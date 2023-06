„Podstatné ztráty.“ Následky ukrajinského útoku, který ani pořádně nezačal

Minulý týden začala ukrajinská protiofenziva vůči ruským silám, které okupují ukrajinské území. Podle serveru Bussines Insider zatím bez toho, že by Ukrajina do boje vrhla většinu svých sil. Zatímco na některých místech se Ukrajině podařilo znovu dobýt některé osady, například Blahodatné nebo Neskučné. Dobýt se prý také podařilo i Makarovku. Nicméně, jak agentura Reuters poznamenává, ověřit vývoj na bojišti se jí nepodařilo.

Psali jsme: 12 hodin útoku a nic. Ukrajinci si vylámali zuby. Leopardy ztracené, odměna jistá

Jak také Business Insider píše, tento začátek protiofenzivy se neobešel beze ztrát. Například na Západem věnované technice, třeba tancích Leopard 2 a amerických bojových vozidel Bradley. Rusové prý nejsou schopní plně obsadit všechny frontové pozice, ale zákopy mají vykopané, minová pole připravená a protitankové zábrany a ostnatý drát rozmístěny. Kromě toho, Ukrajinci používají pro ně nové zbraně v tvrdé ofenzivě bez podpory ze vzduchu. A i Business Insider uznává, že Rusové se brání dobře, v souladu se svou vojenskou doktrínou. Tedy alespoň na některých místech.

Anketa Kterou hlavní českou TV skupinu sledujete nejvíc? Česká televize 6% Nova 3% Prima 36% Barrandov 3% Nevím / Na TV nekoukám 52% hlasovalo: 22957 lidí

Vysloužilý generál americké armády Ben Hodges taktéž konstatoval, že je velký rozdíl mezi začátkem ofenzivy a hlavním útokem. Ten podle něho bude mít nejméně tři tankové brigády čítající stovky vozidel, od tanků přes bojová vozidla až po transportéry. A soustředí se na úzký úsek fronty. Ani velká koncentrace obrněnců na jednom místě však prý neznamená, že tam dojde k hlavnímu útoku, protože ukrajinský štáb bude chtít Rusy mást co nejdéle.

Fotogalerie: - Diviš kandiduje

Podle listu The Economist se Ukrajině nedaří zejména v oblasti Záporoží. Zdroj z ukrajinské armády uznal, že na ose Orechovka–Tokmak byly boje tvrdé a ukrajinské jednotky ztratily „podstatné množství“ jak vojenského materiálu, tak mužstva. A ze zdroje z ukrajinské vojenské rozvědky vypadlo, že 47. brigáda je sice dobře vyzbrojená, ale narazila na tradičně silné stránky Ruska, totiž budování obrany a elektronického boje.

Kromě toho se do bojů více než předtím zapojuje ruské letectvo. Dle Ukrajinců jsou však ruští piloti stále ostražití a obávají se ukrajinské protivzdušné obrany, například německých Gepardů nebo ukořistěných systémů Pantsir.

Ale kromě letectva se zvýšila i aktivita co se týče používání dronů. Dle jednoho příslušníka sil zvláštního nasazení je nárůst masivní a Rusové používají jednak protitankové drony Lancet, ale prý mají i čínské drony. Dotyčný také tvrdí, že Ukrajina utáhne kolem Bachmutu smyčku. „Za týden budeme mít pozice na vrchu... a Bachmut v hrsti,“ míní.

Zprávy od bojovníků má také deník Wall Street Journal. 28letý voják se zúčastnil útoku na vesnici Tokmak. Rusové na ně ovšem začali střílet z raketometů Grad, oblast byla zaminovaná a okolo nich létaly ruské stíhačky a vrtulníky. Útok se zastavil po asi třech kilometrech. Jeden z Leopardů dostal zásah a byl vyřazen z boje. „Prostě na nás čekali. Všude měli připravené pozice. Byla to zeď z oceli. Bylo to hrozné,“ popsal situaci.

Další vojáci pak uvedli, že postupují, ale že je Rusové neustále ostřelují. Jeden z nich, s přezdívkou Finn, řekl, že morálka je dobrá, poněvadž mají malé úspěchy v oblasti Veliké Novosilky. Konstatoval, že mají ztráty, ale snaží se, aby nepřítel měl větší. Doplnil, že problémy dělá některá západní technika, která byla koncipována na boj v poušti, ale na Ukrajině zapadá do bahna. A problémem jsou také nedostatečné zkušenosti některých důstojníků.

Deník poznamenává, že Západ poskytl Ukrajině vybavení za miliardy dolarů a vycvičil desetitisíce ukrajinských vojáků, takže nyní musí Kyjev dokázat, že tyto věci dokáže přetavit v úspěchy na bojišti.

Fotogalerie: - Třináct hodin o důchodech

Již zmíněný 28letý voják se zúčastnil ofenzivy u Chersonu. Tehdy prý ani moc bojovat nemuseli, Rusové utíkali sami. Ale teď je velitel varoval, že situace bude jiná. Morálka ale ani tak neklesala. V pátek ráno byli vysláni, aby se vrátili pro opuštěný Leopard, aby se ho nezmocnili Rusové. Když k tanku dorazili, začal hledat pozici, odkud by mohl krýt zbytek kulometem. Ale asi 50 metrů od tanku šlápl na minu, která mu utrhla nohu. Ale až dostane protézu, tak se prý chce do boje vrátit.

Miny a Leopardy jsou spojené i v dalších zprávách. Na fotografiích z ruských zdrojů jsou tři Leopardy s protiminovými radlicemi, tedy Leopardy 2R. Šest těchto strojů věnovalo Ukrajině Finsko. Na fotografiích jsou zničené tři, tedy celá polovina je už vyřazena z provozu. Podle ověřovatele faktů finského deníku HS to vypadá, že fotografie jsou autentické a i lokace sedí.

Dle ruských zdrojů při útoku na Záporoží ztratila Ukrajina celkem pět Leopardů 2A6 a jeden 2A4, z toho 2 jsou zničené, jeden byl zasažen a opuštěn a další pouze opuštěny. Dále šest bojových vozidel Bradley, tři vozidla M1224 MaxxPro, jeden nizozemský obrněný transportér YPR-765, jedno francouzské obrněné vozidlo VAB, jeden odminovávač BMR-2 a několik náklaďáků. A také jeden modernizovaný český tank T-72M1.

?? In total, during the failed attack in the Zaporozhye axis, the Armed Forces of Ukraine lost at least:



- 5 German tanks Leopard 2A6 and 2A4 (2 destroyed, 1 hit and abandoned, 3 abandoned)

- 6 American infantry fighting vehicles M2A2 Bradley ODS-SA (all hit and abandoned)

- 3… https://t.co/J0UoZMaaGb pic.twitter.com/qMBDFPiYXg