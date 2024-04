Akce zakázána. Ne zrušena, zakázána. Dvojka Konečné terčem cenzury. Pátrali jsme

Akce zakázána. Doslova. Plzeňsko je, zdá se, „průkopníkem“ praxe, kterou najdeme možná v padesátých letech minulého století. V městečku Starý Plzenec měla být beseda s „dvojkou“ volebního uskupení STAČILO! do eurovoleb JUDr. Ondřejem Dostálem. Likvidátor zařízení, které vlastní město, zakázal dva dny před plánovaným setkáním s občany celou akci, nevybíravým slovníkem se pustil do KSČM a označil její členy za dezoláty a rudohnědou koalici.

Co bylo možné před několika týdny, kdy se sál objednával, už pár dní před akcí neexistovalo.

Likvidátor je pánem?

Samotný hlavní protagonista setkání s občany Ondřej Dostál k tomu pro ParlamentníListy.cz sdělil následující: „Jsem šokován a překvapen nedostatkem právního povědomí na straně kolegy pana likvidátora podniku PRONAP, který pominul ve svém vzdělání, že podle Listiny práv a svobod je svoboda projevu zaručena. K tomu příběhu, jak se vyvinul: Byla anoncována beseda v jídelně ve Starém Plzenci v podniku PRONAP. Jednalo se podle mých informací o podnik, kde se tradičně pořádala setkání k MDŽ, besedy a podobně a nikdy s tím nebyl problém. Je to podnik, který fungoval dlouhá léta a v posledních desetiletích patřil městu. Jednalo se o soukromoprávní podnik, vlastněný veřejně. Nebyl tedy žádný důvod očekávat, že by v tomto veřejném prostoru mělo být zabráněno jedné akci – besedě. Bohužel tento podnik jako mnohé jiné se ocitl v likvidaci. Podle mých informací jsou prodávány stroje na výrobu nábytku a likvidátorem byl jmenovaný jakýsi právník mladého věku, jehož jméno je mi zcela neznámé, Viktor Švantner, který, ačkoliv mu tento podnik neříká pane, je pouze v roli likvidátora, který se má starat o to, aby majetek se vypořádal, tak se rozhodl, že uplatní svoji moc i zvůli a tuto besedu lidem zakáže.“ Na plakátu, který zve na besedu, je skutečně přelep „Akce zakázána“.

„Nedosti na tom, že podnik zkrachoval, tak tam jakýsi právníček zakázal lidem besedu. Nejednalo se o nějakou nedemokratickou nebo nesystémovou problematiku. Měli jsme se bavit o problémech ve zdravotnictví, které tady existují, ať je to nedostatek léků, zubařů, termíny operací, problémy s úplatky, a chtěli jsme lidem říci, jak se těmto problémům bránit. K tomu mají lidé spoustu otázek. Bohužel pan Švantner z nějakého důvodu seznal, že se jedná o setkání lidí, které nesmí být povoleno, kterému je třeba zabránit, a uplatnil svoji moc,“ konstatoval Dostál, dvojka kandidátky po Kateřině Konečné.

Právník (ne)znalý

„Považuji to za nepřijatelné zvláště poté, když se jedná o osobu s právním vzděláním, která by měla vědět, že jsme řádně zaregistrovaná koalice do Evropského parlamentu a KSČM existuje podle platných zákonů České republiky a celá desetiletí byla v Parlamentu,“ uvedl dále Dostál. „Pokud by se jednalo o stranu antisystémovou, tak by byla nepochybně zrušena podle pravidel volebního zákona, ale tak to není. Je to tedy ryze soukromý názor člověka, který nedisponuje svým majetkem, který by měl vědět, že jeho konání je nepřípustné, a přesto tak učinil. To mně připadá jako nepochopitelné a přirovnal bych to ke konferenci konzervativců v Bruselu, kdy jakýsi starosta zakázal setkání jen proto, aby mu to obratem zrušil soud. U nás bohužel už na ten přezkum není čas a poradili jsme si jinak, protože máme náhradní prostory. Ale je to velká ostuda pro město.“

„Bylo to dohodnuto s dostatečným předstihem, šlo o jednu z debat a akcí, které se tam tradičně konaly, takže zasahování likvidátora, což je oficiální zásah do předvolebního procesu, což by se samozřejmě nemělo stávat. Já jsem na sociálních sítích vyzval pana Švantnera, aby se zúčastnil naší besedy a svedl s námi polemiku, v čem vidí naši stranu jako nedemokratickou. Já si ale myslím, že nás tento pán nenavštíví, protože nebude mít na to odvahu,“ podtrhl Dostál.

K nevybíravému onálepkování poté kandidát do eurovoleb uvedl: „Kdybych se nedržel přísloví, že orel mouchy nelapá, tak myslím, že by některý z těch výroků mohl být i žalovatelný nebo postižitelný jako přestupek proti občanskému soužití, ale v tento moment jsem to řešil tím, že jsem vyzval pána, jehož jméno je mi zcela neznámé na právní scéně a asi málokdo ví, kdo to je, aby se dostavil na naše páteční setkání a vedl s námi polemiku.“

Vzkaz Ondřeji Dostálovi na sociálních sítích

Starosta města o problému neví

Ptali jsme se také na městském úřadě, jak je toto možné. Starosta Jan Eret podle svého vyjádření nezná podrobnosti této akce a jen uvedl k osobě právníka, který zakázal předvolební shromáždění: „On jako jednatel uzavírá smlouvy s nájemníky a podobně. Firma je v likvidaci, je tam najatý likvidátor, který má dolikvidovat prodej movitého majetku, a zájem města je, aby vše zůstalo městu, úvěrové zatížení, aby se nevyhrotily úvěry, a tak musí zasáhnout vlastník a dát třeba bezúročnou půjčku,“ konstatoval starosta města Starý Plzenec v naší reakci na pět milionů, které této společnosti v likvidaci v loňském roce „přikleplo“ zastupitelstvo. „Je třeba splatit úvěry v danou dobu. Likvidaci si prostě vyhlásí majitel firmy, tedy město Starý Plzenec, které v minulém volebním období rozhodlo, že tento podnik půjde do likvidace. My jsme toto převzali už v likvidaci. Co se týká akcí, je to věc likvidátora a záleží na něm. Za nás je to firma v likvidaci a my požadujeme po likvidátorovi co nejekonomičtější průběh likvidace i časovou vstřícnost. K tomu je třeba řada jednání, kdy chodí i na zastupitelstvo a podává zprávy… Já ne, já jsem starosta města… Já poslední týden stále řeším nějaké nepřesně psané věci a už nemám energii…“ posteskl si na závěr svého vyjádření s tím, že o akcích, co se tam dějí, nemá přesný přehled.

Zákazy à la „padesátky“

Kauza už začala žít na sociálních sítích svým životem, lidé reagují na událost jak negativně, tak i pozitivně. Zajímavostí je, že obdobným příkořím prošlo rovněž strana PRO v Plzni, kterému také na poslední chvíli zrušili v Plzni nájem sálu. Velkou a úspěšnou besedu s Kateřinou Konečnou podle Miroslava Kavije z plzeňské KSČM doslova „krvavě zaplatili“, aby nájem sálu v areálu učňovských škol v Plzni-Skvrňanech mohl být.

„Netušil jsem, že něco takového je vůbec možné,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz. „Jsme doslova konsternováni. Takovéto problémy ODS, koalice SPOLU ani ANO samozřejmě nemají. Kdo tahá za nitky, aby volby do Evropského parlamentu dopadly tak jako vždy?“

Likvidátora podniku PRONAP JUDr. Viktora Švantnera se nám nepodařilo i přes maximální snahu sehnat, číslo jeho mobilu bylo opakovaně nedostupné.

