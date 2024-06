„Přestaňte se honit za přízraky Putina.“ Verze Fialy o žháři vyslaném Rusy zpochybněna

Muž původem z jižní Ameriky dorazil do Česka s plánem způsobit teroristický útok v žoldu Ruska v podobě zapálení několika autobusů pražské MHD. Takové je alespoň oficiální vysvětlení vládních představitelů v čele s premiérem Fialou. Přestože prý ruská stopa pokusu o útok není stoprocentní, má to být důkaz, že vedeme hybridní válku právě s Ruskem.

V návaznosti na víkendové policejní manévry, kde vedení resortu vnitra v čele s ministrem Rakušanem uvádělo, že je pražská policie v pohotovosti a masivně posiluje ostrahu frekventovaných míst pro podezření z terorismu, a zároveň říkalo, že o žádné konkrétní hrozbě nemá informace, došlo k zatčení španělsky mluvícího snědého muže, údajně původem z Latinské Ameriky.

Premiér Petr Fiala následně na pondělní tiskové konference celou věc spojil s Ruskem. „Je potřeba veřejnost informovat o vážných souvislostech. Existuje zde podezření, že útok byl organizován a financován pravděpodobně z Ruska. Je to součást hybridní války, kterou proti nám vede Rusko, ve které se musíme bránit a musíme ji zastavit. Rusko se opakovaně snaží rozsévat neklid, podkopávat důvěru občanů v náš stát a máme s tím už bohužel zkušenosti, není to první případ. Připomenu zkušenost, kterou má Česká republika s útokem ve Vrběticích, za kterým prokazatelně stála ruská GRU,“ sdělil v pondělí Fiala.

„Policie ČR se aktivně začala zabývat pokusem nezdařeného žhářského útoku na autobusy pražského dopravního podniku a od počátku spolupracovala i se zpravodajským prostředím, protože vidíme, že ruské tajné služby mohou stát za podobným typem útoků. Je pravděpodobné, že takové typy útoků se mohou chystat napříč Evropou a podle informací je pravděpodobné, že můžeme být cílovou zemí,“ uvedl k tomu ministr vnitra Rakušan, aniž by zmínil jakýkoli přímý důkaz, že aktuální případ pokusu o zapálení autobusů MHD je spojeno s Rusy.

Předsedovi vlády toto napojení zřejmě nevěří ani výrazná část veřejnosti, která reagovala na jeho sociálních sítích. Pod příspěvkem na Facebooku, kde Fiala tyto výroky opakuje, je více než tisíc reakcí občanů s tím, že více než polovina z nich na prohlášení zareagovala vysmátým emotikonem.

Podle bývalého ředitele vojenských zpravodajců a bezpečnostního experta Andora Šándora je spojení pokusu o žhářský útok s Ruskem nebezpečné zjednodušení „Česká republika nepochybně stojí na jednom z nejvyšších míst seznamu zemí, které Rusko považuje za jemu nepřátelské. Nemají nás rádi, o tom není pochyb a důvody jsou nasnadě, není třeba je zvýrazňovat. Dlouhodobě o tom vypovídá zpravodajská, špionážní a kyber agenda či operace Rusů proti České republice,“ sděluje Šándor pro ParlamentníListy.cz.

Nedokáže najít žádný důvod, který by nahrával tomu, že za akcí stojí Rusové. „Vidět Rusko za vším, co se u nás stane, má jednu velkou nebezpečnou konataci. Je to nebezpečné zjednodušování. Pokud takovému zjednodušování uvěříme, povede to k tomu, že budeme činit špatná opatření, protože skutečně ne za vším jsou Rusové. Nevidím jeden jediný důvod, co by Rusko získalo tím, že najme nějakého Jihoameričana k tomu, aby v garážích polil autobusy a zapálil je. Nesedí mi to ani do modu operandi, který Rusové dělají. Nejsou to ani Vrbětice, není to ani Skripal. Je to akce skoro na úrovni chuligánství, ale že by se tímto profilovala GRU, to opravdu nevím,“ zamýšlí se.

„Aniž bych zpochybňoval výsledky vyšetřování, je třeba říci, že verdikt policie a ministra vnitra o tom, že za Vrběticemi jsou bez jakýchkoli pochybností skutečně Rusové, má dvě slabiny. Za prvé, o vině rozhoduje soud. Za druhé, prohlásit toto a zároveň říci, že to nemůžeme dát k soudu, protože nemáme důkaz, na základě kterého by to soud odsoudil, mi přijde groteskní. Postavit to takto, je hodně amatérské a vždy to bude vzbuzovat námitky u každého, kdo o tom seriózně přemýšlí,“ dodává generál Andor Šándor.

Politický a bezpečnostní analytik Štěpán Kotrba je k verzi, s níž přišel Petr Fiala, velmi skeptický. „Policisté zatkli cizince, který v Česku před tím pobýval pět dní, aby se nakonec pokusil zapálit autobusy pražské MHD. Premiér halucinuje o tom, že španělsky mluvící žhář z Jižní Ameriky byl „organizován a financován“ Ruskem a o hrozbě terorismu, namístě je se ptát, proč by Rusko posílalo 26letého chiapaského indiána přes oceán na starý kontinent a proč zrovna do Prahy, když autobusy jsou všude. A proč by měl zrovna polévat benzínem autobusy v garážích na Klíčově, když ten benzín nedokázal ani zapálit. Profesionální sabotér? Důkazem prý jsou požáry v Polsku, Británii nebo Pobaltí. K smíchu,“ má jasno Kotrba s tím, že podezřelého muže zadrželi přímo řidiči dopravního podniku a až následně si ho převzala policie.

„Zapálit zbrojovku Mesko, kde Polsko vyrábí rakety pro Ukrajinu, logiku má a stojí to za úsilí. Zapálit v Praze autobusy MHD logiku nemá, pokud nechcete dodat dopravnímu podniku autobusy jiné. „Je to součást hybridní války, kterou proti nám Rusko vede ", blábolil předseda vlády... Stejně tak nesmyslná by byla konstrukce o tom, že autobusy chtěl zapálit agent Ukrajiny, aby nám ukázal, že i v míru jsme Ruskem ohroženi. Ale ten by určitě nechal na místě činu ukradený ruský pas. Proboha, přestaňte už žvanit nesmysly, honit se za přízraky Putina a začněte hlídat opravdu závažné „měkké“ cíle. Přehrady a nádrže s pitnou vodou, vodárny, čističky, elektrárny, plynárny, rozvodny vysokého napětí, chemické sklady a dodaleka viditelné zásobníky s medicinálním kyslíkem, LPG pumpy apod,.“ dodává Štěpán Kotrba.