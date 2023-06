24 tisíc, jen to fiklo. Právě přišel účet za energie. ,,A buďte rádi.”

reklama

Těžké chvíle zažívají zejména ty rodiny, které si pro takový případ nepřipravily finanční polštář. Náhle totiž kvůli českému masivnímu zdražení plynu a elektřiny musejí své rodinné finance připravit nejen na novou výši záloh, ale rovněž naplno v nedoplatku pocítili, nakolik se skokově zvedly ceny energií v uplynulých dvou až třech letech.



Právě skokové navýšení ceny plynu a elektřiny v Česku nemá v porovnání s ostatními státy Evropské unie obdoby a energie se u nás zdražovaly nejvíce ze zemí EU. Ceny plynu pro domácnosti se loni ve druhém pololetí v České republice podle Eurostatu zvýšily meziročně nejvíce ze všech zemí Evropské unie, a to až o 231 procent. U elektřiny byl růst druhý nejvyšší ze zemí EU a šlo o navýšení až o 97 procent.



Průměrně se přitom v rámci celé EU cena elektřiny pro domácnosti ve druhé polovině loňského roku zvýšila o 28,4 procenta a cena plynu se v unii zvýšila o 11,4 procenta. Oproti Česku značný rozdíl...

Procentuální zdražení ceny plynu v porovnání s dalšími státy EU:

?????#Gas prices increased in all EU countries



Between the second half of 2021 and the second half of 2022, EU gas prices increased most in:

????Czechia (+231 %)

????Romania (+165 %)

????Latvia (+157 %)



Lowest increases:

????Croatia (+14 %)

????Slovakia (+18 %)



?? https://t.co/ySGlHYOb9A pic.twitter.com/RVvomiTZsS — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 26, 2023

Domácnosti, které měly dosud ceny energií fixované, tak náhle čekal v letošním vyúčtování hrozivý pohled. Na sociálních sítích lze narazit na několik takových případů.

Minulý rok přeplatek devět tisíc. Nyní téměř 24 tisíc v nedoplatku



Jedním z příběhů je i ten, o který se na sociálních sítích podělila bloggerka Jordanka Jirásková, jejíž domácnosti začátkem června přišel dopis od společnosti innogy, u níž má její rodina uzavřenou smlouvu na dodávku energií. „Začátkem června přišel dopis, ve kterém nám tato společnost oznamuje, že máme nedoplatek skoro 24 tisíc a místo předchozích záloh cca tři tisíce korun nám je zvyšují na jedenáct táců,“ popsala bloggerka.



Nemilému překvapení zřejmě nechtěla uvěřit, a tak se prý chopila mobilu a okamžitě vytočila infolinku innogy, aby zjistila, „kde že se to vloudila chybička“. Jenže o chybu nešlo a paní na infolince měla pro Jiráskovou nepříjemnou zprávu v podobě oznámení, že se „prostě zvýšila cena“ za dodávky energií. „Že to je přece jasné a že máme být ještě rádi, že díky zastropování je to jenom takhle,“ dozvěděla se.



Zdražení energií mělo být více než trojnásobné a místo 828 korun za MWh nyní Jirásková má podle svých slov platit 2500 korun za MWh plynu. Namísto přeplatku, který v minulém roce měla Jirásková ve výši 9835 korun, tak ještě aktuálně musí doplatit 23 892 Kč nedoplatek.

K takové výši nedoplatku, jež měla vzniknout kvůli konci fixace, by přitom podle Jiráskové nemuselo vůbec dojít, kdyby o zdražení byla její domácnost informována s předstihem. ParlamentnímListům.cz sdělila, že byla připravena na možné prudké zdražení dodávaných energií, a pokud by se dozvěděla, že hrozí i její domácnosti, měla připravený alternativní zdroj v podobně vytápění dřevem. O tom, že se cena za dodané energie její domácnosti až ztrojnásobí, ji však innogy podle jejího vyjádření nikterak dopředu neinformovala.



„Nikdo z innogy nám nedal na vědomí, že se skokově zdražuje. Přitom by nám pomohlo, i kdybychom se to dozvěděli jen pár dní dopředu. Plynový kotel bychom rázem vypnuli a zatopili bychom v krbu na dřevo,“ poznačila pro ParlamentníListy.cz.



Na infolince nakonec požádala o reklamaci z důvodu nespokojenosti s informováním ze strany innogy o růstu ceny dodávek energií, přičemž výsledkem mělo být, že se zatím její domácnost se společností dohodla na snížení záloh a namísto 11 tisíc se nakonec na další tři měsíce s innogy měli domluvit na záloze ve výši pět tisíc korun.



Dohodnutá částka však příliš dlouho nevydržela. Následně totiž přišlo bloggerce další vyjádření, tentokrát z oddělení reklamací a stížností, a mělo v něm stát, že má její rodina platit zálohy ve výši 7540 korun. Tedy o více než dva a půl tisíce větší, než měla být částka, na níž se podle jejího tvrzení dohodla během jednání s infolinkou. „Tolik služby v naší zemi a nejdražší ceny energií na světě,“ povzdychla si Jirásková na sociálních sítích ke své zkušenosti, již zařadila do „cyklu Fialova prosperita a šmelina s energiemi“.

Vládní „pomoc domácnostem“



Jirásková ParlamentnímListům.cz poskytla také rozpis od innogy, ze kterého vyplývá, že znatelné navýšení ceny plynu nastalo se startem letošního roku, což byl zároveň i čas, kdy začal platit vládní strop na energie, o němž vláda prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely tvrdila, že domácnostem „pomůže“.



Vláda maximální cenu elektřiny pro domácnosti stanovila od 1. ledna 2023 na ceně 2,50 Kč za kWh bez DPH a právě v tento den odebíraný plyn domácností Jiráskové zdražil přímo na tuto úroveň.



Zatímco v období od 3. června 2022 do 25. prosince 2022 její rodina platila 0,828 Kč za kWh plynu bez DPH a v období mezi 26. a 31. prosincem 1,409 Kč za kWh plynu bez DPH, celé období od 1. ledna letošního roku – kdy začal platit vládní strop – náhle platila, oproti té původní, více než trojnásobnou cenu stanovenou vládním stropem. Společnost innogy k tomu ve fakturaci uvádí, že účtuje státem zastropovanou cenu a „smluvní cena je pro toto období vyšší“.



Mezi 3. červnem 2022 a 25. prosincem 2022 tak za 10 085,45 kWh zaplatila domácnost bloggerky celkově za plyn bez DPH 8350,75 Kč. V období mezi 26. a 31. prosincem to bylo za 647,83 kWh 912,79 Kč bez DPH a za období, v němž platil vládní strop, již náhle za 14 451,20 kWh plynu zaplatila až 36 128 Kč bez DPH. Z celkově vyfakturovaných 46 785 korun za plyn tak největší podíl na celkové ceně plynu mělo období letošního roku, kdy již platil vládní strop.

Není to ani zdaleka jediný případ



Pod příspěvkem Jiráskové se následně ozvali i další lidé, které čekal šok v podobě značného zdražení energií. „Jo jo, zažívám to samé peklo od listopadu 2022, a tím, že jsem též nepřistoupil na jimi požadované zálohy 16 tisíc korun z původních 2800 korun měsíčně a platím ‚pouze‘ 7400 Kč, se mi za čtyři měsíce rýsuje dluh u dalšího ‚slavného‘ dodavatele, z volného trhu – SPP, v částce přes 100 tisíc korun,“ sdílel jeden z diskutujících svůj příběh.



„Už teď hledám způsob, jak tuto zlodějnu neplatit, ale nic mě nenapadá. Cítím se strašně, ale strašlivě vojebanej, aniž jsem komukoli co způsobil!“ podotkl muž, kterému zdražení energií v posledních několika měsících totálně rozvrátilo rodinný rozpočet.

„Kolegyni přišel nedoplatek 36 tisíc, další známé 25 tisíc. Tohle není přece normální,“ poznamenala v diskusi jedna z žen, načež další shrnula svůj případ, který zahrnoval navýšení záloh na energie v říjnu z 2700 korun na 10 700 korun.

Muž, kterému zvedli zálohu na plyn ze čtyř tisíc na 27 500 korun, raději ve svém domě zrušil plyn úplně.

A ozval se též další komentující, který sdílel své odhadované nové vyúčtování, z něhož vyplývá, že bude nově namísto 23 528 korun platit podle odhadu o třicet tisíc více.

Zálohy ve výši desetitisíců podle několika reakcí nejsou příliš raritní. Ozval se diskutující se zálohami na elektřinu ve výši jedenáct tisíc korun, které platí i přesto, že má mít nízkoenergetický dům s tepelným čerpadlem. „Kolegové z Německa, Rakouska, Maďarska, Švýcarska či Polska jen kroutí nevěřícně hlavami, co je u nás možné. S dodatkem: ‚A to si necháte líbit? U nás by taková vláda do týdne padla‘,“ komentoval.

Někteří poznamenávají, že kdyby se podobné částky týkaly i jich, bylo by to pro ně likvidační. „Vy tu všichni házíte neskutečné částky. Pro mě by to bylo likvidační. Si tak říkám zlatej panelák, to je nehoráznost,“ dodal jeden z diskutérů.





Zákazníky se chystáme oslovovat, reaguje innogy



Vzhledem k množství podobných příspěvků, které se aktuálně šíří na sociálních sítích, se ParlamentníListy.cz rozhodly kontaktovat společnost innogy s dotazem ohledně současného informování jejích zákazníků a stanoviska k tvrzení některých zákazníků, že je má tato společnost údajně nedostatečně informovat při hrozbě vzniku výrazného nedoplatku. „Vzhledem k situaci na trhu jsme v posledním roce v našich kampaních informovali a motivovali zákazníky, aby využívali naši aplikaci innosvět, kde mohou sledovat predikci vyúčtování založenou na cenách komodity a predikci spotřeby v daném zúčtovacím období. Řadu zákazníků jsme aspoň kampaňově informovali o proběhlé prolongaci a vhodnosti si upravit zálohy/sledovat innosvět,“ odpověděl za společnost innogy ParlamentnímListům.cz Pavel Grochál a doporučil zákazníkům, aby využili aplikaci společnosti, kde se mohou dozvědět, jaká je predikovaná částka, již budou muset zaplatit při vyúčtování.



Společnost nám rovněž sdělila, že se aktuálně chystá spustit pravidelné oslovování zákazníků „po prolongaci, resp. změně ceny s novým rozpisem záloh s cílem eliminovat negativní výsledek vyúčtování“.



Přes aplikaci či portál innosvět podle Grochála mohou zákazníci innogy sledovat svou spotřebu elektřiny a plynu a v případě potřeby si upravovat zálohy, jelikož jim je jejím prostřednictvím ukazován předpokládaný výsledek vyúčtování na základě vložených dat o spotřebě. „Celkem už innosvět využívá téměř třetina zákazníků innogy, kteří v aplikaci spravují milion smluv na dodávku zemního plynu či elektřiny. Během energetické krize mezi lidmi dramaticky narostl zájem o sledování spotřeby energií. Vloni si naši zákazníci zadali do innosvěta přes milion odečtů. Naši zákazníci si vloni provedli více než polovinu ze všech úprav záloh už právě v Innosvětě,“ podotkl.

Pokud vám končí fixace, buďte obezřetní



Nárůst cen energií se podle innogy aktuálně týká prakticky všech zákazníků, kterým končí výhodné fixace z minulých let, jelikož již nové ceny mají odrážet „aktuální podmínky na trhu“.



„Je potřeba si uvědomit, že řadě zákazníků končí z minulosti fixace smluv typicky na tři roky. Původní smlouvy uzavírali ještě před začátkem energetické krize, tedy za naprosto odlišných cenových podmínek, než panují nyní. Díky několikaleté fixaci se energetická krize těchto zákazníků vůbec nedotkla a oproti zákazníkům bez fixace ušetřili až desítky tisíc korun ročně. Situaci lze přirovnat např. k hypotečnímu trhu a lidem, kterým aktuálně končí fixace s nízkým úrokem z minulých let,“ doplnil Grochál za společnost innogy.



Lidé, kterým nyní skokově vzrostla cena energií, „patří ke šťastlivcům“



Slova o spojitosti konce fixací se skokovým vzrůstem cen potvrzuje také energetický expert a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor. Podle něj se mohou lidé, kterým nyní energie prudce zdražily, považovat za „šťastlivce“, jelikož jiní platí vysoké částky již mnohem delší dobu.



„Pokud některému odběrateli v těchto dnech skokově vzrostla cena energie, a tím i zálohy, tak nejspíše patří ke šťastlivcům, kteří dosud přežívali na dvouletých až tříletých fixacích uzavřených do 1. pololetí 2021, tedy ještě před nástupem energetické krize a vysokých cen. My ostatní jsme se už dávno s vysokými cenami potkali ve svých fakturách a ty nejtvrdší důsledky jen zmírňuje vládní cenový strop ve výši 2500 Kč za MWh pro plyn a dvojnásobek pro elektřinu, vše bez DPH,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz.



Upozornil, že tato ochrana platí jen pro rok 2023, „a proto paradoxně spotřebitelé, kteří uzavřeli dvouletý až tříletý závazek na konci roku 2022, tedy v období nejvyšších tržních cen, budou čelit ke konci tohoto roku oznámení od svých dodavatelů, že po zbytek fixace platí smluvní cena vesměs vysoko nad současnými stropy“. „Podepsat dlouhodobou fixaci je totiž výhodné jen v období nízkých cen, kdy lze očekávat jejich budoucí růst. To se samozřejmě odhaduje velmi obtížně. V současnosti bych podpis dlouhodobých závazků spíše nedoporučoval,“ radí Gavor zákazníkům, aby raději v aktuální situaci nepřistupovali na dlouhodobou fixaci.

Pro ParlamentníListy.cz energetický expert doplnil, že mnozí dodavatelé již nabízejí smlouvy na dobu neurčitou, případně s roční fixací ceny za výhodných cenových podmínek hluboko pod cenovým stropem. „Už je naštěstí opět možné vybírat a pro základní orientaci doporučuji využít některý ze seriózních cenových srovnávačů,“ doporučuje Gavor všem, kteří nyní řeší, co s vysokými účty za elektřinu a plyn.



Česko „dohnalo“ západ EU. Není však důvod k radosti



České ceny elektřiny a plynu pro domácnosti byly v uplynulých měsících skutečně vysoké i při porovnání se západními státy Evropské unie.



Průměrně se cena elektřiny pro domácnosti ve druhé polovině loňského roku v celé EU zvýšila podle dat Eurostatu o 28,4 procenta a nejenže elektřina nejvíce zdražila v Rumunsku a v Česku z celé EU, její cena za kilowatthodinu pro odběratele byla vyšší, než byl průměr EU, a levnější elektřinu měli v první polovině loňského roku dokonce i v Irsku, ve Švédku, ve Francii, Portugalsku, v Rakousku, ve Slovinsku či v bohatém Lucembursku. Zatímco byla průměrná cena za kWh v EU 0,2525 eura (aktuálně cca šest korun), u nás činila 0,3059 eura (aktuálně cca 7,26 koruny).





Procentuální zdražení ceny elektřiny v porovnání s dalšími státy EU:

???#Electricity prices up in all EU countries except ????Malta and the ????Netherlands



Household electricity prices rose most in the second half of 2022, compared with the same period of 2021 in:

????Romania (+112 %)

????Czechia (+97 %)

????Denmark (+70 %)



?? https://t.co/ySGlHYNDk2 pic.twitter.com/gAQRprrFmu — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) April 26, 2023

U plynu, který zdražil v Česku nejvíce z celé EU, pak byly průměrné ceny pro domácnosti ve druhé polovině loňského roku nejnižší v Maďarsku (3,5 eura za 100 kilowatthodin), Chorvatsku (4,5 eura za 100 kWh) a na Slovensku (4,9 eura za 100 kWh), nejvyšší pak ve Švédsku (27,5 eura za 100 kWh) a Dánsku (20,8 eura za 100 kWh). Průměrná cena této komodity činila v EU 0,0861 eura za kWh (aktuálně cca 2,04 koruny), zatímco v Česku stál plyn 0,101 eura za kWh, což je při dnešním kurzu o 36 haléřů více. Levnější plyn pro odběratele měly opět státy jako Itálie, Belgie, Španělsko, Řecko, Lucembursko, Francie a mnohé další země.

Mluvčí innogy Pavel Grochál alespoň uklidňuje tím, že by se v budoucnu v Česku již trend nárůstu cen energií mohl změnit a lidé mohou – v případě, že nedojde k nějakému nepředvídatelnému šoku – již být optimističtí. „Počítáme s tím, že energetická krize bude postupně doznívat. Na liberalizovaný trh se vrátilo konkurenční prostředí. Předpokládáme, že stejně jako innogy i další odpovědní hráči nakoupili nebo nakupují energie s dostatečným předstihem, aby byli schopni garantovat spolehlivé dodávky. V našem případě nakupujeme komodity průběžně až s dvouletým předstihem. To znamená, že aktuální klesající ceny na evropských trzích nám postupně ředí vysoké ceny z minulých krizových let. Počítáme tedy, že ceny komodity budou zákazníkům postupně klesat. Pokud se trend klesajících velkoobchodních cen na trhu udrží, bude se stále více a více promítat do koncových cen pro zákazníky,“ uvedl Grochál k výhledu cen pro ParlamentníListy.cz.

Psali jsme: Síkela: ČR ve srovnání s Evropou zaostala v rozvoji větrných elektráren „Úplně jinak.“ Nový průšvih s plynem, Německo, ruský plyn. A zima Šetří, šetří. A pak si půjčí 137 miliard. Vláda opět na pranýři „Lidi budou nas*aní.“ Ceny jídla v Chorvatsku poškodí Fialovu vládu

