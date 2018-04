FOTO Močení na Andreje Babiše! Sešli se občané a mezi nimi vysoký činitel ČSSD. A bylo veselo

„Myslíme si, že opakovaná veřejná shromáždění jsou potřeba. Mají svůj velký význam. Důležité ale podle nás je, za jakým účelem a proti komu, případně za co jsou organizovaná. Nechceme se s vámi scházet pouze za tím účelem, abychom si společně vylili vztek na vedoucí představitele,“ napsali organizátoři akce na Facebook.

Vysvětlili také, že se s lidmi chtějí sejít za společným zájmem posunout věci dál pozitivním směrem. „Nesmíme zapomínat, že Andrej Babiš by sám nic nezmohl, pokud by neměl za sebou poslušnou skupinu svých příznivců. Proto považujeme za zásadní nesměrovat svoji aktivitu výlučně na premiéra v demisi, ale zejména na poslance za jeho hnutí ANO. Ti jsou vázáni poslaneckým slibem a na jeho základě navrhujeme tyto poslance konfrontovat s jejich konáním v Poslanecké sněmovně,“ uvedli na Facebooku mimo jiné organizátoři akce.

Výzva pro poslance

Na náměstí se sešlo několik desítek lidí. Jak už bylo jasné z vyjádření organizátorů na Facebooku, mluvilo se nejen o samotném Andreji Babišovi, ale i přímo o poslancích za ANO. Na místě se tak podepisovala výzva s názvem „Poslanče, své ANO řekni Ústavě. Tu pak hodlají organizátoři akce doručit právě poslancům za hnutí ANO zvoleným v Jihočeském kraji. Podepsat tady lidé mohli i petiční archy Milion chvilek pro demokracii.

„Nám vadí to, co dělají a jak se chovají poslanci za ANO. Touto akcí a tou související výzvou na ně chceme apelovat, aby se chovali podle svého svědomí a vědomí a podle svého poslaneckého slibu, který složili. To znamená, aby respektoval Ústavu, zákony a právní řád České republiky a aby se nám vyjádřili k tomu, co my vnímáme z jejich strany jako problematické,“ uvedl spoluorganizátor akce Tomáš Trantina a upřesnil. „Jedná se například o to, že podporují aktivně, a někdy stačí i pasivní podpora Tomia Okamury, naprosto otevřenému extremistovi. Pak také to, že v podstatě v tichosti podporují svého stranického šéfa Andreje Babiše v jeho jednání vůči řediteli GIBS Michalu Murínovi, přestože Andrej Babiš před volbami slíbil, že bude ctít a zachovávat svobodu policie a Ministerstva spravedlnosti, respektive justice,“ jmenoval některé z bodů výzvy Tomáš Trantina.

Ve výzvě „Poslanče, své ANO řekni Ústavě!“ se píše například i o tom, že by poslanci měli chránit veřejnoprávní média a svobodu slova. V souvislosti s tím se uvádí, že poslanci by se správně měli ohradit proti slovům prezidenta Zemana vyřčeným na adresu České televize a nezávislých médií při jeho inauguraci.

Kdo volil Babiše?

Někteří lidé dorazili na pondělní akci i s cedulemi v ruce. S obrázkem, na kterém byl vyobrazený panáček, který močí na hlavu Andreje Babiše, přijel do Českých Budějovic z nedaleké Hluboké nad Vltavou František Václavek.

„Mám tento obrázek na autě už rok. Tenhle Babiš je prostě neštěstí. Nejde mi do hlavy, že vyhrál volby. Protože s kým já mluvím, tak ten nadává. Ať je to EET nebo další věci. Babiš šel do vlády proto, aby vydělal víc peněz, což nikdo moc nechápe. Jsem znechucený. Jak ho mohl někdo volit? ANO ve volbách vyhrálo, ať je tam. Ale bez Babiše,“ sdělil svůj názor František Václavek.

„Babiš pryč,“ zaznívaly výkřiky z davu. Některým kolemjdoucím se ale naopak akce příliš nelíbila.

„Proti čemu pořád protestují? Mají plnou pusu demokracie a teď nadávají na demokratické volby? A podívejte se, kolik jich tady je? Třicet? Čtyřicet? To je zastoupení národa?“ rozčílila se žena, která šla s dětmi přes náměstí.

Trestně stíhaný oligarcha

Na improvizovaném jeviště promluvil ke shromáždění například poslanec za ČSSD Ondřej Veselý.

„Musím říct, že jsem zděšen z toho, že téměř třicet let po sametové revoluci máme v čele státu člověka, který je trestně stíhaný oligarcha, vedený ve svazcích StB. Je to neskutečné a já vám všem děkuji, že jste přišli a že vám to není jedno,“ uvedl poslanec a dodal. „Veřejné mínění a veřejný tlak je to jediné, co na tohoto člověka platí.“

Mezi těmi, kdo v pondělí v podvečer na českobudějovické náměstí přišel, byl i mladý lidovec Šimon Heller, který uvedl, že je za tuto akci velmi rád a že je velmi důležité, aby společnost dala najevo, že je a že dokáže být aktivní. Řekl například, jak moc mu vadí výroky Tomia Okamury a Miloslava Roznera ohledně bývalého tábora v Letech. A i on zmínil Andreje Babiše. „Významný důvod, proč jsme se tady sešli, je i to, že v současné době máme premiéra v demisi, který je bývalý člen StB, což je zásadní problém. Teď se tedy jedná o nové vládě a reálně hrozí, alespoň z těch mediálně dostupných informací, že budeme mít premiéra bývalého agenta StB. Což je obrovský průšvih,“ vysvětlil Šimon Heller.

Šimon Heller se pak pro ParlamentníListy.cz vyjádřil i přímo k jednání o vládní koalici, které podle některých trvá příliš dlouho.

„Trvá to dlouho, komplikuje se to. Jsou tam pravděpodobně nějaké osobní animozity. Ty jsou i prezentovány v médiích. Pro mne je důležité, a proto jsem dnes přišel na toto shromáždění, aby tady vznikla vláda, která stojí na demokratických stranách. A narovinu říkám, že nepovažuji za demokratickou komunistickou stranu. Stranu, jež se stále hlásí ke komunistickému manifestu. Stranu, která vznikla z KSČ, jež se tady 45 let podílela na tom marasmu, na zavírání politických vězňů a podobně. A na rovinu také říkám, že pokud se předáci SPD hlásí k myšlenkám, které zavánějí vyhlazováním ostatních lidí, tak rovněž nemohu považovat tuto stranu za demokratickou,“ vysvětlil Šimon Heller a dodal. „Myslím si, že zájmem všech slušných lidí je, aby tady vznikla vláda postavená na demokratických stranách.“

Další akci chystají organizátoři už na příští týden. V pondělí 9. dubna se bude na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. konat „Pieta za oběti koncentračního tábora v Letech u Písku“.

autor: David Hora