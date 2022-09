„Terorizují naše děti!“ Babiš vytáhl to nejtěžší: Však vy přestanete pískat

„Je to o souboji našeho hnutí s polistopadovým kartelem.“ Bývalý předseda vlády Andrej Babiš finišoval tento týden kampaň na Vysočině. V úterý večer se ale zastavil i v Jihomoravském kraji, těsně u Brna v Modřicích. A šel už tvrdě po pětikoalici. „Dokonce učitelé terorizují děti našich poslanců ve škole a před celou třídou jim nadávají, že jsou jejich rodiče v politice. Tam jsme se dostali. Nová totalita polistopadového kartelu, který se zasloužil o to, že nám nic téměř nepatří,“ hřímal. Na místo dorazilo pár odpůrců s píšťalkou. Babiš předpokládá, že až uvidí vyúčtování za energie, přesunou se i oni před úřad vlády.

reklama

„Tři dny jsme byli na Vysočině, kde jsme dělali kampaň ve prospěch paní Nagyové proti panu Vystrčilovi. Ten je v politice už třicet let. To je typický úkaz polistopadové politiky, když se učitel živí politikou a ani se nenaučí anglicky a dělá po světě ostudu,“ rozjel kampaň zostra v Modřicích Andrej Babiš.

Představil lídryni místní kandidátky Petru Absolonovou, která pracuje v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. „Bojovali jsme za pavilon prevence. Doufám, že ho postavíte. Když vám Stanjura nedá prachy, tak nevím… Je to strašně důležité. V roce 2035 bude rakovina největší příčina úmrtí. Chtěl jsem v Praze postavit nejmodernější onkologickou nemocnici. Sehnal jsem 8 mld. Mluvil jsem o tom s předsedkyní Evropské komise,“ popisoval souvislosti předseda hnutí ANO a pustil se do kritiky obsazení Ministerstva zdravotnictví. „Nový ministr je tam k ničemu. Pondělí a pátek nepracují, on je z Moravy, tak, co by dělal v Praze. Začíná v práci tak, že hraje karty a dělá to i ve Sněmovně. Pro lidi nebyl schopen zařídit ani aby ti, kteří jsou v karanténě s covidem, mohli volit,“ prozradil Babiš.

Pak předal slovo bývalé ministryni financí Aleně Schillerové. „Tyto komunální a senátní volby jsou moc důležité. Bude to první referendum o této vládě. První vzkaz, jestli jste s ní spokojení,“ uvedla Schillerová. Připomenula, že s obytňákem projeli téměř celou republiku. „Chodíme na místa, kde jsou plná náměstí. Nemyslím si, že byste přišli, kdybyste byli spokojení. Nevyprávěli byste nám příběhy o tom, jaké dostáváte faktury, o tom, jak zdražování vaše firma nemůže utáhnout, o růstu cen a o tom, jak máte velké problémy,“ popisovala Schillerová.

Pětikoalice má všechno, chtějí ještě Hrad

Pak zhodnotila rozložení politických sil ve státě. „Pětikoalice má Poslaneckou sněmovnu, Senát, vládu, ještě by ráda měla Hrad. Už má úplně všechno a může si dělat, co chce. Říká se, že Senát je pojistka demokracie, má vyvažovat Poslaneckou sněmovnu, kritizovat a vracet jí zákony. Copak to se teď děje? Slyšeli jste teď o Senátu? Potřebujeme posílit, aby byl slyšet náš hlas. Potřebujeme posílit i v komunální politice, aby byl slyšet váš hlas,“ dodala.

Bývalá ministryně financí Alena Schillerová hovořila o rozpočtu. Foto: Daniela Černá

Přidala i další čerstvou zprávu. „Vláda se nedomluvila na rozpočtu na rok 2023. To je docela neobvyklé, když tak fungují dohromady. Je to výsledek i toho, že si ministr financí vzal dovolenou, místo toho, aby vyjednával rozpočet. Ministr financí si v srpnu nikdy nemůže vzít dovolenou, zvlášť, když je takováto krize, a navíc vždycky vyjednává rozpočet,“ popisovala Schillerová. „No, tak se nedomluvili. Ani se nedivím. Jediné, co jsme věděli, bylo, že schodek bude 270 mld. podle návrhu ministra financí, ale chyběly docela zásadní položky. Třeba 50 mld. na úsporný tarif, který vláda schválila. Není tam ani koruna na zastropování cen energií, které vám naslibovali. Není tam ani koruna na pomoc podnikatelům, a tak bych mohla pokračovat. Chybí přes 50 mld. na dálnice, na bytovou výstavbu, regionální politiku, infrastrukturu. Jsem zvědavá, jak to dopadne,“ podotkla.

Schillerová už minulý týden komentovala slova premiéra, že schodek udrží, vysvětlením, že jen kvůli volbám. „Proto se nedomluvili, aby to schválili po volbách. Lhali před parlamentními volbami, lžou neustále,“ uvedla i v Modřicích.

Připomněla i časté tvrzení koalice Spolu, že ANO zadlužilo zem a jsme před bankrotem. „Zůstali jsme šestou nejméně zadluženou zemí Evropské unie. Když jsme předávali Ministerstvo financí ODS, míra dluhu byla nižší než, když Andrej Babiš ministerstva přebíral,“ připomněla Schillerová. Nevyčítá vládě inflaci, ale to, že ji neřeší. „Patříme mezi tři země EU, které nic pro své občany a firmy neudělaly. Představte si, kdybychom se takto k tomu postavili za covidu. Stojím si za každou položkou, kterou jsme investovali do lidí a firem. Byli jsme jen tři ministři v novodobé historii, kteří měli přebytkové hospodaření,“ uvedla.

„Říkáme: Zastropujte u výrobců!“

Ekonomika ještě nečelí propadu, byť růst zpomaluje asi na 1,2 procenta. „Od února vyzýváme, ať zastropují ceny energií. Říkáme, zastropujte u výrobců. Máme největší tři výrobce energií. I tak budou vydělávat miliardy jako před krizí. To neudělali, vyčkávali. Zatím neudělali nic a jen vám to slíbili. V Poslanecké sněmovně si nechali schválit bianko šek a teprve musí přijmout nařízení vlády, kterým to provedou. Jsem moc zvědavá, jestli ho dnes přijmou,“ uvedla Schillerová. Kdo má ceny zafixované, navýšení nepocítí, pro ostatní jde i přes zastropování o dramatickou změnu. „Rozdíl, kteří distributoři prodělají, se bude doplácet z daní a peněz nás všech. Je to něco, co nepochopíme. Je to elitářská vláda, která se nechala zlobbovat od výrobců energií. Asociální vláda, která neřeší konkrétní sociální problémy. Proto je jí důležité poslat jasný vzkaz,“ vyzvala Schillerová a sklidila potlesk.

Psali jsme: Majerová odkryla karty. Teď máte šanci říct vládě ne! Začněte Senátem! Chabr (TOP 09): Praha a ČVUT promění Strahovský stadion na evropské technologické a testovací centrum Kalousek má z vlády deprese. Ukázal problém. Netopí, ale ne kvůli Putinovi Neoprávněná, nevyprovokovaná a nezákonná invaze. Lipavský v OSN vynadal Rusku

Ke slovu se pak dostala bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Ta je nespokojená se schvalováním příspěvku na dítě. „Proč mají české rodiny příspěvek pět tisíc na děti pouze do 18 let a ukrajinské rodiny na děti do 26 let? Oni nás pak nařknou, že vykopáváme příkopy…“ vysvětlovala Schillerová, která připomínala i plány ministra Bartoše o stavbách a revitalizacích bytových domů pouze pro ukrajinské rodiny.

Bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Foto: Daniela Černá

Mezi tím už začal slova Dostálové přerušovat hluk. Troubení projíždějících vozů a píšťalky. „Nenechme se vyprovokovat,“ upozorňovala na přítomnost odpůrců Alena Schillerová. I do Modřic totiž dorazilo pár lidí, kteří vyjadřovali hlasitý nesouhlas s politikou Andreje Babiše.



Když se představovali kandidáti včetně kandidáta na senátora Bořka Semráda, zvuk píšťalky se stále ozýval. „Prosadit novelu zákona o zdravotním pojištění. Udržet malé regionální nemocnice, které jsou v konkurenci fakultních nedostatečně financované,“ vyjmenoval zásadní body svého programu Semrád, který je v současné době ředitelem tišnovské nemocnice. Vysvětloval, jak státu narostl výběr DPH, ale zpět peníze nedostáváme.

Vítáme voliče Spolu, kteří tady pískají

Pak se ujal slova Andrej Babiš. „Vítáme voliče Spolu, kteří tady pískají. Přestanou pískat, až uvidí faktury za elektřinu. Možná se přesunou před úřad vlády,“ poznamenal.

Do mikrofonu dál popisoval, kolik ANO investovalo do zdravotnictví a připomenul přístup současného kabinetu.

Podle Babiše je tato vláda nejhorší od revoluce. „Vrátili se ti, kteří spravují tuto zemi od revoluce. Vědí, že selhali, bojí se kandidovat do voleb pod svým jménem. Vytvářejí uskupení. Stydí se jít kandidovat,“ uvedl Babiš. Vyjmenoval další „megapodvody“ koalice. „Kdo jim vyhrál volby? Česká televize. Reportéři nás pronásledovali a 168 hodin a Moravec. To nás stojí 7 mld. ročně. Jako poslanec jsem teď navrhnul zrušení poplatků,“ dodal.

Babiš: Náš souboj s polistopadovým kartelem

Vrátila se stejná parta, jen už jsme zapomněli, za čím stáli. „Všichni jste zapomněli, co způsobila kuponová privatizace. Zničili naše banky. Pak přišli socani a prodali to. Nepatří nám téměř nic. Voda je francouzská, cementárny francouzské, cukrovary zničili, ODS povolila cizincům kupovat půdu, rafinerie jsou polské, čerpačky polské, maďarské a rakouské. Plynové zásobníky jsou německé, velké roury kanadské, malé roury jsou Innogy. Innogy patří maďarské státní firmě,“ vylíčil situaci. „O čem rozhoduje premiér? O ničem. Nic nám nepatří. To je jejich výsledek, jak tady fungovali. Pokud by fungovali ve prospěch lidí, nikdy bych nezakládal hnutí ANO,“ přidával argumenty Babiš.

„Nebude to dobrá situace a toto je první možnost se nějak k vládě vyjádřit,“ podotkl k volbám. „Je to o souboji našeho hnutí s polistopadovým kartelem,“ dodal.

Babiš zmínil i další problém, který hnutí ANO má. „Dostali jsme se do situace, že lidé, kteří podporují hnutí ANO mají problémy v práci. Jak za komoušů. Dokonce učitelé terorizují děti našich poslanců ve škole a před celou třídou jim nadávají, že jsou jejich rodiče v politice. Tam jsme se dostali. Nová totalita polistopadového kartelu, který se zasloužil o to, že nám nic téměř nepatří. Je potřeba si to připomínat. Média vám to neřeknou,“ uvedl Babiš.

Pak už pokračoval mítink podepisováním knížek, společnými fotografiemi, na místě vydrželi i odpůrci a vytrvale hvízdali.

Ještě dnes pokračuje bývalý premiér Andrej Babiš v kampani na Vysočině, kde podporuje kandidátku do Senátu Janu Nagyovou. Proti ní obhajuje mandát současný předseda Senátu Miloš Vystrčil. V rámci kampaně šéf hnutí ANO se svým obytným vozem navštívil přes 200 obcí.

Rozdávání koláčků v Modřicích. Foto: Daniela Černá

Psali jsme: Veselovský z DVTV: Babiš a Okamura by k nám měli přijít. Ale na ně morálka neplatí Cože? Babiš vytáhl kandidáta na Hrad. A už to jede Lži o Orbánovi, vyčítá Bobošíková EU. „Babiš ho měl jen jako maskota“ „Rve mi to srdce.“ Babiš otevřeně. Vzkaz generálu Pavlovi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.