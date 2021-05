„S cigánama sedět nebudu, si se pos*al? Co teda s tym Šlachtou, k*rva?!" V ODSce roste napětí a strach před policejní stranou. Už i za hranicemi Brna

reklama

Nyní je rovněž v Přísaze.

Co se tedy v Brně děje a jak tamní politický život souvisí s ryze olomouckým pozadím kauzy Vidkun?

„Tak se podívejte. Stačí, aby na vás někdo plivnul, vy mu dáte po čuni, borec podá trestní oznámení, chápete?" Naše odpověď byla pochopitelně kladná. „Tak se podívejte na tohle," pokračoval a přes mobilní display svého prvního telefonu ukázal komunikaci z telefonu druhého. Šlo o obrazovku s debatou přes šifrovanou službu Signál. „Tady si to přečtěte, co se o tom píše," dodal.

PL četly a četly.

Psali jsme: SMS o Šlachtovi: „Ta svině toho ví strašně moc, může to bejt fatální!" Brněnská ODS

Ze zpráv nevyplynulo nic zásadního, natož konkrétního. Společný faktor však existuje. Je jím strach před Šlachtovou Přísahou. Výrazy, které ani my nebudeme publikovat, si každý dovodí. Šlachtu někteří brněnští politici častují různým označením pánských přirození a podobně. Jedna věta nás ovšem zaujala. „Já si, kurva, nepůjdu sednout s cigánama, to jste se posrali, ne? Tomu se musí zamezit, tak co s tím?" ptal se jeden z mužů, v komunikaci označených jako Ládin.

K tomu náš zdroj poznamenal, že jde o muže, jehož pravé jméno odkrývat nebude. „Oni chlapci jeli ve velkém privatizace majetku města. Asi šlo hlavně o byty, dlouhodobé pronájmy. Prostě klasická práce ODS, ČSSD, všech, kteří tam byli. Sem tam to proložili nákupy anebo počítači a tak, tomu nerozumím. Prý tehdy už jim byl Šlachta v patách a měli obavy z výslechů a vyšetřování. Takže teďka se kluci posrali totálně, protože si myslí, že Šlachta své staré vyšetřování bude veřejně komentovat," poznamenal. „ODS furt dokáže vydělat prachy, když sedíte na dobrý židli, chápete? Brno sice není Praha, ale vydělávalo se tady odjakživa pohodově, i Faltýnek měl chutě…“

„Chápeme.“

Fotogalerie: - Šlachtova petice

Nám však mnohem víc nedávalo smysl výše uvedené spojení s kauzou Vidkun, o níž poslední týdny pravidelně informujeme.

„Kurva, k tomu se dostanu," reagoval náš zdroj mírně podrážděně.

„Tady chlapci z Olomouce něco provedli, možná neprovedli. O to teď nejde. Podívejte se ale, jak skončili. Posranej život. Roky před soudy, roky cálujou právníky, roky čekaj a výsledek je nejasnej. Takže to je přece ten vítr, že Šlachta začne mluvit o dávno minulých dobách a je někdo začne honit po kancelářích, nejdříve jako svědky, pak už ne, znáte to!" vyjekl.

Zde doplňme, že operace Vidkun byla zahájena už 13. října 2015, přičemž další líčení by mělo probíhat v polovině roku 2021 u soudce Martina Lýska z Krajského soudu v Olomouci. Týká se především čtyř osob. Jsou jimi Karel Kadlec, tehdy náměstek ředitele policie Olomouckého kraje, Radek Petrůj, bývalý šéf Odboru hospodářské kriminality policie Olomouckého kraje, olomoucký podnikatel a blízký přítel Ivana Langera Ivan Kyselý a konečně olomoucký exhejtman za socdem Jiří Rozbořil.

Psali jsme: Kauza, která zatřásla republikou i ČSSD, míří do finále. Vlivný podnikatel, Ivan Langer, vysocí policisté… Informace, které jinde nenajdete

Druhá zajímavá věc, jež vyplynula z diskuse s tímto zdrojem, poukázala na údajnou neschopnost ODS v oblasti komunikace. Jak naše redakce viděla, mezi členy v Brně, ale i mimo jihomoravskou metropoli, se pisatelé několikrát pozastavili nad „do očí bijící“ liknavostí centrály. „Taktika držet hubu je špatná! Musí se říkat, co Šlachta dělal, s kým byl, jak kurvil vyšetřování, že to je piča," zněla jedna z expresivních zpráv. Reakcí na tato slova byla šalamounská odpověď. „Rozkaz je o Šlachtovi nemluvit, aby se mu nedělaly body, stejně jako o Okamurovi, tak se toho držte," odpověděl muž, jehož jméno nebylo čitelné, zato oplývalo titulem JUDr.

Pravdou zůstává, že Šlachtova Přísaha roste a že se už v několika výzkumech dostala na hranici tří procent a od Sněmovny ji dělí pomyslných pár kroků.

„Nevím, jestli tam budou, to vážně nevím, ale když jo, nebude to prdel," dodal náš zdroj s tím, že se zase ozve…

Při pohledu na oficiální stránky Přísahy to však nevypadá, že by se pro jejího zakladatele stala ODS terčem.

Psali jsme: Šlachta zareagoval na status ODS na Facebooku. Jeho komentář byl okamžitě smazán, on zablokován. Jenže my to máme. Víme, co napsal

„To, co vláda předvádí v nouzovém stavu, je privatizace číslo 2. Miliony a miliardy z našeho společného rozpočtu tečou do kapes naprosto pochybných firem. Mají sídla v Karibiku, jsou napojené na trestně stíhané lobbisty a mají pobočky v automyčce na Ukrajině. Jsou to překupníci s čínskými respirátory. Za celé hnutí Přísaha říkám jasné dost. Chceme provést audit všech veřejných zakázek od prvního nouzového stavu na jaře 2020 až po ten poslední. A všechny viníky potrestat. Ne bílé koně, ale skutečné příjemce peněz," stojí na webu hned na prvním místě.

Vzájemnou nenávist mezi Šlachtou a občanskými demokraty se nám i přesto podařilo odhalit.

Šlachta, jak naše redakce informovala v dubnu, se tehdy zapojil do debaty pod příspěvkem ODS na sociální síti Facebook. Jeho krátká noticka skončila smazáním a zablokováním. Co přesně napsal? Na citát jednatřicetiletého člena partaje Krcha o tom, že stát by měl mít co nejmenší úlohu, lakonicky prohodil, že s ním vlastně souhlasí.

„Jasně, ideálně nulovou úlohu (státu), abyste mohli zase rozjet ty svoje kšefty.“ Exředitel ÚOOZ to napsal pod svým jménem s ověřenou identitou. Netrvalo dlouho a jeho příspěvek byl smazán. Toho si všimla i řada diskutujících, kteří se ptali, kam příspěvek zmizel a proč byl obsah cenzurován. Na to ovšem nikdo z občanských demokratů nereagoval.

Závěrem drobná odbočka: Na Šlachtu během pátku reagoval taky František Cerha z centrály ODS, spolupracovník Petra Fialy. „Nejlepší předvolební kampaň dělaj Šlachtovi český média, který vo něm tak pilně referujou. Lepší kampaň zadara si nemohl přát. Tak se pak pls v říjnu nedivte," napsal na Twitter. Ihned mu přistála odpověď. „Fňukající aspiranti na vládnutí v zemi, to není moc sexy."

Psali jsme: VIDEO Ševčík o zločinu z Bruselu. Máte auto? Tak se radši podívejte Hamás už nestřílí, zavládl klid a svět vydechl. Wilders ale tuší, jaká je pravda Na podzim přeočkování? Babiš otevřel možnost. A řešil skandál Arenberger nemůže s takovou náloží kauz ve funkci pokračovat, burcuje Sehnal. Babiš prý neumí vybírat ministry

