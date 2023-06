„Tak tam nechoďte.“ Pravěk? Ne, rok 2019. Co bude s cenami jídla

54% nárůst cen jídla v restauracích, 75% nárůst poledních menu. To vše za 4 roky, tedy od roku 2019. Tak to alespoň spočítal ekonom Jakub Seidler. ParlamentníListy.cz se podívaly na nabídku řetězce KFC a některých běžných restaurací právě z roku 2019. Ceny mohou dnes už připomínat pravěk a s poklesem se počítat nedá, protože nejde jen o ceny surovin. „Ceny se nevracejí zpět,“ sdělila ekonomka. „Je to prosté, platilo to ve všech dobách, a to i před inflací – chcete-li ušetřit, nechoďte do restaurací,“ doporučila lidem.

Premiér Petr Fiala se nedávno ve Sněmovně chlubil, jaké vláda dělá ekonomické pokroky: „Ceny potravin klesají, je to výsledek tlaku naší vlády. Když se podíváme na údaje o spotřebitelských cenách, a právě cenách potravin, vidíme, že meziměsíční pokles cen potravin v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje je výrazný, u zeleniny o 5 %, u vajec o 12,9 %, polotučné trvanlivé mléko o 12,3 %, nealkoholické nápoje 2,3 %, oleje a tuky 2,6 %, drůbež 1,5 %, cukr 4 %,“ vypočítával Fiala coby odpověď na interpelaci Martina Kolovratníka z hnutí ANO.

Ač se to na první pohled jeví jako úspěch, pokles cen se zatím nijak nepropsal do jídelních lístků v restauracích. Ceny rostou od dob covidu a nic nenasvědčuje tomu, že by se někdy ještě mohly vrátit.

Na twitteru uvedl data ekonom Jakub Seidler: „Meziroční růst ve stravování také postupně zvolňuje, meziměsíčně však ceny nadále mírně rostou. Od předpandemického května 2019, tj. za poslední 4 roky, ceny ve stravování vzrostly o 54 %, denní menu + 75 %.“

Toto radikální navýšení se redakce ParlamentníchListů.cz rozhodla prozkoumat. Udělala tedy srovnání cen před/po v jednom z největších řetězců s rychlým občerstvením – v KFC.

O 30, 40 i 60 korun více

Podívali jsme se na aktuální jídelní lístek jedné pražské provozovny a porovnaly ho s lístkem z roku 2019.

Například cena classic menu s kuřetem, které obsahuje 2krát Kentucky kuře, hranolky a nápoj, dnes začíná na 157 korunách, v roce 2019 to však bylo 125 korun.

Twister menu, které obsahuje kuře se salátem v tortille, hranolky a nápoj, lze pořídit za 161 korun, před čtyřmi lety to samé stálo 125 korun.

Klasický 240gramový kyblík hranolků dnes v KFC koupíte za 72 korun, v roce 2019 však stál 49 korun.

Oblíbené hot wings menu je dnes k mání za 157 korun, před dvěma lety za 109 korun.

Qurrito, což jsou kousky kuřete se strouhaným sýrem a barbecue omáčkou zabalené v tortille, si v KFC můžete objednat za 119 korun, v roce 2019 byste však utratili o třicet korun méně – 89 korun.

Populární chuťovku twister, tedy pikantní kuřecí prsíčka s kousky rajčete, salátu a majonézou v tortille, vás bude stát 109 korun, oproti tomu v roce 2019 to bylo jen 89 korun.

Dětské menu v KFC dnes pořídíte za 117 korun, kdežto v roce 2019 to bylo 89 korun…

A tak bychom mohli v porovnávání pokračovat. Jak je vidět, ceny v KFC vzrostly o cca třicet korun, ale v klasických restauracích to může být ještě více.

Například vršovická restaurace U Švehly nabízí kuřecí caesar tortillu se slaninou, římským salátem, parmazánem, hranolky a tatarkou za 209 korun, v roce 2019 však tato pochoutka stála 149 korun.

Na klasické svíčkové na smetaně si pochutnáte za 179 korun místo 139 korun před čtyřmi lety. Úplně stejně jako u svíčkové je na tom s cenami před a po oblíbený „smažák“ s brambory a petrželkou.

Lívance U Švehly pak stojí 99 korun, v roce 2019 to bylo ale jen 65 korun…

Nejméně – o pět korun, zdražila karafa vody. Místo 25 korun stojí nyní 30, ovšem bonusem je plátek citronu, který v roce 2019 menu neuvádělo…

Ceny dolů nepůjdou

„Nepůjdeme s cenami dolů a to, že zlevnily suroviny, na tom nic nezmění,“ řekl nám manažer restaurace KFC na pražské Floře. „Nejde totiž jen o to, z čeho vaříme. Ale musíme platit nájem a zaměstnance. Nájmy se nám zvedly o 30 %, zaměstnancům jsme také přidali.“

V gastrooboru je prý vysoká fluktuace a KFC se spoléhá, stejně jako mnoho dalších řetězců, na pomoc studentů: „Zájem je po celý rok, během léta ale narůstá kvůli studentům, co hledají brigádu.“ Výši ohodnocení zaměstnanců ale manažer redakci říct nechtěl. Ani na pracovních portálech a v kariérní sekci na webu KFC se hodinovou mzdu nedočtete… Návštěvnost provozovny je ale prý, navzdory zdražení, vysoká: „Lidé stále chodí, na tržbách se neprojevuje, že by se šetřilo. Zdražení o třicet korun podle mě není nic hrozného, na to lidé pořád mají,“ myslí si manažer.

„Je to pravda, restaurace už ceny nezlevní. To, že zlevnily některé potraviny, což politici používají jako dobrou záminku k sebechvále, restauratéry jinak neovlivní,“ řekla ParlamentnímListům.cz ekonomka Marie Křížková. Ceny potravin, ze kterých se vaří, jsou prý jen jednou, a spíše menší položkou: „Mzdy, pronájem – pokud restaurace tedy nesídlí ve svém, to je potom výhoda, a energie. To jsou ty největší náklady. Muselo by dojít k razantnímu zlevnění energií a lidé by museli být ochotni pracovat za nižší mzdy, aby se ty ceny vrátily do minulosti. Ale je to jen teorie. Prakticky to takhle nefunguje. Ceny se nevracejí zpět, dnes taky jogurt nestojí stejně, jako třeba v roce 2005,“ říká Křížková.

Pokud lidé neakceptují zdražení v restauracích, mají podle ekonomky možnost vařit doma: „To jim vyjde opravdu levněji a jídlo můžete uvařit na několik dní. Je to prosté, platilo to ve všech dobách, a to i před inflací – chcete-li ušetřit, nechoďte do restaurací.“

