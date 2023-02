„Omezí pohyb. Co tají kolem zákazu aut.“ Filip Turek: Budou je soudit

Lidé se mají připravit na omezení pohybu, zatímco vlastnit auto bude luxus a vozidla se budou převážně sdílet. Jde o vážný zásah do sociálního smíru, který si nedovolili ani komunisté. Čeští europoslanci, kteří pro zákaz spalovacích motorů hlasovali, pak budou souzeni jako strůjci počátku konce západního světa. To sdělil ParlamentnímListům.cz podnikatel, automobilový závodník a politický komentátor Filip Turek.

Podnikatel, závodník, automobilový expert a politický komentátor Filip Turek se rád vyjadřuje k veřejným tématům. Kromě bohaté aktivity na sociálních sítích má také pořad Přísně tajné na XTV, díky kterému v poslední době více vstoupil do povědomí veřejnosti. Též pravidelně vystupuje v pořadu Po žních k Turkovi na V.O.X. TV.

Když se mu něco nelíbí, ostrými slovy rozhodně nešetří. Naposledy Turka zvedl ze židle návrh Pirátů, kteří by rádi upravili daňový zákon. Nelíbí se jim totiž, že podnikatelé mohou uplatňovat odpočty DPH na firemní vozidla. Dle poslance Jakuba Michálka „nesmíme stát zadlužovat kvůli tomu, aby měly elity levnější poziční zboží. Nezvyšovat střední třídě daně, pokud stát nezdaní to jedno promile nejbohatších lidí, kteří si ještě navyšují své příjmy díky spleti daňových výjimek,“ napsal na svém facebooku.

A Filip Turek, který patří právě mezi úspěšné podnikatele, na které byl Pirátův status mířen, si to nenechal líbit: „Z jakého titulu bude tento duševní mrzák hodnotit, jaké kdo má služební auto?“ napsal na svou zeď, a pod příspěvkem mu ihned začala přibývat hromada souhlasných komentářů.

I z dalších Turkových projevů je zřejmé, že tento muž se s politiky rozhodně nemaže. Kromě daňových otázek kritizuje i některá sociální opatření, energetiku, genderové šílenství a zelenou politiku Evropské unie. Jako vášnivého milovníka silných aut a sběratele veteránů se ho tato problematika obzvláště dotýká.

ParlamentníListy.cz požádaly Filipa Turka o komentář nejen k pirátským návrhům s DPH, ale i právě i ke Green Dealu a zákazu spalovacích motorů, který před pár dny schválil Brusel.

Piráti? Stejná špína jako udavači gestapu

„Na bolševickém honu na úspěšné z úst našich marxistických zrůd z řad Pirátů mi vadí úplně všechno,“ odpověděl bez obalu na otázku, co mu na názoru Jakuba Michálka a dalších Pirátů, nejvíc vadí. „Zjevně nikdo z nich nikdy ani plátcem DPH nebyl a ani nikdo z nich reálně nikdy nepracoval, nepodnikal, netvořil žádné hodnoty a nezažil vlastnění a vedení společnosti, která je měsíčním plátcem DPH. Žádný z těchto parazitů na penězích nás všech nikdy ani princip DPH a podnikání nepochopil, nikdy denně neřešil účetnictví, kontrolní hlášení a nikdy naší společnosti ekonomicky nepřispěl,“ je přesvědčen Turek. A vysvětluje, že „marxisté se kvůli lovu levných politických bodů těch nejhloupějších levičáků s pokřiveným charakterem nechali zmást klamem nulového součtu, což se závistivcům velmi často stává.“

Podle Turka je však ekonomika hra s pozitivním součtem, kdy fakt, že někdo vydělává víc, neznamená, že jiný vydělává méně. „Naopak, když někdo vydělává, tak tvoří hodnoty a nepřímo tak podporuje i ostatní subjekty daného systému, tedy i tyto parazity,“ řekl ParlamentnímListům.cz Turek. „Jenže přes závist, zášť a klam nulového součtu levičáci nepochopí, že když někdo produkuje bohatství, kupuje si drahé auto do společnosti, která nepřímo živí i jeho samého, má na to dotyčný svaté právo,“ ohradil se vůči omezování.

Na konkrétním příkladu pak ukázal, jak to v praxi funguje: „Nepřímo to ferrari ve firmě živí i bezvýznamnou existenci každého takového závistivce. Z každého milimetru onoho luxusního auta, které tohoto levičáka tak dráždí, bylo zaplaceno více daní, než si to umí představit. To samé se děje při každém ujetém metru až po následný prodej. Proč by podnikatel, produkující bohatství pro celou lidskou společnost, měl do firmy kupovat Dacii Logan schválenou Pirátem Bartošem, který naši společnost celý život jen saje?“ položil řečnickou otázku Turek, aby vzápětí pokračoval zcela bez cenzury: „Tento duševní kripl ani nechápe princip toho, že i díky jeho vlastním idiotským návrhům se drahá auta stávají skvělou investicí. Jde o majetek, který si nejen dobře udržuje hodnotu, ale v některých případech dokonce stoupá, a při prodeji se tak DPH může odvádět i vyšší. Navíc majitel společnosti má s jejími prostředky nakládat jako dobrý hospodář,“ dodal na vysvětlenou.

„Ani jeden ze známých Pirátů nikdy úspěšně nepracoval a už vůbec úspěšně nepodnikal. Fialova koalice by se měla od těchto antisystémových zelených Khmerů okamžitě distancovat, už tak vláda dělá ostudy až dost,“ poslal vzkaz vládě Filip Turek.

Podnikatel si myslí, že důvod těchto „daňových zlepšováků“ od Pirátů, je dvojí: „Kombinace hlouposti, tedy neznalosti základních ekonomických principů, základních principů vyspělé společnosti, základní nepochopení smyslu podnikání, tedy soustavné činnosti tvořené za účelem zisku, a neznalosti principu koloběhu peněz v ekonomice s něčím ještě horším. Se získáváním levných voličských hlasů primitivních závistivců, kteří prostě úspěšným podnikatelům hezká auta nepřejí,“ je přesvědčen Turek.

A uvedl tvrdé srovnání: Piráti, jim podobní a často jejich voliči jsou podle něj „přesně ta stejná lidská špína, která kdysi za války stála frontu na gestapo, aby mohla udat své sousedy, že si upekli kus masa. Nevím, jestli je mi více odporná jejich tupost, nebo nemorální obchod s prostou lidskou závistí a nenávistí“.

Auto coby luxus

Jelikož Turkovým silným tématem je energetika, Green Deal a zelená politika EU, zeptaly se ho ParlamentníListy.cz na to, jaké důsledky bude mít rozhodnutí europarlamentu o zákazu spalovacích motorů do roku 2035 na společnost. Podle něj se mají lidé připravit na těžké časy: „Běžným občanům EU se změní způsob dopravy. Auta prostě vyjdou přibližně dvakrát dráž. Už dnes se stávají, díky emisním povolenkám a EURO 7 pomíjivým luxusem. Auto už nebude moci sloužit desítky let a volný pohyb na dlouhé vzdálenosti bude prakticky jen vlakovou dopravou,“ vykresluje budoucnost podnikatel. „Na krátké vzdálenosti bude využívána sdílená doprava. Automobilky masově již nyní počítají s auty převážně na sharing (sdílení, pozn. red.). Vzhledem k již platným normám nebudou stávající vozy jako ojetiny levně a efektivně provozovatelné, takže představa, že si bude někdo hýčkat 20 let dnešní auto s přímým vstřikem a vysokotlakým palivovým systémem, je naivní. To lze dělat dnes s 10–15 let starými auty, ale jejich dnešní nástupci nám toto díky nízké konstrukční životnosti a nákladnosti oprav neumožní,“ vysvětluje ParlamentnímListům.cz podnikatel, který toho o této problematice ví opravdu hodně.

Společnost má očekávat silná omezení v osobní mobilitě: „Osobní automobilová doprava bude na ústupu, lidská společnost bude omezena ve svém osobním pohybu, pokud nebude součástí nadprůměrné střední třídy, která se ale postupně vytrácí.“

Turek poukazuje na to, že tak radikální zásahy se nepovedly prosadit ani komunistům: „Komunisté se naopak snažili vytvořit aspoň iluzi dostupnosti individuální dopravy, aby udrželi minimální nezbytnou úroveň sociálního smíru. To jejich novodobí pokračovatelé velkoryse ignorují v naivní naději, že se všechno vyřeší jakýmsi pokrokem mimo limity ekonomických a fyzikálních zákonů.“

Jako od Orwella

Bohužel, změna je podle Filipa Turka jistá, a již není možné ji odvrátit. Navzdory tomu, že Senát odmítl emisní normu Euro 7, která zákazu spalovacích motorů předchází.

„Ta nekvalitní a nespolehlivá auta vyrobená přibližně ode dneška do roku 2035 ještě nějakou dobu fungovat budou. Od roku 2030 uvidíme reálné problémy v Británii, která s tímto nesmyslem začíná ještě o 5 let dříve, a do pár let na to přijdou ohromné společenské změny Orwellovského charakteru,“ předpovídá vývoj podnikatel. „Odborná veřejnost samozřejmě bije na poplach a my, kteří jsme odbornou automobilovou veřejností, vyslyšeni zásadně nejsme. Nebyl však vyslechnut ani německý ministr dopravy, který poukazoval na závislost 600 000 rodin na výrobě aut se spalovacími motory, nejsou vyslechnuti představitelé automobilek,“ říká Turek. Připouští sice, že „i elektromobil má mnoho výhod v městském provozu, jinak má převážně nevýhody, ale rozhodovat má výrobce, spotřebitel, trh.“

Cesta takto velkých změn má být podle Turka evoluční. „Reálně je to ale způsob velmi neekologický a pokrytecký. Nehody a požáry elektromobilů jsou již dnes noční můrou, i když elektromobilů u nás nejezdí ani 1,5 %. Politici se opět snaží o centrální plánování a nařizování a dopadne to jen tak, že nás za naši hloupost bude ekonomicky kolonizovat Čína,“ predikuje podnikatel.

Zapamatujme si ta prasata!

Výhody vozidel na elektrický pohon jsou dle Filipa Turka spíše marketingovým tahem a prázdnými frázemi. Jejich výroba i provoz jsou navíc zatíženy mnoha problémy a kontroverzemi, mezi které patří třeba dětská práce: „Těžba kobaltu v Africe dětmi vzkvétá již nyní a výroba baterií je velmi neekologická, stejně tak jejich likvidace a omezená životnost. O lodní dopravě, díky které si kolikrát dovážíme uhlí do EU až z Austrálie, protože jsme si vlastní těžbu vypnuli, a polovina EU má díky duševním kriplům vypnuté jaderné elektrárny, se asi zmiňovat nemusím,“ dodal Turek. S ekologií podle něj tento fanatismus nemá nic společného. „Jen hromady dnes již relativně velmi čistých výfuků nahrazují špinavé komíny lodí, továren a elektráren. Případně místo přirozené krajiny vytvoříme estetický smog v podobě lesů větrných elektráren velmi neekologicky vyrobených v Číně,“ popisuje reálnou situaci podnikatel.

A co vzkazuje českým europoslancům, kteří v Evropském parlamentu zákon o zákazu spalovacích motorů podpořili? „Jsou to duševní mrzáci, které jednou bude historie soudit jako strůjce počátku konce západního světa a bohatého starého kontinentu, jak jej známe. Tito zelení Khmérové překonávají všechny své maoistické a stalinistické vzory. Tato prasata si všichni velmi dobře zapamatujme,“ vyzval skrze ParlamentníListy.cz Filip Turek.

