšila zbavit. Už se s tím začalo článkem o jeho asistentovi,“ přiblížil.

Psali jsme: Vylili jsme kýbl špíny a močku navrch. Stačilo získat tuhle jednu fotografii z mítinku gazdíkovců v Poděbradech

Jak se po prázdninách ParlamentnímListům.cz podařilo zjistit, plán Miroslava Kalouska byl vcelku jednoduchý. Připomeňme naše tehdejší slova:

„TOP 09 podle všeho pohoří na mnoha místech České republiky u podzimních komunálních voleb. Členové, s nimiž jsme hovořili, jsou smutní především z toho, že se ‚moc neví a vlastně ještě ani nezačala kampaň...‘ Snad jen v Praze jsou na mnoha místech vidět tváře Jiřího Pospíšila a Hany Marvanové,“ dodal náš zdroj.

Fotogalerie: - Kalousek, Kalousek!

A pakliže by TOPka opravdu pohořela, exministr financí Kalousek by byl podle všeho schopen odvolat Jiřího Pospíšila z čela strany. Kdo by jej nahradil? Podle našich zdrojů, a shodli se na tom všichni, to měla být poslankyně Pekarová Adamová. Velmi ambiciózní politička, která však nemá příliš hmatatelných úspěchů zejména kvůli práci opoziční političky.

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Kalouskův plán vyšel napůl. Ačkoli ve zbytku republiky TOP 09 nezaznamenala výraznější úspěch, v Praze se skoro jistě bude podílet na vládnutí. Europoslanec Pospíšil, který ještě před volbami jednal s řadou politiků a měl velké ambice stát se primátorem, nakonec hlavou české metropole nebude. Nebude ani jednat s ODS, jelikož i pro Jiřího Pospíšila je snazší mít vedle sebe neznalé Piráty, které bude snadno kočírovat.

„Podobné ambice má rovněž Polčák a Marvanová,“ uvedl jeden z našich zdrojů, přímý účastník koaličních jednání. „Jen mne zaráží, jak téměř nic nepředložila ODS. Čekal jsem od nich větší šťávu a plánování. Udženija a Portlík jsou rutinéři, ale zatím jsem od nich nic neviděl,“ doplnil.

Fotogalerie: - Kalouskův útok na Babiše

Pakliže se spletenec TOP 09, STANu a dalších dá dohromady s Piráty a Prahou Sobě, Kalousek bude podle všeho jasně poražen a po několik příštích let nebude mít příležitost Jiřího Pospíšila v čele TOP 09 nahradit. Totéž i poslankyně Pekarová Adamová. „Kalouskovi nepomohou ani jeho peníze, ani politické zkušenosti. Beru to tak, že si své prožil a teď míří obrazně na porážku jak kráva a výraznější návrat nebo tahání za nitky nepřipadá v úvahu. To už je snad viditelnější úspěch Jiřího Vávry, někdejšího náměstka TOP 09 v Praze, který dal do kupy Starosty pro Prahu a ti uspěli na řadě radnic,“ konstatoval náš zdroj z prostředí TOP 09.

Ten zároveň Jiřímu Pospíšilovi popřál hodně štěstí. Byť to může být vnímáno i dost ironicky. „S Polčákem za zády to bude jistě zajímavé, co se bude v Praze dít,“ uzavřel.

Volby v Praze vyhrála ODS se ziskem 17,87 procenta hlasů a obsadila 14 míst. Piráti se umístili druzí se ziskem 17,1 procenta a mají 13 mandátů. Praha Sobě získala 16,6 procenta a rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN se ziskem 16,3 procenta hlasů.

JUDr. Stanislav Polčák STAN



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozklad u Lidovců a Starostů: KDU se bojí, STAN je naštvaný. Hádky o slova. A ,,lejno na botě", o kterém se zatím nemluví VIDEO Škodíte, jako komunisti, neslo se Evropským parlamentem. Schytala to Jourová, nakonec se ozval Polčák Europoslanec Polčák: Pokud bude Zeman kandidovat, není jisté, že se dostane do druhého kola. A v Bruselu se o něm povídá... Kdopak nám to agituje z televize za uprchlíky? Petr Žantovský objevil další vypečenou neziskovku. A také europoslance flákače, který se tím ještě chlubí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový