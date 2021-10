,,Srab Vystrčil.” Týrání Zemana: I před chvílí. Ale ticho u klíčové věci

reklama

Zdravotní stav prezidenta republiky se zlepšuje, volání části politického spektra o zbavení ústavních pravomocí však neustává. Ani po zveřejnění videa, ze kterého je patrné, že je hlava státu schopna vykonávat ústavní akty, dle ombudsmana Křečka není omezena v komunikaci a aktuálně rozhodla o odložení ceremoniálu předávání státních vyznamenání na 1. ledna 2022.

Nejprve se zastavme u počínání samotné Ústřední vojenské nemocnice, kde je prezident republiky od 10. října hospitalizován. Minulé pondělí ráno poskytla ÚVN informace o zdravotním stavu prezidenta předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi. Ten obsah dopisu ještě téhož dne přečetl na tiskové konferenci s tím, že hlavním sdělením byl údajný fakt, že Miloš Zeman v současné době není schopen vykonávat žádnou pracovní činnost.

ParlamentníListy.cz se ihned v pondělí dopoledne (přesně v 10:16 hodin) obrátily na tiskovou mluvčí nemocnice Jitku Zinke s dotazem, zda prezident Miloš Zeman souhlasil s poskytnutím informací o svém zdravotním stavu senátorům, jestli znal obsah dopisu ÚVN senátorům, respektive, zda souhlas s odesláním takového dopisu vyslovila prezidentova rodina.

Ani po osmi dnech redakce PL na uvedené dvě jednoduché otázky neobdržela od Ústřední vojenské nemocnice žádnou odpověď. Mluvčí Jitka Zinke pouze na základě několikáté urgence uprostřed minulého týdne vzkázala, že dotazy byly předány k zodpovězení právnímu oddělení nemocnice. Nakolik potřebuje ÚVN k zodpovězení jednoduchých otázek asistenci právníků, není jasné. Budeme-li uplynulý čas počítat v hodinách, k okamžiku vydání tohoto článku již právníci ÚVN zpracovávají odpovědi na naše otázky více než 185 hodin.

Dle řady analytiků v případě prezidentova onemocnění a snahy senátorů o zbavení ústavních pravomocí působí podivnou úlohu Česká televize a její publicistické pořady. Nedělní pořad 168 Nory Fridrichové ve své reportáži prezentoval hlavně několik pokusů o “nahánění” kancléře Vratislava Mynáře přímo u jeho pražského domu. Zapojil se i kněz a častý komentátor politického dění Tomáš Halík, známý dlouhodobý odpůrce Miloše Zemana. Do akce se v pondělí večer pustil i Marek Wollner se svými Reportéry ČT. Sdělení Hradu jsou podle něho v rozporu s tím, co vidíme v běžné realitě. Následná reportáž se věnovala především kritice nejbližších prezidentových spolupracovníků, že prý o stavu hlavy státu nedostatečně informují.

Zajímavé je, že veřejnoprávní televize zvláště v některých svých pořadech jako 168 hodin nebo Reportéři ČT do svých reportáží zve dokola stále stejné respondenty. A shodou okolností jde zpravidla o lidi, kteří Miloše Zemana coby dlouhodobí odpůrci po léta kritizují. Jde například o již zmiňovaného Tomáše Halíka, šéfa knihovny Václava Havla Michaela Žantovského či spisovatel Marek Orko Vácha a další.

Zemanovi kritici se nejdříve soustředili na zpochybňování jeho podpisu pod rozhodnutím o svolání ustavující schůze nové sněmovny. Padla dokonce trestní oznámení, že došlo ke zfalšování podpisu hlavy státu. Když následně Hrad zveřejnil video z nemocničního pokoje, které zachycuje, jak prezident osobně dokument podepisuje, kritici tento fakt téměř ignorovali a soustředili na to, že účastníci schůzky u prezidenta neměli nasazené respirátory.

Další důkaz o tom, že Miloš Zeman je sice neschopen běžné práce, ale rozhodně není neschopen výkonu ústavních aktů a projevu svobodné vůli, přinesl exprezident Václav Klaus. Ten promluvil o své návštěvě u Miloše Zemana koncem minulého týdne a prozradil, že se svým nástupcem v úřadu mluvil téměř hodinu a jeho stav rozhodně neodpovídal tomu, jak ho prezentují senátoři.

Redakce měla možnost o celé věci mluvit s významným politickým konzultantem, který se nejen v Senátu, ale obecně vysokých patrech politiky pohybuje přes desetiletí. Podle něho je skupině senátorů, kteří s aktivací článku 66 iniciovali včetně šéfa horní komory Vystrčila, přispěchali, jedno, jak na tom prezident je a hodlají ve své iniciativě pokračovat za každou cenu. Kromě toho prý panuje podezření, o kterém část politické scény už přes týden mluví, že iniciátorům akce pomáhají v jejich akci některé části bezpečnostních složek.

“Prakticky každý další den vidíme postupné signály, že je prezidentovi lépe. Jenže ty šílence to nezajímá, oni ze svého plánu ustupovat nehodlají za žádnou cenu a zlepšování prezidentova zdraví je špíš štve. Bohužel až tam jsme dospěli. Snaha o zbavení pravomocí tak krátce po hospitalizaci, nemá obdoby. Havel s jedním ze svých problémů chyběl v úřadu několik měsíců a nikoho nenapadlo článek 66 aktivovat. Současným důvodem není starost o chod státu, důvodem je, že tím nemocným je Miloš Zeman, kterého nenávidí. Když ho neporazili volbami, chtějí to udělat takhle zákeřně,” říká náš výše uvedený zdroj. Jeho identitu z pochopitelných důvodů a strachu o možnost ztráty svého postavení vyzrazovat nebudeme.

Nelíbí se prý ani styl, že letití Zemanovi odpůrci najednou mluví o tom, že jim jde o jeho zdraví. “Zarputilost a pokrytectví lidí v čele s Vystrčilem, který se vydává za nějakého Zemanova spasitele, že ho chce zachránit před jeho spolupracovníky a podobné slinty, to nejde slušně komentovat a nikdo soudný tomu neuvěří. Všichni dobře ví, že prezident si o Vystrčilovi myslí své a konec konců ten, kdo se shodou tragických okolností stal předsedou Senátu, přestože na to nemá, dlouhodobě ostře kritizoval prezidenta. A teď mu bude někdo věřit, že mu na něm záleží? Houby. Cítí příležitost a chce porazit Zemana ve chvíli, kdy se ten prakticky nemá jak bránit. To je dno, největší ubohost a ukazuje to na Vystrčilovu povahu. Není to žádná odvaha, to je srabáctví. Za normálních okolností by se prezidentovi neodvažoval postavit, protože na to nemá. Troufá si jen, když se prezident léčí v nemocnici. Dál asi netřeba cokoli dodávat,” pokračuje zdroj.

“Podivnou roli v celém špinavém příběhu sehrává nejspíš i ÚVN. Nemocnice tvrdila, že zprávu o prezidentově stavu pro Senát zpracovávala s pomocí ústavních právníků. No, jedním z nich byl Kysela, co pracuje pro senátní komisi, která chce Zemana sundat. Hlavně jde o tu formulaci, že není schopen vykonávat pracovní činnost. Pracovní činnost. Nikoli ústavní povinnosti prezidenta. V tom je ohromný rozdíl. Věděli, že pokud použijí termín ústavní povinnosti, budou lhát. Proto použili obecný termín pracovní povinnosti, který ale ve skutečnosti nedává důvod pro aktivaci toho článku 66. Oni to vědí, proto jim vydatně pomáhá část novinářské scény, zostřuje mediální střelbu a místo prezidenta řeší jeho spolupracovníky. Je to průhledné, ale oni se cítí po volbách silní a myslí si, že mohou všechno. Všimněte si ale, že nejhrubší útoky a aktivitu zatím nechávají na Senátu, aby svou budoucí vládu moc neušpinili,” dodává v rozmluvě s naší redakcí konzultant důkladně znalý politického zákulisí.

