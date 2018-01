EXKLUZIVNĚ Zemětřesení v ANO. Padají hlavy i vliv, roste kritika „poloboha“ Babiše

Všechno začalo jen několik dnů před Vánocemi. Vyhazovem centrální manažerky hnutí Eriky Duchanové. O té se mnoho neví, o té se moc řádků nepopsalo. ParlamentníListy.cz i přesto mají jednoznačné indicie, že byla blízkou spolupracovnicí Jaroslava Faltýnka, pražské primátorky Adriany Krnáčové a zároveň hlasitou oponentkou Pavla Pustějovského. Není také tajemstvím, že se Duchanová opakovaně chlubila, „kterak okopávala kotníky“ tehdejší místopředsedkyni hnutí Kleslové.

Pavel Pustějovský (také důležitý manažer hnutí, nyní poslanec) ji měl mimochodem v říjnu roku 2016 nahradit. O této změně jako první informovaly ParlamentníListy.cz. Pustějovský se mezitím dostal na jakousi druhou kolej. Jednoduše řečeno: neměl žádnou výraznou podporu, ačkoli pochází z Agrofertu (společnosti DEZA) a postupem času zmizel jako pára nad hrncem. Teď už o něm nenajdete na webu ANO ani zmínku. Ostatně to se stalo i Duchanové.

Padáka měl dát Duchanové podle našeho zdroje z centrály ANO, ale také z Agrofertu, kde se o tom vcelku hovořilo, poslanec Jan Richter z Ústeckého kraje. „Ona se pak dožadovala schůzky s Babišem, ale ten ji odmítl. Zaříznul ji a podle všeho to vypadá, že jí ani nesehnal náhradu za ty roky, které pro ANO obětovala,“ dodal náš zdroj, který si z logických důvodů nepřál být jmenován.

Co se Babiše týká, jeho výlevy nálad a pracovní vytížení popsal barvitě jeden z poslanců hnutí. „Abych poslouchal jeho hulákání, na to nejsem zvědavý.“ Nebyl sám. Hned několik zástupců ANO se nám svěřilo, že na ně premiér věčně nemá čas a komunikaci přes SMS nepovažují za adekvátní. „Nejsem kontrolor kvality ve Vodňanech! Ale proboha mě nejmenujte,“ sdělil jeden z nich.

Zpátky k Duchanové. Ta tedy musela zmizet z ANO, kde ji nahradil neznámý Babišův miláček (jak mu posměšně říkají kolegové) a čerstvý poslanec Richter. Den před Vánocemi o něm referovalo Právo. V ANO se říká, že za plytkým článkem bez výraznějších souvislostí stojí právě Duchanová. Právo uvedlo, že Richter má řadu funkcí (poslanec, krajský i městský zastupitel, manažer...) a neví se, zdali to celé zvládne. Podle novopečeného poslance nemusí mít redakce Práva obavy. „Násobně větší strach než z Práva je v ANO z ParlamentníchListů.cz,“ bylo nám v té souvislosti řečeno.

Bezcenné prohlášení z listopadu loňského roku

Co se často Babišem kritizovaných kumulací funkcí týká, je až s podivem, jak komicky jeho nářky vyzněly. Jediná hejtmanka Jermanová se vzdala své funkce poslankyně, ačkoli coby hejtmanka Středočeského kraje úřaduje v budově vzdálené jen slabou dvacetiminutovku chůze od sídla Poslanecké sněmovny. Hejtmanka Vildumetzová (Karlovarský kraj), hejtman Okleštěk (Olomoucký kraj) a hejtman Vondrák (Moravskoslezský kraj) své sněmovní mandáty stíhají současně. Jak na práci na plný úvazek v Praze a současně v Ostravě či v Karlových Varech reaguje běžný občan? Nijak. Mávne rukou. Ostatně jako Babiš, který už také rezignoval na jakoukoli kritiku souběžně zastávaných pozic. A to ani nemluvíme o tom, kolik hodin zabere taková jízda po D1 z Ostravy do Prahy.

Pro celkové pochopení situace ale není důležité, že je Erika Duchanová pryč. Nejpodstatnější je, že Jan Richter je považován za člověka místopředsedy vlády Richarda Brabce. Ano, nenápadného a Babišovi loajálního člena kabinetu, který na poslední chvíli jmenoval neúspěšného poslance Robina Böhnische z ČSSD do pozice šéfa Správy Krkonošského národního parku. Proč tento zbytečný krok Brabec udělal, nevíme. Co z něj má, není jasné.

Průzračně jasné je ovšem to, že na výsluní hnutí a za Babišovými zády (a zároveň díky jeho rozhodnutí a vůli) roste Brabcův vliv. Na úkor všech ostatních. Ať už je mezi poslanci nebo hejtmany ANO jakákoli mediálně zdatná osobnost, centrálu ANO nikdo z nich neuchopil. Dokonce i Jaroslav Faltýnek by měl být v tomto měření mezi poraženými.

Když už jsme pátrali po novoročních osudech „celebrit“ z hnutí ANO, nešlo přeslechnout plán na takzvané odšpuntování problému jménem Čapí hnízdo. „Babiš pryč, do čela vlády Stropnický. Nebude trvat dlouho, kdy na pana předsedu přestanou koukat jako na poloboha, nebudou se mu bát říct do očí, co si myslí, pak to pochopí,“ řekl nám jeden z poslanců.

Dodejme, že premiér a předseda hnutí ANO by i při eventuálním druhém pokusu o vládu preferoval model menšinového kabinetu. Jednobarevná vláda je praktičtější než koaliční, řekl v Právu. Současný Babišův menšinový kabinet se pokusí důvěru Sněmovny získat příští týden. Premiér připustil, že napoprvé vláda důvěru poslanců asi nezíská. To ovšem bylo jasné už od první chvíle. Babiš i proto dosadil do některých resortů lidi, které hodlá před druhým kolem hlasování vyměnit.

autor: B. Richterová a T. A. Nový