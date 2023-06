A my se trhneme. Z ODS kvůli nucené migraci zní, co Rakušan nechce

reklama

Nová migrační pravidla se mezi českými politiky nesetkávají s pochopením a souhlasem. Vláda totiž v Bruselu podpořila nový pakt, který má řešit přerozdělování migrantů, kteří do Evropy doputují. Nemluví se již o kvótách, ale povinné solidaritě. Země, která se tomu vzepře, bude prý muset za každého jednoho odmítnutého migranta zaplatit 20 tisíc euro, tedy zhruba půl milionu korun.

Bývalý premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš vládní souhlas k této změně brutálně zkritizoval už na konci minulého týdne.

„Je to neuvěřitelná zrada, neuvěřitelné selhání naší vlády, která je servilní k Bruselu. Zrušili to, co my jsme vybojovali. 29. června 2018 ve čtyři ráno po celonočním jednání jsme definitivně zarazili povinné kvóty, ilegální migraci, která je organizovaná pašeráckými gandy, co na tom vydělávají miliony eur. Pan Rakušan tvrdí, že je to v pořádku, což je nesmysl. Jak může být solidarita povinná? Co to za blbost?! Děje se to v čase, kdy Švédsko přiznalo, že celá migrační vstřícnost dospěla do no-go zón, do velké kriminality a ještě před pár týdny řecký premiér Mitsotakis vyhrál volby na základě slibu, že postaví plot v délce 200 kilometrů na hranici s Tureckem. Evropa místo toho, aby zabránila ilegálním migrantům proudit do našich zemí, dospěla k tomuhle skandálnímu rozhodnutí,“ řekl k tomu Andrej Babiš pro PL.

Senátor za ODS Tomáš Jirsa míní, že migrační dohoda je sice kompromisem, ale zároveň rizikem pro bezpečnost České republiky. „Zatím jsme z toho mechanismu vyjmuti (slovo dočasně je vzhledem k pobytu spřátelených vojsk zavádějící), pak budeme asi platit a až se z bývalé západní Evropy stane chalífát, tak se střední Evropa oddělí. Možná ještě s Bavorskem, Rakouskem a severní Itálií. Asi tak nějak,“ zhodnotil situaci Jirsa.

„Ta dohoda je nedotažená, protože tam chybí spoustu věcí, které bychom potřebovali vyřešit, jako návratová politika, řešení společné ochrany hranic, zkrácení azylového procesu na nejnižší možnou dobu. Osobně jsem k návrhu velmi kritický a nepovažuju ho za ideální,“ odpověděl europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL.

Poslanec SPD Radovan Vích je přesvědčen, že je to jednoznačně zrada České republiky a ohrožení bezpečnosti občanů Evropy a ČR. „Budeme navrhovat mimořádný bod na jednání Sněmovny k této problematice a také podporujeme mimořádnou schůzi Sněmovny. Nelze přece kývnout na výpalné půl milionu korun za každého migranta, kterého odmítneme přijmout, když Schengen nefunguje a nevíme, co se děje ve Středozemním moři. Také argumenty o dočasné ochraně 300 tisíc Ukrajinců, která se bude podle slov ministra vnitra Rakušana, prodlužovat, jsou zcela mimo. Takže dočasná ochrana do neurčita, a následně se budou překlápět do žadatelů o azyl, je pro mě zcela nepřijatelná. Ministr Rakušan by měl podat demisi a také by mělo být referendum o vystoupení z EU společně se znovuzavedením ochrany našich hranic,“ uvedl.

„Vláda opět ukazuje nebývalou přezíravost. Spolu slibovalo před volbami, že budou trvat na tom, aby si každá země mohla zvolit vlastní migrační politiku. Jak Spolu, tak PirStan v té době odmítly kvóty. Pětikoalice opět tyto sliby porušila. Dočasnou výjimkou na platbu půl milionu na migranta nás navíc dostává do nedůstojné pozice prosebníků. Česká republika přijala půl milionu ukrajinských uprchlíků, stále jich je u nás více než 300 tisíc a prokázali jsme nebývalou solidaritu. Vládu jsme v tom podpořili, proto naprosto nechápu způsob, jakým způsobem se to v tichosti projednalo a všichni se pouze postavili před hotovou věc,“ konstatuje místopředseda Sněmovny a šéf stínové vlády hnutí ANO Karel Havlíček.

Dohoda prý ještě není konečná. Ve své odpovědi to říká poslanec KDU-ČSL Jiří Horák, otevřeně však hovoří o kvótách, a to negativně. „Z informací, které mám, vyplývá, že by se dohoda měla ještě doprecizovat. Dle mého názoru ale Česká republika nebo Polsko přijaly tolik utečenců před válkou z Ukrajiny, že bychom měli být z jakékoli další diskuse o kvótách vyloučeni.“

„Je děsivé, na co opět kývla Fialova vláda. Už ani nečekám, že by se alespoň jednou zastala českých lidí a rázně bojovala proti ‚povinné solidaritě‘ a omezení státní suverenity. Kdyby místo své servilnosti vůči EU česká vláda raději upozornila ostatní členské státy NATO, aby přestaly rozvracet arabské a africké státy a nutit tak k lidi k odchodu ze svých domovů do Evropy, udělala by v boji s migrací mnohem lepší krok. Evropský parlament povinné přerozdělování odhlasoval již v dubnu tohoto roku. Já hlasovala pochopitelně proti, ale někteří čeští europoslanci, jako například Markéta Gregorová, Marcel Kolaja a Mikuláš Peksa z Pirátů či Stanislav Polčák z hnutí STAN již tehdy pro kvóty hlasovali. Ráda bych tedy připomněla program Pirátů a Starostů pro parlamentní volby z roku 2021: ‚V přístupu k migraci prosazujeme odpovědná, bezpečná a humánní řešení bez povinného přerozdělování tzv. kvót. Solidarita má být dobrovolná.‘ Jak je ale vidět, moc dlouho se ani Piráti ani Starostové svého programu nedrželi. KSČM kvóty nikdy nepodpořila a nikdy nepodpoří!“ míní šéfka KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná.

Senátorka Jitka Chalánková (nezávislá v senátním klubu ODS a TOP 09) rozumí tomu, že státy maximálně zatížené migrací (zejména Itálie) na tzv. povinnou solidaritu v této záležitosti tlačí. „Nicméně příčiny migrace se tím nevyřeší. Obávám se, že situace se tím ještě zhorší. Stále platí Usnesení OSP č. 888 ze dne 1. října 2015, které jsem v Parlamentu předložila a prosadila. To říká, že v otázkách bezpečnosti musí platit podmínka jednomyslnosti, tedy nikoliv většinové hlasování. A záležitosti migrace mezi takové problematiky patří.

„Vít Rakušan je zločinec, který bez jakéhokoli mandátu od české veřejnosti do naší země vpouští všechno to negativní, co můžeme pozorovat ve městech západoevropských zemí, které se z toho imigračního nadělení, jež samy sobě způsobily, budou už jen těžko vzpamatovávat. Skutečnost, že to máme s dočasným odkladem, na tom nic nemění,“ reaguje první místopředseda Trikolory Petr Štěpánek.

S dohodou zásadně nesouhlasí ani nezávislá senátorka Jana Zwyrtek Hamplová. „Dali jen ‚hezčí‘ název povinným kvótám, které nesmíme v žádném případě akceptovat, chceme-li nadále žít v bezpečné zemi. Pojem povinná solidarita je protimluv, podobně jako bylo kdysi do nebe volající humanitární bombardování. Evropa by měla tvrdě začít chránit své hranice, a pokud to nedokáže, musí začít chránit své hranice Česká republika, nebo sousedící středoevropské země. Kdo by něco podobného, jako povinné přijímání ‚kde koho odkudkoli‘ odsouhlasil, neobávala bych se označit to za jednání na hranici vlastizrady,“ uvedla senátorka.

