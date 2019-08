„Poche všechno zničí. A pejsek Petříček...“ Kauza Šmarda jde do finále. A může nabrat nečekaný konec

Blíží se konec ČSSD ve vládě? Pokud ano, velmi pravděpodobně to nebude znamenat konec vlády Andreje Babiše. Objevují se další jména poslanců sociální demokracie, kteří by premiéra při hlasování o důvěře podpořili. ParlamentníListy.cz zjišťovaly nálady v sociální demokracii.

Polovina srpna je tady a s tím i oznámení prezidenta Miloše Zemana, jak to bude s obsazením Ministerstva kultury. Potvrdily se informace PL a došlo na očekávaný scénář, že Michal Šmarda bude Hradem odmítnut. Podle zjištění ParlamentníchListů.cz teď lze skutečně očekávat, že sílící tlak v sociální demokracii na odchod z vlády může být úspěšný. Je o tom přesvědčeno několik sociálních demokratů, s nimiž redakce PL mluvila.

Na druhé misce vah ovšem leží fakt, že několik poslanců ČSSD je připraveno či zvažuje podpořit Babišovu rekonstruovanou vládu i bez oficiální účasti sociální demokracie. To může sehrát významnou roli při úvahách vedení soc.dem., zda zůstat nebo setrvat a pouze nabídnout prezidentu Zemanovi na post šéfa resortu kultury jiné jméno.

Premiéra Babiše ale případné hrozby ČSSD o odchodu z vlády mohou nechat relativně v klidu, rozpad koalice nepřinesl by jeho konec ve Strakově akademii nepřinesl. Přibývá totiž lidí i z klubu ČSSD, kteří by ve Sněmovně rekonstruovanou vládu podpořili.

Jako první to sám veřejně oznámil poslanec Jaroslav Foldyna, který je na vedení strany už delší dobu hodně naštvaný, a vše v posledních dnech vyvrcholilo pro jeho účast na tzv. Vlasteneckém setkání v Příčovech u Sedlčan.

Úterní MF Dnes spekuluje o dalších jménech, konkrétně exministru kultury Antonínu Staňkovi a hejtmanu Vysočiny Jiřím Běhounkovi. K nim by se prý mohl přidat Jan Birke, který je nejen poslanec, ale i oblíbený starosta Náchoda v Královéhradeckém kraji, nebo Tomáš Hanzel z Moravskoslezského kraje. Ten je sice za ČSSD ve funkci místopředsedy Sněmovny, ale v případě, že by se vzbouřil a Babišovu vládu bez oficiální účasti ČSSD podpořil, by ho ve funkci mohl Babiš za odměnu podržet.

Všechna uvedená jména, která v posledních hodinách proběhla médii rovněž naší redakci potvrdily zdroje přímo ze sociální demokracie. Otázkou je, zda to bude zapotřebí. ParlamentníListy.cz se ptaly v kuloárech a výsledné informace naznačují, že právě skutečnost existence těchto probabišovských hlasů by mohla vedení sociální demokracie přesvědčit, aby vládu nepokládala, protože by to nikam nevedlo, Babiše by to nepoložilo a výsledek by byl jediný, vyřazení ČSSD ze hry. Možná tedy bude záviset na síle hráčů, kteří chtějí stranu z vlády dostat za každou cenu. Lídrem těchto aktivit je už dobře známé jméno: Miroslav Poche.

V té souvislosti je zajímavé i dění kolem tolik skloňovaného Michala Šmardy. Ten chtěl dle našich zjištění už před časem nominaci na post minsitra kultury sám položit s tím, že být středobodem takového přetahování a hádek nemá zapotřebí.

Fotogalerie: - ČSSD o rozpočtu

Jak serveru ParlamentníListy.cz řeklo několik zdrojů z ČSSD, rozmlouval mu to a tlačil na něj právě Miroslav Poche, který má prý v současné době na svědomí aktuální chování a vystupování vedoucích představitelů sociální demokracie.

„Poche a ta jeho klika je teď za vším. Tlačí na Šmardu, aby nevzdával tu nominaci, ovládá Černín (ministerstvo zahraničí, pozn. red.), ovládá přes Maláčovou MPSV, prostě všechno. A všechno tím taky pohřbí. Poche stojí za vším a na všechny jen dělá podrazy. Je to šílený, chtějí akorát vydojit na poslední chvíli, co se dá, a zaměstnat všechny svý kamarády a poslušný straníky z Prahy,“ řekl nám zdroj ze sociální demokracie.

Pro ilustraci, jak ono zaměstnávání poslušných kamárádů má vypadat, nám další naštvaný člen ČSSD sdělil, že se prý stačí podívat na Ministerstvo zahraničních věcí. „Nejde jen o ty náměstky, což proběhlo médii. To je pouze špička ledovce. Od doby, co tam řádí Poche a jeho pejsek Petříček, dotáhli si do Černína přes 150 členů strany, možná víc. Umíte si to představit? Když jsem to slyšel, nechtěl jsem tomu ani věřit. Oni všechno zničí. Všechno. 150 let historie sociální demokracie půjde do kopru jen pro ambice, pomstychtivost a nenažranost několika lidí,“ svěřil se redakci další zdroj.

Jakým směrem se po krátké pauze celá „letní šaráda“ spojená s obsazením Ministerstva kultury bude ubírat, se dozvíme už možná za pár hodin. Tím, kdo sedí nad pomyslnou šachovnicí a má celou hru pod vlastní kontrolou, je prezident Miloš Zeman. A k rozhodujícímu tahu se chystá v nejbližší době.

autor: Radim Panenka