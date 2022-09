„Mlč!“ Přiznání, že Nord Streamy „navrtaly“ USA? Je zle

reklama

Evropa je již několikátým měsícem zmítána ekonomickou válkou s Ruskem a s ní související energetickou krizí, která ve značné části zdejšího obyvatelstva vzbuzuje nejistotu a úzkosti ohledně nadcházející zimy. Situace se opět zdramatizovala tento týden v pondělí, když byly odhaleny rozsáhlé úniky plynu z plynovodů Nord Stream 1 a 2 v Baltském moři, skrze něž proudí zemní plyn z Ruska do Evropy. Podle švédských úřadů byly příčinou havárie dva masivní podmořské výbuchy, což následně potvrdily detailní analýzy renomovaných odborníků z Uppsalské univerzity a dánského seismologického centra. Ti jsou přesvědčeni o tom, že poškození nezpůsobilo zemětřesení, nýbrž právě výbuch. Švédská premiérka Magdalena Anderssonová následně, s odvoláním na zjištění zpravodajských služeb, prohlásila, že se s největší pravděpodobností jednalo o úmyslnou sabotáž. S tímto závěrem se ztotožnila i dánská předsedkyně vlády Mette Frederiksenová.

Kdo by mohl být strůjcem tohoto útoku, zanedlouho naznačil bývalý polský ministr obrany a zahraničních věcí Radek Sikorski, který na twitteru sdílel fotografii zachycující následky havárie a připojil k ní analýzu: „Děkuji vám, USA.“ Na polského politika, jenž v minulosti rovněž zastával funkci předsedy Sejmu a který nyní působí jako europoslanec ve frakci evropských lidovců, se ihned snesla masivní vlna kritiky a verbálních útoků. Státní tajemník Stanisław Żaryn jej obvinil z šíření ruské propagandy a celou záležitost označil za „očerňovací kampaň proti Polsku, USA a Ukrajině“. Sikorského, který dlouhodobě patří k zastáncům těch nejtvrdších protiruských sankcí, přitom lze jen stěží podezírat z podpory Ruska. Jeho jestřábí rétorika vůči Moskvě letos v květnu vyprovokovala reakci předsedy ruské Státní dumy Vjačeslava Volodina, který na jeho adresu prohlásil: „Sikorski vyvolává jaderný konflikt ve středu Evropy. Nemyslí na budoucnost Ukrajiny ani Polska. Pokud se jeho návrhy naplní, tyto země přestanou existovat, stejně jako Evropa.“ Sikorského manželka, americká novinářka Anne Applebaum, je též známá svým negativním vztahem vůči Rusku.

Nelze si nevšimnout, že pod článkem publikovaným na stránkách časopisu Forbes se rozhořela vášnivá diskuse na téma této kauzy. „Proč vydáváte články, které takto zkresulují informace?“ ptá se pohoršeně jeden z diskutujících, načež myšlenku rozvádí slovy: „Je to v podstatě ruská propaganda.“ Jiný diskutující mu však oponuje: „Co je zkreslujícího na tom citovat bývalého ministra zahraničí, který v minulosti kritizoval Rusko při každé příležitosti?“ Podle dalšího účastníka debaty se dnes označení „ruská propaganda“ používá k nálepkování jakéhokoliv kritického postoje. Do diskuse se vložil i údajný veterán americké armády, který si myslí, že USA stály za výbuchem, jelikož CIA prý vždy páchala atentáty, dosazovala loutkové režimy a zatahovala jiné země do válečných konfliktů. Objevily se i obavy ze třetí světové války.

Russian #propaganda instantly launched a smear campaign against Poland, the US and Ukraine, accusing the West of aggression against #NS1 and #NS2.



Authenticating the Russian lies at this particular moment jeopardizes the security of Poland.

What an act of gross irresponsibility! pic.twitter.com/S9YJKRCv9B — Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 27, 2022

Není žádným tajemstvím, že se Spojené státy dlouhodobě snaží narušovat obchod se surovinami mezi Ruskem a Evropou, například že se pomocí různých sankcí pokoušely zabránit stavbě a zprovoznění plynovodu Nord Stream 2. Trumpův ministr zahraničních věcí Mike Pompeo ještě v létě roku 2020 hrozil, že USA „udělají vše ve svých silách“, aby dostavbu plynovodu znemožnily. V únoru tohoto roku pak současný prezident Joe Biden varoval, že v případě ruské invaze na Ukrajinu, zabrání zprovoznění již dostavěného Nord Stream 2. Na otázku reportérky, jak toho plánuje docílit vzhledem k tomu, že se jedná o německo-ruský projekt, o němž USA nemají právo rozhodovat, odpověděl slovy: „Slibuji vám, že toho budu schopen.“

Plynovod Nord Stream 2 skutečně po ruské invaze již zprovozněn nebyl a vzhledem k nedávnému výbuchu nejspíš dlouho nebude.

Nynější americká administrativa tlačí na Evropu, aby zásadně omezila nebo ukončila nákup surovin včetně zemního plynu z Ruské federace. Bidenův ministr zahraničí Anthony Blinken začátkem tohoto měsíce vyzval evropské státy, aby se vymanily z „ruského energetického sevření“, které prý ohrožuje naši bezpečnost. „Je zde obrovská příležitost se konečně a jednou pro vždy odklonit od závislosti na Rusku,“ prohlásil šéf americké diplomacie na cestě z návštěvy Ukrajiny. Spojené státy mají pro Evropu alternativu: zkapalněný zemní plyn LNG prodávaný americkými firmami. Ten je však vzhledem k nákladům na těžbu, dopravu, zkapalňování a odpařování mnohem dražší než plyn z Ruska.

Poté, co zpráva o historicky bezprecedentním úniku plynu obletěla svět, cena této klíčové suroviny pro evropský trh opět prudce vystřelila nahoru. Podle expertů je prakticky vyloučené, že by se podařilo obnovit provoz plynovodu a zajistit tak dodávky plynu skrz Nord Stream 1 z Ruska do Evropy před začátkem letošní topné sezony. Tisíce německých občanů v neděli demonstrovaly za otevření Nord Stream 2, který byl vybudován pro přímé dodávky plynu z Ruska do Německa. I kdyby však spolková vláda upustila od geopolitických dogmat a rozhodla se vyhovět požadavkům na zajištění levného plynu, nebylo by to v tuto chvíli možné, ať už byla příčinou nedávného výbuchu záměrná sabotáž či nikoli. Energetická budoucnost starého kontinentu pro tuto zimu je tak stále ve hvězdách.

Ke slovům Radka Sikorského už se vyjádřila ruská mluvčí ministerstva zahraničí Marija Zacharovová: „Polský europoslanec a bývalý ministr zahraničí Radek Sikorski na twitteru poděkoval USA za dnešní nehodu na ruských plynovodech. Jedná se o oficiální prohlášení k teroristickému útoku?“ zeptala se.

Psali jsme: Poškozené potrubí s ruským plynem. Nové zprávy: Pod vodou to bouchlo Ukrajinci. Nebo Rusové. Nord Stream 1 i 2 někdo navrtal Záhada, v Nord Streamu 2 spadnul tlak. O hodně Závada na turbíně, Nord Stream nemůže být zprovozněn, ohlásilo Rusko. Ukrajina se nabízí, že ho nahradí

