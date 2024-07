„Putin je silný. Donutili ho k válce.“ Padá od spojence Petra Fialy

Patrioti pro Rusko? Takové a mnohé další označení si vysloužila nová frakce v Evropském parlamentu, jejíž součástí za Česko je hnutí ANO a europoslanci Přísahy a Motoristů, ale i poslanci maďarského Fideszu, francouzského Národního sdružení a další.

O tom, že nová a zároveň třetí největší frakce v europarlamentu může sloužit zájmům Ruska, mluvili představitelé české vlády v čele s premiérem Fialou. „Nazývejme věci pravými jmény. Patrioti pro Evropu slouží zájmům Ruska. Ať už vědomě, či nevědomě. A tím ohrožují bezpečnost a svobodu Evropy,“ napsal počátkem července po zformování frakce na síti X premiér Petr Fiala. Na podobnou notu hráli ve dnech následujících i jiní členové vládní ODS.

„Pan Fiala je patologický lhář. My jsme se s Ruskem nikdy nepaktovali. My jsme se tam nejezdili objímat a pít a jíst kaviár. To je stále ta stejná písnička, které snad ani pan premiér nemůže věřit,“ komentoval výroky expremiér Babiš.

Řeči o Rusku rozlítily nejen Andreje Babiše, předsedu hnutí ANO, a jeho europoslance, ale i nového poslance Evropského parlamentu Filipa Turka, který po setkání s Fialou a všemi novými europoslanci v Kramářově vile uvedl, že Fialu požádal, aby takto už nemluvil.

„Vyzval jsem premiéra, aby plošně nenazýval lidi proruskými, že se to může řady lidí osobně dotýkat. Nejen mě a mé kolegyně Nikoly Bartůšek. Řekl jsem mu, že je to nekorektní, rozděluje to společnost a hlavně že to není pravda,“ prozradil Turek o setkání s Fialou ve svém youtubovém pořadu Po žních k Turkovi.

Nikdo se však příliš nezabýval tím, jaké politické strany a jednotlivci z různých evropských zemích jsou zastoupeny ve frakci ECR (Evropští konzervativci a reformisté, pozn. red.), kde sedí i tři poslanci za ODS.

Součástí ECR je chorvatská strana Homeland Movement (v chorvatském originálu Domovinski pokret) a její europoslanec Stjepo Bartulica. Tato strana platí za extrémně pravicovou až fašistickou. Na jejich akcích se objevují černokošiláci s vlajkami zaniklé paravojenské organizace HOS, která byla srovnávána s nacistickými jednotkami SS. Několik členů těchto jednotek mělo být v minulosti odsouzeno za válečné zločiny.

Podle balkánských médií k těmto tendencím inklinuje i šéf strany Ivan Penava. Koketování s ustašovskou minulostí Chorvatska, kdy tehdejší Nezávislý stát Chorvatsko úzce spolupracoval s Hitlerem a masově vyvražďoval Židy, Srby a další menšiny žijící na jeho území, je nejspíš stále normou.

Svědčí o tom i užívání fašistického pozdravu „Za dom spremni“, což byla chorvatská alternativa pro nacistický pozdrav „Heil Hitler“, anebo písmene U, které od dob druhé světové války znázorňuje ustašovské hnutí. Penava coby starosta chorvatského Vukovaru nebrání užívání symbolu písmene U ve městě. Při srovnání s Německem je to něco podobného, jako by starosta Mnichova vyvěšoval prapory s hákovým křížem.

Dalším kontroverzním uskupením, které je spolu s europoslanci ODS členem frakce ECR, je řecká strana Greek Solution, česky Řecké řešení. Podle jednoho z šéfů této strany, Kyriakose Velopoulose, byl Vladimir Putin Ukrajinu nucen napadnout.

„Donutili ho jít do války. Představte si, že by Rusové poslali vojáky do Mexika, na hranice. Američané by napadli Mexiko. USA poslaly vojáky po celé východní Evropě, vyrobily protiraketový deštník a čekaly, že to Putin spolkne. Je to silný lídr. Chci takové vedení pro svou zemi,“ uvedl Kyriakos Velopoulos, předseda Řeckého řešení, které ve frakci ECR zastupují dva poslanci. Podle Times of Israel odmítá, že by Rusko válku na Ukrajině vyvolalo. „Co tedy NATO dělá na ruských hranicích?“ ptal se. V řeckém orginále k dispozici ZDE. Stejná slova cituje rovněž anglická verze Wikipedie ZDE.

Strana Řecké řešení je podle dostupných zdrojů ultranacionalistická strana, která například usiluje o přátelské vztahy s Ruskem a v rámci řešení migrace prosazuje zbudování plotů s elektřinou na hranicích Řecka s Tureckem.

Server Euractive.com v článku ze září 2022 obecně označuje Řecké řešení za stranu s proruským postojem. Cituje též Kyriakosovu řeč, že odmítl označit Ukrajinu za přátelskou zemi.

Součástí frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) je dále litevská strana Electoral Action of Poles in Lithuania – Christian Families Alliance, česky Volební akce Poláků v Litvě – Aliance křesťanských rodin, kterou v Evropském parlamentu zastupuje jediný poslanec, předseda strany Waldemar Tomaszewski.

Šéf této strany litevských Poláků dříve platil za protiukrajinského a byl hlasitým kritikem tzv. revoluce Euromajdan, která vedla jak ke svržení tehdejšího prezidenta Janukovyče, tak k rozhoření konfliktů na východě země a odtržení Krymu. Podle Tomaszewského, který měl dříve na klopě saka nosit svatojiřskou stužku (médii spojovaný symbol s podporou Putina), byly protesty na Majdanu největším zlem. Před lety se pak měl vyjadřovat ve smyslu, že v dobách Sovětského svazu se Litvě dařilo lépe.

Jiný z členů této strany šel ve svém prohlášení daleko nejdál než strany sjednocené do frakce Patrioti pro Evropu. Člen litevské strany, která se jako ODS stala součástí ECR, měl vyzývat k bombardování Kyjeva.

Jde o výrok z roku 2014, který cituje server The Lithuania Tribune. „Například v roce 2014 Zbignev Jedinskij naléhal na NATO, aby bombardovalo Kyjev, protože podle něho by tak mohl být nastolen mír na východě Ukrajiny,“ píše deník. O tři roky později stejný politik vyzýval, že namísto navyšování výdajů na obranu by Litva měla uzavřít s Ruskem dohodu o neútočení a snížit obranné výdaje těžce pod závazek NATO, na 0,8 procenta HDP, přestože závazek členů Aliance jsou alespoň dvě procenta.

Součástí frakce ECR vedle výše popsaných subjektů jsou i kontroverzní strany z Rumunska nebo Lotyšska. Zatímco představitelé Aliance pro sjednocení Rumunů vyzývá k anexi části Ukrajiny a Moldavska ve prospěch své země, lotyšská strana Národní aliance je protiruská.

Z druhé strany se ovšem pyšní lotyšskou nacistickou minulostí a jednotkami, které byly součástí nacistických Waffen SS, a prosazuje, aby jim Lotyšsko schválilo den, kdy bude připomínána jejich památka. Přestože se členové těchto lotyšských jednotek dopouštěli vyvražďování Židů a dalších válečných zločinů, podle Národní aliance nejde o nacisty, ale bojovníky za svobodu a mučedníky.

Redakce ParlamentníchListů.cz se obrátila na několik představitelů ODS s dotazem, co na tyto skutečnosti říkají a zda jim nevadí, že s těmito lidmi a zástupci takových stran sedí ve stejné frakci. ParlamentníListy.cz otázku adresovaly premiérovi a předsedovi ODS Petru Fialovi a europoslancům Alexandru Vondrovi a Ondřeji Krutílkovi.

Z dotázaných reagoval pouze Alexandr Vondra, který podle svých slov odmítá, že by se jednalo o neonacisty či prorusky orientované politiky.

„Nevidím tu žádný zásadní problém. Všichni tři naši Lotyši žádní náckové ani náhodou nejsou, mj. Roberts Zile byl už podruhé zvolen místopředsedou EP. Ani Chorvat Bartulica není nácek. Je to jen konzervativní katolík, který jako jiní podobní občas čelí nefér kritice ze strany levicového tisku. Litevec není vůbec proruský. Ale jako zástupce polské menšiny na Litvě možná víc balancuje. A Řek Fragkos nijak nevybočuje ze zaběhlého postoje průměrného Řeka,“ reagoval pro ParlamentníListy.cz Vondra.