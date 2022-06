Dost výmluv? ,,Burzovní přirážka” elektřiny: Odhaleno, co v TV neřekli

Čeští občané musí platit extrémní účty za elektřinu dané burzou v německém Lipsku, protože by nám jinak Němci zastavili dodávky plynu. Aspoň to zní z úst vládních představitelů. Jenže... Podle renomovaného experta na energetiku Pavla Janečka jde o naprostý nesmysl. Důvod? Přes Česko teče plyn také do Bavorska, takže by tím Němci odstřihli i vlastní spolkovou zemi. A nemožnost vyvázat se z lipské burzy? „Českou republiku nic nenutí k tomu, aby elektrickou energii prodávala přes lipskou burzu,“ říká Janeček s tím, že je otázkou, zda má větší moc ve státě česká vláda nebo obchodní zájmy skupiny ČEZ.

Nejnovější čísla ukazují na rostoucí problémy u českých domácností kvůli vysokým cenám energií. Podle výzkumu, který si v reakci na krizi v energetice nechal u organizace PAQ Research zpracovat Institut prevence a řešení předlužení, způsobilo masivní zvyšování cen energií od loňského podzimu finanční problémy 53 procentům českých domácností.

Vysoké číslo domácností, které extrémní ceny elektřiny a plynu přivedly do finančních potíží, ukazuje především skutečnost, že krize se netýká pouze lidí pod hranicí chudoby, ale významně začíná zasahovat střední třídu.

Fialova vláda čelí stále ostřejší kritice nejen ze strany opozice, ale i od mnoha expertů z oblasti energetiky, že v této oblasti pro občany nedělá dost a že z energie se postupně stává luxusní zboží. Stále víc dochází ke zpochybňování obchodování s elektřinou v Česku přes německou energetickou burzu v Lipsku. Jinak řečeno, lidé si kladou otázku, proč by české domácnosti a podniky měly platit za elektřinu vyrobenou na českém území českými firmami ceny, které se tvoří v zahraničí a začínají se blížit padesátinásobku výrobní ceny.

Na obrazovce ČT tuto praxi kompletně zpochybnil bývalý šéf energetického gigantu ČEZ a někdejší vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Podle něho by český stát měl v prodeji elektřiny spoléhat sám na sebe, a nikoli na evropský trh. Je prý absurdní, aby se ceny pro české spotřebitele odvíjely od „pseudotrhu na lipské burze a aby lidé za to platili extrémní peníze“. Míl to řekl v nedělním Otázkách Václava Moravce.

Vyjádření politiků, kteří odmítají možnost vyvázat se z obchodu elektřiny na burze v Lipsku, tvrdě odmítá expert v oblasti energetiky a bývalý šéf Pražské plynárenské Pavel Janeček. Argumenty ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) nebo místopředsedy Sněmovny za ODS Jana Skopečka jsou podle něho nesmyslné.

„Primární problém české vlády spočívá v tom, že je naprosto nesebevědomá. Tyto výroky, které pronáší pan ministr Síkela nebo místopředseda Sněmovny pan Skopeček, svědčí o tom, že o problematice buď vůbec nic nevědí, nebo o tom nic vědět nechtějí. To jsou jediné dvě možnosti. Vyvázání se z lipské burzy je jedna z nejjednodušších věcí. Českou republiku nic nenutí k tomu, aby elektrickou energii prodávala přes lipskou burzu. Svědčí o tom celá řada OTC byznysů (typ uspořádání trhu s cennými papíry mimo oficiální instituce, kdy účastníci obchodu vyjednávají o podmínkách kontraktu pouze mezi sebou, pozn. red.), které jsou mezi německým odběratelem a ČEZem. ČEZ do Německa prodává elektrickou energii napřímo a ještě v nedávné době ji prodával za jinou cenu než burzovní,“ popisuje Pavel Janeček.

Neznamená to prý, že bychom měli lipskou burzu zatratit. „Nicméně lipská burza by minimálně v této době měla sloužit k prodeji přebytků elektrické energie. To, co jsem řekl před minutou, svědčí o tom, že se prodává přebytek elektrické energie i mimo burzu,“ konstatuje expert.

Ekonom a místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček v pořadu Partie na CNN Prima News v debatě s místopředsedou SPD Radimem Fialou odmítl konec na lipské burze s argumentem, že by se nám Němci pomstili a vypnuli by plyn, který od nich nakupujeme. To však podle Janečka ukazuje pouze na to, že Skopeček problematice nerozumí.

„Němci že by nám mohli vypnout plyn? To mně zvedá obočí až na temeno. Němci přece dobře vědí, že by bez plynu, který by nám tzv. zavřeli, nebyli schopni zásobovat Bavorsko. Plynovod vedoucí do Bavorska totiž zčásti vede přes české území. Pokud se bavíme na této úrovni v rámci Evropské unie, pak nás pánbůh chraň před evropskou solidaritou,“ podotýká.

Jedním z důvodů, proč s problémem zatím nikdo nic neudělal, podle něho je i fakt, že díky extrémním cenám má mnohem vyšší zisky skupina ČEZ a tím nakonec i stát. „Bezpochyby. Pak bychom se mohli ptát, kdo je mocnější. Jestli vláda, nebo ČEZ,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Pavel Janeček.

Co přesně je lipská burza? Oficiální název zní European Energy Exchange (EEX). Jde o globální komoditní burzu sídlící v německém Lipsku. Vedle obchodů s elektřinou nabízí také zemní plyn, zemědělské a další komodity. V rámci obchodování s elektřinou je světovou jedničkou.

„V roce 2021 EEX zvýšila svůj globální objem obchodování s elektřinou o pět procent na 7405,7 TWh, čímž potvrdila svou pozici světové burzy číslo jedna v obchodování s elektřinou již pátým rokem po sobě,“ stojí v tiskové zprávě burzy v Lipsku.

