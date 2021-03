,,Opilá spodina.” ,,Na hubu padáme.” A policisté mají i větší perly. K velení

reklama

Za poslední dva týdny se množí případy, kdy je upozorňováno na agresivnější chování některých policistů či strážníků. Jde třeba o známé videozáznamy nekompromisních zakleknutí lidí, kteří si nenasadili roušku či respirátor. V Uherském Hradišti místní strážníci tímto způsobem zasáhli vůči muži před jeho pětiletým synem.

Chovají se skutečně policisté agresivněji? Čím vším to může být způsobeno? A jak se jejich chování liší případ od případu? I na tyto otázky se pokoušíme odpovědět.

Jisté je, že chování policistů v ulicích se liší případ od případu a člověk od člověka. Terčem veřejné debaty jsou především zákroky policistů v ulicích vůči lidem, kteří nemají nasazenou ochranu dýchacích cest. Faktem sice je, ze nosit roušku či respirátor venku i na prázdné ulici vláda nařizuje, největším terčem kritiky jsou právě zákroky na lidi bez roušek na jinak vylidněných prostorech, kde taková ochrana z logiky věci příliš smyslu nedává.

ParlamentnímListům.cz se podařilo mluvit s policisty z několika míst České republiky. Jejich pohledy vám nyní zprostředkujeme s tím, že členové policejního sboru z pochopitelných obav o svou práci byli ochotni mluvit s podmínkou, že nebude zveřejněna jejich identita. Pro dokreslení uvedeme alespoň místa jejich působiště.

První, s kým jsme mluvili, byl příslušník Policie ČR z Hradce Králové, který se podle svých slov možným konfliktním situacím s některými kolegy snaží spíše vyhýbat. “Kdybychom chtěli, určitě by se denně našlo několik případů, kdy bychom lidi pacifikovat a zaklekávat mohli. Proč to ale dělat? Unavení a naštvaní po tom roce jsme už všichni a přilévat další olej do ohně nesmyslně tvrdými zásahy bych považoval za morální zločin. Zkušenost jasně říká, že pokud už náhodou člověka bez roušky potkáme, v naprosté většina případů stačí ho upozornit. Ještě častější ale je, že si ti lidé roušku sami nasadí, když vidí, že je policie nablízku,” popisuje policista.

“Za normálního stavu jsem v rámci své služby již nějakou dobu napracoval v ulicích, ale v rámci jiné činnosti. Teď nás všechny povolali, všichni děláme brutálně dlouhé služby, taky jsme z toho utahaní a otrávení. Svoje rodiny prakticky nevidíme, protože když dorazíme na pár hodin domů, padneme mrtví do postele. Začínáme padat na hubu a kvůli čemu? Kvůli buzeraci slušných lidí. Jo, naprosto rozumím tomu, že musíme plnit rozkazy a taky je plníme. Říkám to jen proto, aby se ti hlavouni, co se neustále přimlouvají za co nejtvrdší přístup policistů, zamysleli, co způsobili. Řeknu to takhle, ještě loni nosili lidi policistům kafe a zákusky, vážili si naší práce. Teď je kvůli neschopnosti vlády a snahy to přehodit na nás situace přesně opačná. Národ nás začíná nenávidět, toho jsem se nechtěl dožít. Podívejte, už to budou tři týdny té slavné uzávěry mezi okresy a co se změnilo? Kulový. Čísla prakticky neklesají, covidová oddělení praskají ve švech stejně tak. Výsledkem bude jen více a více rozeštvaná společnost,” dodává v rozmluvě s redakcí PL hradecký policista.

Jaká je situace v hlavním městě? V některých aspektech trochu jiná. “Rozkazy plnit musíme, tak to prostě je, ať se to někomu líbí, nebo ne. Občas taky narazíte na provokatéry, kteří i když vidí na ulici příslušníky policie, roušku si nenasadí už jen kvůli tomu, aby vyvolali konflikt. Mně se to ještě nestalo, ale pár kolegům už jo. Pravdou je, že se nechovali tak, jak celá země viděla třeba z Českých Budějovic, vždycky je snaha to vyřešit normálně. Někde ale nemáte na výběr a jako strážce zákona prostě musíte na dodržení nařízení trvat. Nechci hájit ty excesy, ale uvědomte si, že prakticky nikdy na těch videích nebylo, co zákroku předcházelo. Pokaždý se zveřejní až ta “policejní brutalita”. To jen pro objektivní dokreslení celého příběhu,” zmiňuje náš policejní zdroj z Prahy.

“Byl jsem na těch nedávných neděleních demonstracích, kde potom po internetu lítaly fotky označované jako “zásahy gestapa” nebo “policejní zvůle”. Prosím vás, vždycky budu hájit svobodu slova, ale kdo sdílel ty názory o gestapu apod., měl se tam jít podívat. To nebyli žádní mírumilovní a klidní demonstranti, to v řadě případů byla s prominutím vážně spodina, často opilá nebo sjetá. Přes půl hodiny byli upozorňováni, že akce byla magistrátem rozpuštěna, výzva k rozchodu byla opakována snad 30krát. A když někteří místo opuštění místa začnou na ty, co dodržují pořádek, plivat nebo se proti nim rozeběhnout, jak jinak reagovat, než je sbalit? Rozlišujme prosím,” pokračuje.

Z druhé strany pak popisuje zcela klidné situace. “Zároveň zase můžu říct, že při styku s normálními lidmi nemám problém. Musím být teď taky na hlídkách u hranic okresů. Praha je v tom specifická, jezdí sem mraky lidí z okolí metropole do práce, což jsou už jiné okresy, takže těch hlídek je hodně. Sám s kolegy se snažíme chovat rozumně a empaticky. Pokud někdo splňuje podmínku pro překročení okresu a má potřebný dokumenty, nechceme po něm ani nic jiného. Není důvod každého lustrovat, prohlížet povinnou výbavu nebo někoho pérovat za to, že nemá sundanou starou dálniční známku. V tomhle si nelibuju, byť od známých nebo kamarádů vím, že jiné hlídky jsou naopak papežštější než papež. Ať se potom ale nediví, že je lidi objíždějí po různých polních cestách. Prostě pitomce a snaživé blbečky najdete ve všech segmentech společnosti, včetně policie,” uzavřel popis svých dojmů z uplynulých týdnů pražský policista.

Na aktuální situaci jsme se zeptali i jinde. Redakce mluvila s bývalou příslušnicí policejního sboru a představitelkou odborů integrovaného záchranného sboru (IZS) Petrou Lhotákovou. Podle ní je třeba v kontextu aktuálního dění brát v potaz především fakt, že policisté v ulicích plní rozkazy a drží se zákona, neboť jim nic jiného ani nezbývá.

“Lidé si pletou policii a městskou policii a soukromé agentury. Policie je apolitická a nestranná a musí jednat podle zákona. Pokud jde o zákrok, kam je policie přivolána, musí tam dojet a nemůže tam jen přihlížet. Pak se objeví jen částečné videozáznamy a kritika. Že má někdo sebou dítě, to je bohužel smutná realita. Už v minulosti tu byla tendence natáčet a pak zveřejňovat jen části zákroku. Není to snadná situace. Policii je úplně jedno, zda je to slušný člověk, nebo ne. Policie řeší, zda daná osoba má, nebo nemá respirátor. Policie musí konat. Kdyby nekonala, naopak si někdo bude stěžovat a budou na tom ti policisté biti. Nemohou zákrok nedokončit. Naopak by si pak dané orgány došláply na policii a inspekce by ty příslušníky postihovala. Vnímejme prosím, že policisté jsou normální lidé s normálním životem a dělají svou práci. Nemají na výběr a musí jednat podle zákona,” uvádí Lhotáková.

Veřejná pozornost by se podle jejích slov měla zaměřit jiným směrem. “Spíš je zajímavé to, že policisté a vojáci nejsou testovaní na covid a mohou být přenašeči. Ozval se mi jeden voják, že i pokud se covid u někoho objeví, nesmí nic říkat, dokud nemá příznaky. Teoreticky vás může policista nakazit při kontrole u překročení okresu. Mělo by to být tak, že přijde policista do služby a hned se mu udělá test. Tak to ale není. Dokud nemá příznaky a horečky, musí makat. Toto by se mělo řešit. Podobně jako alkoholtester, který se nedezinfikuje. Sice se mění ty náústky, ale zbytek nic, nemá to žádné výdechy. Žádná dezinfekce. Totéž rukavice u policistů. Mají jedny a berou do ruky všechny doklady apod. Tohle je obrovský problém, tohle je nebezpečí. Fakt se domnívám, že tu nákazu může klidně šířit policie a přitom za to sami nemohou. U policistů a vojáků vůbec není zjištěná promořenost. A ti policisté nemají nárok to řešit, protože se po nich chce, aby nemysleli a plnili rozkazy,” řekla redakci Petra Lhotáková z Odborové aliance Integrovaného záchranného sboru.

