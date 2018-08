H-System a extrémně překvapivé jméno z řad umělců. Bolek Polívka

Na základě čeho jste se rozhodl dát své peníze firmě H-System?

Potřeba bydlení, reklamní kampaň nepřímo podporovaná politiky – Kočárník, Šlouf atd.

V které fázi projektu výstavby rodinných domků jste H-Systemu svěřil své peníze?

Asi po roce fungování H-Systemu.

Fotogalerie: - Romové proti diskriminaci v Evropě

Anketa ,,Nebrat ani jednoho migranta," razí Andrej Babiš. Je to správná politika? Je 98% Není 2% hlasovalo: 2576 lidí

Kolik peněz jste H-Systemu celkem zaplatil?

Docela dost, přesnou částku raději ani nebudu uvádět.

Kde měl váš dům stát a jak měl být velký?

Ve Velkých Přílepech. Měla to být řadovka 5+1.

Jak to s vaším vkladem dopadlo? Co jste dostal zpět a kdy?

Po 20 letech soudů cca 10 %.

Proč podle vašeho názoru projekt dopadl tak špatně? Byl jen v některých aspektech neúmyslně špatně koncipován, nebo šlo od počátku o kriminální činnost?

Dle mého názoru šlo od počátku o kriminální činnost. Zpětným pohledem jsem si uvědomil, že smlouvy byly napsány pro klienty absolutně nevýhodně. Firmy dostávaly z banky půjčky dříve, než byly řádně zapsány v obchodním rejstříku. Byla to síť lidí z banky, tzv. podnikatelů a politiků.

V souvislosti se zakladatelem H-Systemu Petrem Smetkou se hovořilo o tom, že měl dobré kontakty s politiky. Máte nějaké informace o tom, proč jeho spřátelení politici firmě nepomohli? Podíleli se politici nějak na tom, jak to dopadlo?

Politici pomáhali, seč mohli. Když to již došlo do trestního stíhání, tak tehdy jsem od jednoho starého kriminalisty slyšel, že kdyby mohl, tak tu sebranku má do 14 dnů za katrem. Ale nemohl, byl odvolán a dostal to člověk, který se v problematice neorientoval, kterému jsme důkazy museli předávat my poškození, tedy tehdy sdružení Maják.

Mohli podle vašeho názoru politici udělat něco, aby celá věc nedopadla tak špatně?

Stačilo, aby se s těmi gaunery neukazovali a nepodporovali je. Livie Klausová byla se Smetkou v jedné firmě. Miroslav Šlouf (ČSSD) se Smetkou rovněž čile spolupracoval. Manželka ministra financí Ivana Kočárníka (ODS) s H-Systemem stavěla, a pokud vím, domek dostala. Dnes už se to ví, nedávno to bylo publikováno i v Parlamentních listech. Jeli v tom zleva, zprava. Pokud vím tak s panem Smetkou byli v jedné firmě i Chantal Poullain a Bolek Polívka. Byla to Poulain a. s. – dnes POULAIN a. s. „v likvidaci“, vedená u Městského soudu v Praze pod číslem B 2093. To lze snadno dohledat v obchodním rejstříku.

Výpis ze systému justice.cz ZDE

Máte nějaké informace o činnosti konkurzního správce Kudláčka?

Pouze povšechně. Ale co si pamatuji, tak činnost pana Kudláčka byla dost problematická.

Bylo podle vás z hlediska práva či ekonomické účelnosti správné umožnit členům SBD Svatopluk dostavbu části rozestavených domků?

To nemělo být umožněno, protože tím vznikl právní galimatyáš, který se řeší dodnes. Představte si např. situaci, kdy pozemky má v zástavě banka, první nadzemní podlaží v hrubé stavbě spadá do konkursní podstaty a zbytek je toho, kdo dostavuje. Pak se nikdo nemůže divit, že to trvá tak dlouho.

Ono celé to družstvo mi bylo od počátku divné. Když jsem viděl stanovy, tak mi bylo jasné, že to dobře nemůže dopadnout. Navíc domky a byty by nebyly vaše, ale družstva. Což je tedy značný rozdíl. V zásadě nemělo smysl udržovat jakýkoliv vztah k H-Systemu s výjimkou trestního stíhání. Jestliže ve firmě nebyly žádné peníze, tak jaký smysl je mělo do ní nebo do SBD cpát znovu? Lépe jít jinam a pokusit se obstarat bydlení s jinou firmou.

Víte něco o tom, jak probíhala výměna konkurzních správců, tedy Kudláčka za Monsporta?

Pouze povšechně, ale co si pamatuji, tak činnost pana Kudláčka byla dost problematická.

Jaký je váš názor na činnost konkurzního správce Monsporta?

Jednoznačně postupuje dle zákona, a dle mého názoru tedy správně.

Co soudíte o činnosti věřitelského výboru v průběhu tolika let trvání konkurzu?

Dělají, co mohou. Při posuzování celé causy je třeba si uvědomit, jaký byl tehdy právní řád a jak se měnil. Začátkem devadesátých let byla část zákonů z doby minulého režimu a na ně bylo naroubováno několik paragrafů, které měly umožnit podnikání. S něčím takovým, jako byl H-System, zákonodárce jaksi nepočítal.

Jak jako poškozený hodnotíte činnost soudců, kteří měli na průběh konkurzu dohlížet?

Já mohu posoudit spíš tu trestní větev, která případ řešila během trestního stíhání. Výkon trestního soudce Kydalky byl excelentní. Státního zástupce také.

Proč podle vás konkurzní řízení trvá tak dlouho?

Protože je v tom hrozný právní guláš. Toho využili pachatelé vyvádění majetku z konkursní podstaty.

V roce 2004 byl zakladatel firmy H-System Petr Smetka odsouzen na 12 let nepodmíněného odnětí svobody. Další dva obvinění dostali pouze podmíněné tresty. Myslíte si, že to byli jediní pachatelé zmizení miliardy korun?

Jednoznačně nebyli. Těch pachatelů bylo zcela jistě vícero. Museli být propojení na banku atd.

Jak celkově hodnotíte činnost orgánů činných v trestním řízení ve věci H-System?

Státní zastupitelství pozitivně. Soudy v některých případech pozitivně, ale v některých souvisejících případech rozporně. Policie jednoznačně špatně. O schopnostech vyšetřovatele jsem měl pochybnosti ihned. Nebyl zájem zjistit, kde jsou peníze. Někteří lidé se nevyšetřovali vůbec.

Až do konce trestního řízení ve věcech H-Systemu a tunelování konkurzní podstaty nedokázaly orgány činné v trestním řízení najít většinu peněz, které se z projektu ztratily. Máte nějaký tip, co se s nimi asi mohlo stát?

Pokud se pamatuji, tehdy jsem obdržel informaci, že peníze skončily u nějakého Čechofrancouze ve Francii, ale kdo ví, jak to bylo... Tehdy se státní orgány ani nepokusily cestou mezinárodní policejní spolupráce peníze najít a zajistit. Přitom by to pro státní orgán nebylo tak těžké. I my laici ze sdružení Maják jsme svými ve srovnání se státem chabými prostředky dokázali zjistil, že pan Smetka si ve Španělsku pořídil hotel asi za 50 milionů. A tuto informaci jsme poskytli orgánům činným v trestním řízení.

Teď se již nic nedohledá.

Psali jsme: Robert Fico udeřil na Sorose: 17letá dívka organizuje z dětského pokoje boj s vládou? Vítová: Rakousko přistoupilo ke smlouvě o zákazu jaderných zbraní Valašské Meziříčí: První sraz elektromobilů FN Brno: Pacienti s rakovinou plic přicházejí pozdě

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Martin Kunštek