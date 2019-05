Facka učiteli: Chtěl Zemana zahrabat do hnoje. „Žijeme v blahobytu, všichni si myslí, že jim všechno projde,“ říká ředitel gymnázia v Teplicích

Fackující žákyně má větší společenský přesah než je pouhá nekázeň. „Lidé se cítí bezpečně – v tom smyslu, že si mohou dovolit téměř cokoliv, aniž by se museli bát trestu.“ K incidentu šesťačky z Bíliny, která v pátek dala facku učiteli, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman. Ten mimo jiné vloni vzbudil pozornost reakcí na vulgarismy Miloše Zemana: Na Facebook tehdy napsal, že školníkovi uložil, ať obrazy prezidenta zahrabe do kompostu.

Proč hrubneme? Lidé v blahobytu si mohou dovolit cokoli

K případu šesťačky Základní školy Za Chlumem v Bílině, která v pátek dala facku svému učiteli, se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil ředitel teplického gymnázia Zdeněk Bergman, který je zároveň zastupitelem a veřejně i politicky se aktivně angažuje. Dívka v kabinetu za přihlížení dalších žáků pleskla přes obličej pedagoga, jednalo se navíc o připravený útok, k němuž si zajistila obecenstvo. Nešlo tedy o impulzivní jednání či reakci pod emočním tlakem nebo ze strachu ze známek, což by mohlo být uvažováno jako „polehčující okolnost“.

„Jisté citové vypětí ve vzrušené situaci polehčující okolností být může. Tohle ale není takový případ. Plánovaný útok je mnohem horší než afektovaná reakce,“ zdůrazňuje ředitel Bergman, podle něhož tento čin skutečně není jen nekázní jednoho žáka, ale lze jej vnímat jako demonstraci čehosi s větším společenským přesahem.

„Jde o pozvolné, plíživé hrubnutí společnosti. Chování dětí je jen odrazem chování dospělých, které děti napodobují,“ říká s tím, že paradoxně za to horší – tedy asociální, amorální – chování může to, že se máme velmi dobře.

„Byť si někteří stěžují, jak mají málo peněz, žijeme v blahobytu, jaký nikdy v historii nebyl. Lidé se cítí bezpečně. Tedy aspoň v tom smyslu, že si mohou dovolit téměř cokoliv, aniž by se museli bát trestu. To platí i pro žáky, kterým – zdá se – všechno projde,“ podotýká.

Bílinské děvče je teď podle jeho názoru možná v očích svých spolužáků hrdinkou a nějaké ty domluvy od výchovného poradce, paní ze sociálky a možná i rodičů, snadno přečká. „Na vysvědčení bude mít sníženou známku z chování, a tím to zvadne. Obávám se, že odstrašujícího efektu se nedosáhne,“ míní pedagog.

Politici se „vlichocují“ hrubostí, kterou masa přebírá

Sám Bergman se vloni expresivně vymezil proti vulgaritě prezidenta Miloše Zemana, který má silnou voličskou základnu právě v Ústeckém kraji, kde ke kauze „Facka“ došlo. Ředitel vloni nechtěl nechat bez odezvy Zemanem vyřčené vulgarismy o boji proti ekonomickým „zm*dům“, což zaznělo v Českém rozhlase. „Po rozhovoru pana prezidenta pro Český rozhlas jsem školníkovi uložil, ať ty obrazy zahrabe do kompostu,“ napsal na svém facebookovém profilu ředitel školy, ve které za sprostý slovník hlavy státu sundal jeho portréty ze stěn už několik let předtím. „Chtěl jsem tím vyjádřit, že jestliže dosud obrazy pana prezidenta byly ve skladu a já jsem uvažoval o tom, že je třeba jednou vrátím, tak teď po dalším excesu pana prezidenta jsem se rozhodl, že je nikdy nevrátím,“ vysvětlil později.

S názorem, že vulgarita vedoucích politiků může mít vliv na agresivitu společnosti, tedy i dětí, tento teplický zastupitel souhlasí. „Ano, jde o stinnou stránku demokracie. Bezbřehá svoboda vede k tomu, že veřejné projevy jsou stále dravější, hrubší, útočnější, bezohlednější. Někteří politici se tímto způsobem vlichocují do přízně ‚lidových mas‘. A mnozí lidé pak takové chování přijmou za standardní,“ popisuje.

Rada, jak kauzu řešit

Zdeněk Bergman jako letitý pedagog poskytuje také rady, jak by škola a rodiče měli celý incident směrem k dívce vyřešit. „Škola a rodiče by se měli dohodnout na okamžitém převedení žákyně na jinou školu. To mi připadá jako nejúčinnější z hlediska výchovného působení na žákyni i její spolužáky,“ říká v prvé řadě.

Formální tresty – jako důtka ředitelky školy, trojka z chování – podle něj sice přijít jistě mají, ale jejich účinek bude zřejmě malý. „Rodiče by měli své dceři odepřít to, co má ráda, aby pochopila, že po špatném skutku přichází trest,“ radí ještě ředitel matce a otci.

Škola hned v pátek v noci zveřejnila reakci, v níž konstatovala, že napadení bylo předem naplánované a mnoho žáků o něm vědělo, tento útok podporovalo a považovalo jej za zábavu.

„Tímto bychom rádi upozornili, že v žádném případě nebudeme takové chování tolerovat a přecházet. Jedná se o naprosté překročení hranic slušného chování a nemá nic společného s klasickou nekázní, kterou vzhledem k věku a vývoji žáků v rámci možností respektujeme. Tento incident budeme řešit všemi dostupnými prostředky, a to ve spolupráci s městem, Policií ČR a OSPODem,“ stojí v prohlášení. Více se škola hodlá k případu vyjadřovat už pouze oficiální cestou.

autor: Lucie Bartoš