„Koukáme jak děti na zábavu dospělých!“ Přijel Pavel. Účastníci besedy zaplakali

reklama

Až skoro za tmy – na šestou odpolední byla zorganizována údajná beseda s občany v Krajské knihovně v Karlových Varech. Zájem převýšil očekávání organizátorů – na druhé straně otázka je, kdo všechno se na setkání s novým prezidentem dostal a kdo takzvaně splakal nad výdělkem…

Anketa Chystáte se ke koupi elektromobilu? Ano 0% Už ho mám 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5940 lidí

Koukejte do oken!

„Je to neúcta,“ rozčilovala se paní středního věku, která sem jela až z druhého konce lázeňského města. „Nechají nás tady na schodech být a koukáme do sálu jak malé děti na taneční zábavu dospělých,“ hodnotila žena a řada lidí, slyšíc tento názor, s ní němě souhlasila. „Prý se musíte registrovat na internetu. A když jej nemám?“

„My jej máme, a stejně bylo pozdě. Za pár hodin bylo plno,“ postěžuje si mladá žena a její partner přizvukuje: „Vždyť to mohli dát do většího sálu, těch je tady přece dost. Takový salonek, ani ne pro dvě stovky lidí. A kdo tady je? Krajští úředníci, jejich příbuzní, ale normální lidi nevidět,“ nebral si servítky muž, který evidentně volil generála.

Co generál Pavel řekl v Karlových Varech: Pavel vyrazil do regionů. Kopl do Prahy. „Doporučím premiérovi...“

Na tenkém ledě. Doslova

„A na hokeji ho vypískali, to byl taky nápad za všechny prachy, jít se představit do naší hokejové arény před zápasem. I když pronesl pár smířlivých vět, pískání a bučení nebralo konce,“ konstatuje další muž, který zkouší vylézt po hasičském žebříku, aby alespoň něco měl ze setkání a viděl do sálku. Ochranka pilně sledovala i skupinku teenagerů, kteří se samozřejmě dovnitř nedostali, a tak natáčeli na sociální sítě, co se dalo z těch nejnemožnějších pozic a míst.

Ukázalo se, že jít na hokejový zápas, respektive jej zahajovat, nebylo právě nejšťastnější a občas bylo slyšet i takové „co sem leze“… Podle slov Petra Pavla na následující tiskové konferenci, která začala o sedmé večerní, je jasné, že ne každému se může on líbit, zvláště, když Karlovarsko je bašta Andreje Babiše. Nový prezident chce ale stmelovat, nebude zastupovat jen ty „své“ voliče.

(Ne)zázemí

Při příjezdu malé autokolony, kde nechyběl ani elektromobil, skupinka příznivců nadšeně aplaudovala a tleskala. Generál si udělal čas na spoustu selfíček a řadu podkladů podepisoval nejen obrazně, ale i skutečně na koleně. To se nelíbilo některým lidem, že je nedůstojné, aby takto organizátoři připravili, respektive nepřipravili zázemí, které sice je detailem, ale na detailech, jak říká klasik, se staví…

„Já vůbec nevím, že u nás někdo byl,“ konstatuje paní Soňa v centru města. „Mám své starosti a ještě se táhnout na krajský úřad, to si mohli odpustit. Copak já sleduju permanentně internet?“ Jiná žena však „měla nastudováno“ z médií a podivila se, kde že je „…pan ministr Bartoš, ten měl přece původně také dorazit, zvláště, když se jedná o takhle chudý region, jak pořád omílají do nekonečna. Proč je zrovna Karlovarsko ‚zabetonováno‘ Babišem?“ Prý se nebál jít mezi lidi…

Zamíří premiér Fiala do Varů?

A to bylo na tiskové konferenci generálu také vytčeno, proč se více nezajímal o problémy jednotlivých lidí a dle Mladé fronty se zaměřil spíše na politickou reprezentaci. Prezident na to reagoval, že se přece musí řádně seznámit s problematikou, a samozřejmě není na Karlovarsku naposledy. Podle Pavla má vláda Petra Fialy v plánu mít zasedání v jednotlivých krajích a generál jí navrhne, aby začala právě zde.

Psali jsme: Tak nic. Nazdar. Soud s Ferim: Viděli jsme, když jsme přišli Klíma pryč, Šafr začal naříkat. Není sám. Ale přišlo varování a výsměch Fiala zkontroluje práci Zbyňka Stanjury. Proberou chystané úspory Senátorka Chalánková: Je-li cílem poslušný a o ničem nepochybující občan, pak je Listina zbytečná

Středeční podvečer tak byl trochu jako z karlovarského filmového festivalu – one man show byla „celebrita“ Petr Pavel. To bylo snímků a podpisů!

Bude se lev rvát za Čechy a Česko?

„Jak je důstojný a skvěle vypadá,“ konstatovala hlasitě jedna dobře oblečená dáma středních let. „Konečně tady máme pořádnýho chlapa,“ konstatovala rozhlížejíc se, kdo jí bude přitakávat. A našli se takoví. „Takový český lev s bílou hřívou,“ konstatovala další návštěvnice besedy, čekajíc na registraci a vpuštění do sálku. „Ten se bude vyjímat na fotografiích na úřadech a ve školách,“ pochvalovala si. Naproti tomu pan Josef byl skeptický: „Měli jsme tady majora, tedy ne Zemana, ale Gagarina. Nu a teď je tady na návštěvě generál. Ale jestli se něco změní? Všichni kolem, i ti navštívení, budou slibovat a pak stejně zapomenou, protože byť je to od nás do Prahy slabé dvě hodinky, tak pro někoho je to nekonečná cesta…“

Nejen o letadélku Káněti…

Karlovaráci byli jistě potěšeni z názorů, že by zdejší letiště mohlo být záložní pro Prahu. A generál hovořil na tiskové konferenci i o nutnosti ponechání všech stávajících letišť z důvodů obrany a zázemí státu. Nezmínil konkrétně kauzu Líně s gigafactory, protože to už je jiný kraj – Plzeňský, ale jistě potěšil sveřepé bojovníky za ponechání letiště. Zvláště, když uvedl, že postavit nové letiště je otázkou minimálně dvou desetiletí a nezměrných finančních prostředků.

Ale protože tady Plzeňáci nebyli, neocenili tak slova prezidenta. Na druhé straně karlovarské letiště se stále hledá, a od doby zrušení spojů z Ruska a odmítnutí německých dopravců tady přistávat, je to přece jen povzbudivé, byť jen pomýšlet na to, aby bylo jako rezervní. A pro Ruzyni…

Taková karlovarská show

Návštěva tak přece jen splnila svůj účel: Ti, kdo se dostali na besedu, odešli vesměs spokojeni. Bez vrásek si užila také omladina. A Petr Pavel navštívil jeden z mála krajů, kde jej tak příliš nevolili. Byla to vlastně taková zkouška. Pro Pavla a jeho tým, pro úřednictvo krajské i městské. Hlas zvedli především sportovní fanoušci, ti nechtějí do hokeje, ale i dalších her, tahat politiku. Selfíček bylo uděláno mraky, a to i takové osobní, které už za měsíc z bezpečnostních důvodů pravděpodobně nebude tak zcela možné.

Jak to bude dále vypadat a probíhat, poznají i obyvatelé „odstrčeného“ Karlovarska, na které třeba dolehly protiruské sankce. Navíc – u hranic pracuje, kdo má ruce a nohy v Německu, takže odliv nejen mozků (ty už jsou povětšinou tam) či rukou, je evidentní a zaznamenáte jej v nemocnicích, školách, úřadech i službách.

„Bude s Pavlem líp?“ položil si otázku jeden z účastníků. „Možná líp už celkově bylo,“ odpověděl mu soused. Finále je za námi, to prezidentské. Ale další už čekají…

Psali jsme: Senátor Wagenknecht: Auto si hotově už nikdo nekoupí Senátor Hraba: Prevence proti nepřiměřenému zásahu státu do osobní svobody Senátor Vilímec: Tlak na bezhotovostní platby by mohl vést k zákazu hotovosti Senátorka Chalánková: Cílem není vymýtit moderní bezhotovostní formy plateb

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.