7 procent odkráčelo na smetiště, padlo o Sobotkovi, který dnes odešel. Jeho maminka prý píše: Jsem na něj pyšná. A Kalousek...

Bývalý premiér a předseda ČSSD Bohuslav Sobotka na konci března definitivně končí ve vysoké politice. Dnes to sám uvedl v prohlášení na svém facebookovém účtu. „Není třeba v tom hledat nějaké složité symboly či vzkazy. Moje rozhodnutí je hluboce osobní,“ uvedl. Někteří však hovoří o tom, že hlavním důvodem jsou jeho neshody s některými ze stranických kolegů. Vyčítáno je mu především to, že zapříčinil říjnový volební debakl ČSSD, která spadla na sedm procent.

„Opustím Poslaneckou sněmovnu a od 1. 4. budu nadále už jen řadovým členem ČSSD. Není třeba v tom hledat nějaké složité symboly či vzkazy. Moje rozhodnutí je hluboce osobní. V aktivní politice jsem strávil téměř čtvrt století, z toho celkem 8 let v soc. dem. vládách, a nyní cítím, že mám ve svém věku zřejmě poslední šanci vydat se – ještě v plné síle – úplně jinou životní cestou,“ vysvětloval své důvody Sobotka.

Kam přesně však zmiňovaná cesta dál povede, už bývalý premiér prozradit nechtěl. Sám podle svých slov nyní stojí na křižovatce a zvažuje několik možných směrů, kam se dál ubírat. „Přepokládám, že po Novém roce budu mít jasno. Do té doby se chci zejména věnovat svým synům, vzdělávat se, odpočívat, číst, věnovat se více blízkým lidem,“ dodal s tím, že na tyto věci neměl v uplynulých letech kvůli náročné službě veřejnosti čas.

Zároveň vyvrátil, že by šel ve šlépějích některých bývalých premiérů či předsedů stran. Nebude prý svým následovníkům v čele ČSSD okopávat v médiích kotníky. „Každý má právo poučit se sám ze svých chyb i úspěchů. To, že končím jako parlamentní politik, ale neznamená, že končím jako aktivní občan,“ zdůraznil Sobotka a zmínil, že tím byl vlastně už od střední školy a zůstane jím určitě i nadále. A to zejména v době, jako je tato.

Nezapomněl upozornit na to, že ve vnitrostranickém referendu ČSSD se chystá hlasovat proti účasti sociálních demokratů ve vládě Andreje Babiše. „Moje důvody jsou dlouhodobě jasné a známé. A poslední týdny je více a více potvrzují,“ zopakoval své stanovisko. Vyjádřil také své přání, aby přesvědčených demokratů zůstala v naší republice i v budoucích letech drtivá převaha. „Potkal jsem ve svém politickém životě spoustu různých lidí. S některými jsem spolupracoval, mnohých jsem si vážil, s jinými se dohadoval. Někteří mne podporovali, jiní mne nemuseli,“ uvedl Sobotka s tím, že většina z nich byla přesvědčenými demokraty.

V samém závěru svého prohlášení poděkoval za podporu ve všech sněmovních volbách, které od roku 1996 na jižní Moravě absolvoval, za spolupráci na zlepšování života v Česku, ať už byl jako politik ve vládě, či v opozici. „A v neposlední řadě děkuji za všechna osobní setkání v nejrůznějších koutech naší krásné země, kam mne moje práce zavedla,“ uzavřel.

A reakce na sebe nenechaly dlouho čekat. „Sedm procent odkráčelo na politické smetiště. Radek Pokorný forever!“ zajásal šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. Zato politolog Lukáš Jelínek Sobotkova odchodu lituje. „Čekal jsem to. Ale lituji toho. Jako politika ho náležitě docení teprve historie,“ napsal v reakci na svém facebooku.

Dlouholetý komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov zase na svém twitteru oznámil, že obdržel zajímavý dopis. „Dobrý den, pane Mitrofanove, chci vám říct, že jsem na svého syna moc pyšná a vždycky jsem byla. To, s jakou grácií dokázal odejít, mne znovu přesvědčilo o tom, že jsem z něj vychovala slušného člověka. S pozdravem Marie Sobotková (maminka):-),“ stálo v jeho textu.

Politika je krutá disciplína bez ovací na rozloučenou, napsal na svém facebooku expředseda klubu ČSSD Roman Sklenák, který má ve Sněmovně Sobotku nahradit. „Časem zjistíme, že toho pro naši zemi Bohuslav Sobotka neudělal vůbec málo. Bylo mi ctí s ním spolupracovat,“ uvedl Sklenák s tím, že včera mu za všechno osobně poděkoval a popřál hodně úspěchů a spokojenosti v jeho postpolitickém období.

Jako důkladně promyšlené a hluboce osobně motivované rozhodnutí vnímá Sobotkův odchod z vysoké politiky šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. „Chci Slávkovi jménem poslaneckého klubu poděkovat za náročnou a mimořádně obětavou práci, kterou odvedl jako předseda vlády i člen Parlamentu ve prospěch České republiky a jejích občanů. A přeju mu hodně štěstí v osobním a pracovním životě,“ vzkázal Sobotkovi.



„Často jsme spolu velmi nesouhlasili. Pro některé jeho vlastnosti a postoje jsem si ho vážil a vážím. Predevším proto, že odmítal dělat politiku vyprázdněnou od idejí. @SlavekSobotka zaslouží dík za všechno úsilí, které zemi ve veřejné službě věnoval,“ řekl první místopředseda a předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Byť jsme byli se Slávkem Sobotkou vnímáni jako soupeři (což platilo především před 5 lety), jeho dnešního rozhodnutí si vážím. Prokázal loajalitu k ČSSD stejně jako já při podpoře jeho vlády na jaře 2014 a následném odchodu z PSP. Přeji mu v dalším životě vše dobré v osobních i pracovních záležitostech. Jeho krok doufám přispěje i ke zmenšení spekulací o postupu poslaneckého klubu ČSSD při případném hlasování o důvěře možné budoucí menšinové koaliční vládě ANO a ČSSD,“ napsal v komentáři na svém facebooku bývalý místopředseda ČSSD a exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek.

Podle politického reportéra Idnes.cz Josefa Kopeckého se Sobotka zcela jistě řadí mezi tu lepší část českých politiků. „Na bývalého premiéra Slávka Sobotku si pamatuji jako na čestného politika, i když teď možná někteří budou tancovat na jeho politickém hrobě. Myslím, že patří určitě mezi lepší část politického spektra a mezi politiky, za které se ČSSD rozhodně nemusela a nemusí stydět,“ nešetřil chválou reportér.

Na bývalého premiéra @SlavekSobotka si pamatuji jako na čestného politika, i když teď možná někteří budou tancovat na jeho politickém hrobě. Myslím, že patří určitě mezi lepší část politického spektra a mezi politiky, za které se @CSSD rozhodně nemusela a nemusí stydět. — Josef Kopecký (@PepaKopecky) 22. března 2018

