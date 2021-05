Cenzura v hokeji. Hráč škrtnut za politiku. Jiří Holík: Už je to zase tady

reklama

Politika se někdy ve sportu zrcadlí až překvapivě silně. Přesvědčil se o tom i momentálně jednoznačně nejlepší německý gólman, v současnosti hájící barvy Detroitu Red Wings, Tomas Greiss. V NHL, kde patří k těm nejkvalitnějším brankářům, nastupoval v minulosti za Phoenix, Pittsburgh a New York Islanders.

A právě tam začala před 4 roky celá jeho story, která vyvrcholila před letošním mistrovstvím světa, kdy nebyl povolán do německé reprezentace, přestože se jeho klub neprobojoval do play off – a Greiss by do Lotyšska odjet mohl. Problémem, který to zavinil, jsou jeho krajně pravicové názory a zdá se, že kvůli nim si německá jednička už v reprezentaci nezachytá vůbec.

Naposledy kondoloval k úmrtí známého pravicového komentátora Rushe Limbaugha, který proslul útoky na menšiny a byl stejně jako německý brankář příznivcem bývalého prezidenta Donalda Trumpa.„Nemůžeme si být stoprocentně jistí jeho postojem k hodnotám, které zastáváme. Za současného sportovního vedení nebude Thomas Greiss povoláván do reprezentace,“ řekl nedávno sportovní ředitel německého hokejového svazu Christian Künast magazínu Eishockey News.

Clintonová jako Hitler?

To nejdůležitější se přihodilo už v roce 2017, kdy jako hráč New York Islanders reprezentující Německo na tehdejším domácím mistrovství světa (tehdy se také v německé reprezentaci objevil naposledy), „olajkoval“ příspěvek, na kterém je přirovnání bývalé americké kandidátky Hillary Clintonové k Adolfu Hitlerovi. Pod obrázkem je text: „nezatčen, neodsouzen, stejně nevinný jako Hillary“.

„Každý, kdo takto mluví či jedná, nemůže být členem našeho týmu,“ reagoval tehdy předseda Německého olympijského výboru Alfons Hörmann. „Politický extremismus nemá se sportem nic společného a v našem olympijském týmu má nulovou toleranci,“ dodal.

Měl přitom na mysli olympiádu v Jižní Koreji 2018. Německý hokejový tým v ní sice dokráčel až do finále, ale to vše především proto, že hráči z NHL nepřijeli a neposílili další, tradičně silnější soupeře. Přijet nemohl ani Thomas Greiss, nicméně tehdy mu byl jeho prohřešek z roku 2017 ještě odpuštěn.

Vůjtek: Německo? Chápu

Marc Hindelang, viceprezident německého hokejového svazu evidentně s ohledem na kvalitu hráče, kterého by Německo mohlo v budoucnu hodně potřebovat, smířlivě uvedl: „Thomas Greiss není pravicový extremista ani populista. Samozřejmě vnímáme velmi tenkou hranici mezi nevkusem a nepřijatelnými záležitostmi, přičemž je jasné, že Hitler je věc nepřijatelná. Na druhou stranu, je demokracie, hráči mají právo vyjádřit svůj názor. Greiss zůstane v týmu a nebude diskvalifikován.“ To už ovšem dnes neplatí. Čas odpouštění skončil.

A co o tom soudí legendární hokejový trenér Vladimír Vůjtek, který trénoval jako jediný v historii českou i slovenskou reprezentaci, takže s prací u národního týmu má velké zkušenosti? „Já se tedy přiznám, že ten případ konkrétně neznám, ale obecně si myslím – a je to můj celoživotní postoj – že je naprosto v pořádku, jak se německý svaz k hráči s takto extremistickými názory postavil. Víte, já tyhle krajnosti opravdu nemám rád a domnívám se, že nejdou dohromady s tím reprezentovat – a speciálně právě Německo, kde jsou, pokud vím, na tyhle věci ze své historie hodně hákliví.“

Stačí říct něco o barevných a jdete, vadí Jiřímu Holíkovi

Opačného názoru je naopak nejčastěji reprezentující československý hokejista, legendární Jiří Holík. „Já to za normální nepovažuju. Ale takový ten svět dneska zkrátka je. Pořád ještě dost z nás si pamatuje, jak vypadala tady ta cenzura za doby totalitního režimu a já si ji samozřejmě pamatuju z hokeje. Mně to upřímně řečeno připadá, jako kdyby se ta cenzura odsud přestěhovala směrem na západ. Od Evropy až po Ameriku. A tam je to podle těch zpráv, které tady dostáváme, ještě horší. Když tam třeba někdo vyjádří svůj názor na barevné, zkrátka na černochy, tak už musí odejít z práce, novináře odstavují z novin a hned se začne s nimi někdo soudit atd. Já jsem přesvědčený, že politika a sport by se neměly slučovat," říká hokejová ikona Jiří Holík.

Tak trochu paradoxem přitom je, že Thomas Greiss žije dlouhodobě právě v USA a má za manželku Američanku, ale na problém přitom se svým politickým přesvědčením narazil až ve svém rodném Německu. Podobný názor jako Jiří Holík má i jeho někdejší spoluhráč a později i úspěšný trenér Vladimír Martinec: „Víte, to je přesně ta cenzura, která vládne i tady. Když otevřete pusu a řeknete naplno svůj názor, tak vás hned někdo označí za rasistu. A to platí všeobecně. Chybí ta tolerance k názoru druhého. Zbytečně z toho děláme vědu. Takže ta politika by se zkrátka do sportu skutečně tahat neměla. To je můj názor," říká další legenda českého a československého hokeje Vladimír Martinec, který mimochodem působil celkem 4 sezóny právě v Německu.

Thomas Greiss – účastník olympijských her v Turíně a Vancouveru už počet 30 startů za německou reprezentaci pravděpodobně nerozšíří. Bylo by nepochybně zajímavé (čistě hypoteticky), zda by ho za jeho politické názory takto zásadně omezovala třeba americká hokejová reprezentace. Minimálně jeho zaměstnavatel – Detroit Red Wings – s ním, jak se zdá, nic podobného neřeší a nikdy ani neřešil. Alespoň dle oficiálně dostupných pramenů.

Autor: Tomáš Procházka

