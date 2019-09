Debilové. Přepište listopad, ČT! Šméčko, Babiši. Čapí hnízdo rozpálilo umělce

Informace o zastavení trestního stíhání premiéra Andreje Babiše v souvislosti s Čapím hnízdem vyvolala obrovskou diskusi nejen na sociálních sítích. Jeho příznivci jsou nadšeni, někteří odpůrci naopak mluví o tom, že pátek třináctého, kdy se informace na veřejnost dostala, svou pověst „černého“ dne nezapřel. Za „smutný den pro tento stát“ tak například označil pátek třináctého na Twitteru předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Miroslav Kalousek se zase po zveřejnění informace na sociálních sítích ptal, „jestli je tu někdo překvapený“.

Pán není kmán

Pro ParlamentníListy.cz se velmi stručně, ale jasně k informaci o zastavení trestního stíhání Andreje Babiše vyjádřil několikanásobný bloger roku Ladislav Větvička. „Z hlediska vyššího principu mravního tím státní zastupitelství potvrdilo, že dotace samotné jsou zločinné už ze své podstaty a manipulace s nimi již zločinná není,“ uvedl bloger.

Pár slov řekl i moderátor a skladatel Slávek Boura. „Byl jsem pracovně v Týně nad Vltavou, a tak jsem vůbec závěr této kauzy nevnímal… ale předpokládal jsem, že to tak s premiérem dopadne… pán není kmán…,“ sdělil moderátor.

Eurosvazáci z Milionu chvilek…

Výrazně obsáhleji než oba pánové se rozhodl pro ParlamentníListy.cz vyjádřit hudebník Petr Štěpánek. „Když se druhý nejbohatší člověk v zemi na chvilku převlékne za malého či středního podnikatele, aby na Čapák zinkasoval 50 dotačních mega, není pochyb o tom, že je to hanebné šméčko. Ještě větší šmé ovšem je, když orgánům činným v trestním řízení trvá nekonečné čtyři roky, aby rozhodly, zda ono morální šméčko je, či není také v rozporu se zákonem. Zamořit kvůli oné nekonečnosti politickou atmosféru země na několik let až k nesnesitelnosti, ba dokonce ovlivnit tím několikery volby je totiž zločin úplně největší. A tihle hlemýždí státní zástupci by chtěli být neodvolatelní, nekotrolovatelní a totálně nezávislí, nejspíš i na zákonech. Běs!“ říká rázně Petr Štěpánek a na adresu nejvyššího státního zástupce podotýká: „A propos, Pavle Zemane, pane nejvyšší! Hic Rhodus, hic salta!“ Na závěr pak hudebník ještě dodává. „Nejvíc líto je mi ovšem eurosvazáků z Milionu chvilek a propagandistů z České televize. Teď aby narychlo přepisovali všechny listopadové scénáře.“

Sluníčka pohasla…

Servítky si ve svém vyjádření nebral herec Michal Gulyáš. „Na téma zastavení trestního stíhání premiéra Babiše mám názor slučující se s respektem ke kompetenci osoby, která takový příkaz vydala, a také k jejímu úřadu!“ říká a pokračuje. „Je spíše zábavné číst a poslouchat názory některých nekompetentních/motivovaných debilů, kteří by nejraději vytiskli vlastní zákoník a sami procesovali to, co se jim zrovna hodí, a podle toho, jak se jim to hodí, nehledě na skutečná zákonná fakta. Jinak řečeno, lidsky, konec tříletého seriálu Čapí hnízdo. Sluníčka pohasla, v kavárně spadla nálada, dramaturgové horečnatě věnují milion chvilek pro něco nového, co by ještě více otrávilo lidi…,“ uzavírá herec a na úplný závěr podotýká. „Tak já bych snad navrhoval otevřít větračku…“

Komediální drama… a pachuť zůstává…

„Stíhání v kauze Čapí hnízdo končí. S tímto výrokem jsme byli v pátek seznámeni. Jsme v situaci, že nechceme pochybovat o nezávislosti státního zastupitelství, nicméně se určitě vynořují mnohé otazníky, které pochybnost a rozladěnost jenom potvrdí. Doporučuji ještě vyčkat konečného stanoviska nejvyššího státního zastupitelství, přestože asi žádný reálně uvažující občan v obrat stanoviska nevěří,“ říká pro ParlamentníListy.cz i hudební producent Aleš Trdla a dodává. „Ať již vše dopadne jakkoli, pachuť zůstává. Minimálně v etické rovině se vynořují nesrovnatelné veličiny. A tady je nyní otázka nastavení společnosti. Kde končí a kde začíná limitace k tolerantnosti v politické etice? Jaká bude naše odpověď…?“

Na prkna, která znamenají svět, obrazně „přenesl“ situaci kolem kauzy Čapí hnízdo spisovatel Bruno Solařík. „Na divadle platí zkušenost, že když v prvním jednání visí na skobě jevištní kulisy puška, určitě se z ní před koncem představení bude střílet,“ vysvětluje a dodává. „Komediální drama Čapí hnízdo, myslím, ukazuje, že pokud jde o zaoceánskou dramaturgii, buď bychom mohli být pořád ještě daleko před rozuzlením, anebo přímo v průběhu inscenace převzal aranžmá jiný režisér, nastudoval úplně odlišnou variantu libreta a tu pušku jenom zapomněl sundat se zdi. – Podle mě je ovšem nejpravděpodobnější, že se v těch kulisách hrají už delší dobu obě verze najednou, což je režijně odvážné a divácky docela půvabné,“ podotýká spisovatel.

Lobbisti a intenzivní „kamarádství“ s úředníky…

„Mediální a politická hysterie kolem pana Babiše mě nechává celkem klidným,“ říká hudebník, podnikatel a senátor Ladislav Faktor s tím, že podstatu problémů kolem Čapího hnízda a podobných projektů vidí prý v celém systému přidělování dotací. „Představte si, že několik úředníků najednou disponuje rozpočtem s miliardami korun. Okolo nich se ihned vytvoří skupina lobbistů, kteří si dokonale nastudují mechanismus přidělování, zaměstnají právníky a hlavně – začnou se s těmito úředníky intenzivně „kamarádit“. Takto v reálném světě fungovalo přidělování dotací před deseti a více lety. Všichni jsme občas kroutili hlavami nad tím, proč peníze proudí do jedněch projektů a do jiných ne. Jak je vidět z posledního vývoje v kauze Čapí hnízdo, všichni cítí, že byla dotace přidělena proti jejímu smyslu,“ říká Ladislav Faktor a dodává. „Evidentně beztrestně, což lze státním zástupcům těžko vyčítat.“

autor: David Hora