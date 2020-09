„To byl šok. Koukali.“ Zvrat v CNN Prima? Tvarůžková z ČT naříká. Možná má proč

Šok prý zavládl v redakci CNN Prima News po oznámení velkých personálních změn. Stanice se po čtvrtroce s nečekaně nízkou sledovaností pustila do změny konceptu i vedení. ParlamentníListy.cz se na to podívaly blíže. Připomínáme i původní personální obsazení, dříve úzce spjaté s Českou televizí, a dokonce neziskovkou Člověk v tísni. To dovedlo k pesimismu i redaktorku ČT Zuzanu Tvarůžkovou. Jak nám řekl zdroj z redakce české CNN, hlavním aktérem již nebude politik, ale divák a občan.

Zpravodajský kanál CNN Prima News, který velkolepě vstoupil na český mediální trh před čtyřmi měsíci, provádí velké personální změny. Média v posledních dnech informují o zemětřesení, které soukromým zpravodajstvím zmítá, a spekulují nad jedinou příčinou, kterou je nečekaně nízká sledovanost.

Tuto teorii potvrzují i tvrdá čísla. Stanice si vytkla za cíl dosáhnout podílu na publiku během jednoho roku 1,5 procenta od začátku vysílání v květnu. Problém je, že za první tři měsíce to bylo pouze 0,35 procenta. Masivní nástup nové stanice, která měla konkurovat zavedené konkurenční ČT24, se tak nekonal.

Během posledního týdne CNN Prima News opustilo hned několik lidí a dalším, kteří měli čerstvě nastoupit, stanice na poslední chvíli oznámila, aby vůbec nechodili. Podle mnohých díky tomu roste naděje, že personální proměny spíše naplní původní divácká očekávání a televizi přinesou lepší čísla sledovanosti.

Změny začaly ve vedení. Televize nejprve oznámila, že namísto trojčlenného týmu nově stanici z pozice šéfredaktora povede Pavel Štrunc, zkušený novinář a dosavadní moderátor hlavních zpráv televize. Odešly původní členky vedení Petra Benešová a Eliška Čeřovská.

Tato škatulata způsobila podle našich zjištění mezi tamními novináři značné překvapení. „Příchod Štrunce byl pro mnohé šok, nevědělo se to. Řada lidí chtěla nějakou změnu, věděla, že takhle dál to nejde, ale teď koukají,“ řekl nám pod příslibem anonymity zdroj přímo z redakce televizní stanice.

„Objevily se články o sledovanosti a na někoho padla pořádná deka. Uvidíme, co bude. Co asi lidi oceňují, je, že Štrunc média prošel od úplnýho základu, byl v terénu. Těžko mu teď vidět do hlavy, ale všude mluví o tom, že aktér dne je ‚náš divák‘, lidi týhle země. Už to razí i ve zprávách, aktér dne není politik, ale matka samoživitelka v nesnázích, která hodnotí sliby politiků. Samozřejmě že tu běží hlášky, že je to konzerva, někdo ho fakt nemusí a má s ním problém atd. Ale pokud to tady nastartuje, nastaví fér podmínky, tak je to velký části asi fuk,“ dodal nám zdroj z redakce CNN Prima News.

Náš zdroj zmínkou o konzervativním založení nového šéfa Pavla Štrunce nepřímo potvrzuje spekulace, které se šířily spolu se změnami v této stanici, že by mohlo skončit dosavadní liberální směřování reprezentované lidmi. Ti jsou spojeni s progresivistickými proudy, které akcentují zejména genderová, zelená či multikulturní témata. Tedy přesně tím, co má na současném českém mediálním trhu výrazné zastoupení.

Krátce po obměně vedení byly oznámeny další personální změny. Tentokrát nejen na vedoucích pozicích, ale i mezi novinářským týmem. CNN Prima News opustila šéfeditorka zpravodajství Andrea Trojková a rovněž moderátorka a šéfka investigativního týmu Markéta Dobiášová.

Diváci si mohou pamatovat zvláště posledně jmenovanou. Krátce po startu CNN Prima News během vrcholící pandemie koronaviru si do studia pozvala šéfa Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslava Tvrdíka. Tehdy se totiž diskutovalo o rouškách, které vicepremiér Hamáček s Tvrdíkovou pomocí pro republiku zajistil v Číně.

Dobiášová se počátkem května ve studiu nového zpravodajského kanálu střetla s Tvrdíkem v diskusním pořadu Pavlíny Wolfové. Dobiášová se tehdy snažila z Tvrdíka dostat přiznání, že je ve vztahu k čínským nákupům zdravotnického materiálu ve střetu zájmů, a mluvila o podezřeních z korupce. Ledově klidný šéf česko-čínské komory jí trpělivě vysvětloval, že to tak není, a novinářka to viditelně nezvládala.

‚Paní redaktorko, jestli se chcete se mnou dostávat do debaty... dneska začíná CNN News a já si myslím, že CNN je prestižní stanice, kde ti lidé jsou profíci a připravení. Jak mi jako šéfredaktorka investigace můžete říct, že společnost CITIC patří pod ministerstvo průmyslu Číny? Kde jste to vzala? To není pravda!“ argumentoval dobře připravený Jaroslav Tvrdík.

Více ke střetu Dobiášové s Tvrdíkem ZDE: Proč lžete? Nejsme děti! Start CNN Prima: Tvrdík utíral redaktorku přišlou z ČT. Hodně vyhrocený konec

Vysvětlil, že stát vše potřeboval nakoupit a dopravit do České republiky co nejrychleji. „My jsme nakupovali v situaci, kdy celý svět prosil v Číně, tady to zboží nebylo, zachraňovalo tu životy,“ zdůraznil. Dobiášová ho v tu chvíli napomenula, že „bodejť by tu bylo, když jsme spoustu zboží odvezli do Číny“. „Proč lžete, jak to spolu souvisí?“ kontroval.

Závěrem debaty se pak Dobiášová dostala do křížku s Tvrdíkem, kdy se z něj snažila vymámit, zda je, či není ve střetu zájmů a čí zájmy vlastně hájí. Tuto diskusi však ukončila moderátorka Wolfová s tím, že už vypršel čas věnovaný této debatě. Zároveň poznamenala, že takto vypadá investigace v přímém přenosu. Nutno podotknout, že pořad vyvolal silné reakce a zdaleka nebyly ve významné části pozitivní vůči „šéfce investigativy“ Dobiášové, která nyní na CNN Prima News skončila.

Markéta Dobiášová ve vysílání CNN Prima News

Ke svému konci se pak několikrát vyjádřila na sociálních sítích. „Jedna z cenností, kterou novinář má, je jeho dobré jméno… investigace se spotřebkama nahradit nedá. Takže děkuju. Bylo to… PRIMA,“ napsala v pondělí odpoledne. V diskusním vláknu pod původním příspěvkem též uvedla, že „prostě jeden nadějný projekt nedopadl“.

Stojí si zatím, že dělala správné věci. „Udělala jsem to, co jsem cítila jako správnou věc. Mám to tak furt, i když je to fest nepohodlný,“ reagovala na jeden z diskusních příspěvků.

Dobiášovou po jejím odchodu na Facebooku morálně podpořila i její někdejší kolegyně z Kavčích hor Zuzana Tvarůžková. „Mrzí mě, jak se dá taková příležitost nevyužít. Jsi odvážná a hodně štěstí,“ narážela moderátorka ČT patrně na přístup stanice CNN Prima News. „Posrat… díky zlato,“ reagovala Dobiášová.

Markéta Dobiášová na CNN Prima News přestoupila z České televize, kde 17 let působila v pořadu Marka Wollnera Reportéři ČT. V první půli roku 2015 dočasně místo Nory Fridrichové, která byla na mateřské, moderovala pořad 168 hodin. Bez zajímavosti není ani to, že před nástupem do veřejnoprávní televize spolupracovala s neziskovou organizací Člověk v tísni na projektech v Jižní Koreji a Číně.

