„Koněva klidně pryč.“ Kdo poradil? Firma, kde pracuje Petr Kolář, otec starosty Prahy 6

Bylo to jedno z bouřlivých zasedání zastupitelstva Prahy 6. Šlo o další osud sochy maršála Rudé armády Ivana Stěpanoviče Koněva na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči.

Bronzový Koněv v nadživotní velikosti, který na místě stojí od 80. let minulého století, je již několik let kontroverzním tématem. Sama socha se často stává terčem útoků vandalů a sprejerů a starosta Kolář (TOP 09) se netají tím, že by se jí rád zbavil.

Loni ji nechal opatřit vysvětlujícími cedulkami zmiňujícími i některé temné stránky maršálovy kariéry: potlačení maďarského povstání v roce 1956 nebo údajnou a zatím nepotvrzenou Koněvovu spoluúčast na invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

Zastupitelé na médii sledovaném zastupitelstvu před několika týdny schválili přesun Koněvovy sochy na jiné místo a její nahrazení památníkem osvobození, pro který radnice plánuje vypsat otevřenou výtvarnou soutěž.

Jedním z argumentů, které během zastupitelstva starosta Ondřej Kolář (TOP 09) pro tuto myšlenku užíval, byl i posudek uvádějící, že socha maršála Koněva na náměstí Interbrigády nespadá do kategorie vojenských hrobů či pomníků. Česká republika totiž v 90. letech minulého století podepsala s Ruskou federací bilaterální dohodu o péči o válečné hroby a pomníky.

Posudek, kterým starosta Kolář na zastupitelstvu argumentoval, zhotovila česká pobočka americké firmy Squire Patton Boggs pro radnici dle Koláře zdarma.

Kolář zastupitelům nesdělil, že pro firmu jako konzultant pracuje jeho otec, bývalý diplomat Petr Kolář, rovněž někdejší velvyslanec v Rusku a ve Spojených státech. Na webových stránkách firmy je Kolář stále uveden.

To, že Squire Patton Boggs, kde pracuje Kolářův tatínek, je autorem jednoho z posudků, potvrdil naší redakci i tiskový mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek. Z posudku vyplývá, že v případě sochy maršála Koněva na náměstí Interbrigády se nejedná o tzv. válečný hrob, upozornil nás Šrámek. Tuto skutečnost radnici podle něj potvrdilo i Ministerstvo obrany. Informace o tom, že v kanceláři Kolářův otec pracuje, považuje dle svých slov Šrámek za irelevantní, jelikož se Petr Kolář osobně dle Šrámka na dotazovaném posudku nijak nepodílel.

Zeptali jsme se, co o tom soudí trojice zastupitelů Prahy 6 z řad opozice, Strany zelených, Pirátů a hnutí ANO. Naši redakci zajímalo i to, co si dotyční pánové myslí o tom, že starosta Kolář danou skutečnost (tedy to, že jeho otec pracuje jako konzultant v této právní firmě) zastupitelům před hlasováním nesdělil.

„Nebylo mi známo,“ sdělil naší redakci dlouholetý zastupitel na Praze 6 za Stranu zelených Antonín Nechvátal. „Považoval bych to za nevhodné,“ dodal, co si o tom, že ve firmě, která dělala posudek na Koněvovu sochu, pracuje Kolářův otec, myslí.

„U mě osobně při rozhodování nehrál tento posudek žádnou roli. Rozhodoval jsem se v rámci svědomí dle jiných informací,“ sdělil nám předseda zastupitelského klubu Pirátské strany na Praze 6 Ondřej Chrást s tím, že strana požadovala k problému Koněvovy sochy vypsání obecného referenda. „Myslím si ale, že o tomto vztahu v rámci této právní kanceláře mělo být informováno, rozhodně to nepřidává důvěryhodnosti tohoto posudku,“ odpověděl na otázku, co si myslí o tom, že Kolář zastupitele o angažmá svého otce ve firmě, která dělala na sochu Koněva posudek, před hlasováním neinformoval. „Vnímám to jako další z celé řady zásadních chyb starosty Koláře v této kauze,“ dodal Chrást.

„Je s podivem, že se starosta odvolává na takové stanovisko. Okamžitě mě napadají otázky: Jaká byla motivace občana? Jaké bylo zadání objednávky, kolik Kč bylo zaplaceno? Bez uspokojivých odpovědí na tyto otázky je důvěryhodnost takového posudku na vodě,“ sdělil zastupitel Prahy 6 za hnutí ANO Petr Macháček. „Zadávání posudků firmě, kde pracuje blízký příbuzný, vždy otevírá pole pro různé spekulace a není šťastné,“ dodal.

autor: Jonáš Kříž