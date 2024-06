Hlaste pohyb Petra Bystroně, žádá Policie ČR. Ozval se nám sám Bystroň

Pátrá policie po poslanci německého Bundestagu Petru Bystroňovi z AfD? Mezi provozovateli hotelů a ubytovacích zařízení koluje žádost s výzvou okamžitého kontaktování Policie ČR, pakliže by se v některém z hotelů Bystroň zdržoval. Prý se má jednat o mezinárodní žádost o právní pomoc.

Policie oficiálně nechce věc komentovat. „Omlouvám se, ale momentálně k tomu nemůžeme poskytovat žádné informace. To je jenom v pátrání,“ řekla PL na dotaz plukovnice Eva Michálková.

Informace pro hoteliéry měla rozesílat Iva Neumaierová z Asociace hotelů a restaurací ČR. Její e-mail hovořil o součinnosti s Policií ČR při pátrání po hledané osobě. ParlamentnímListům.cz dopis zprostředkoval jeden z provozovatelů ubytování, který ho od asociace získal. Dokument, který má redakce k dispozici, zároveň již koloval po sociálních sítích.

„Žádáme vás o součinnost s Policií ČR při pátrání po hledané osobě. Jedná se o osobu, na kterou je vydán evropský vyšetřovací příkaz. Níže uvedená osoba se pohybuje v rámci ČR po ubytovacích zařízeních,“ stojí v mailu pro české hoteliéry.

Že se skutečně jedná o Bystroně, který je německý politik za AfD, potvrzuje jak uvedené datum narození 30. listopadu 1972, tak skutečnost, že se prokazuje občanstvím jak českým, tak německým.

„Pokud je, nebo byla někde ubytovaná (počínaje termínem 15. 6. 2024), prosím o kontaktování a zaslání informací k této osobě: Petr Bystroň (státní příslušnost uvádí CZ nebo DEU). Pokud je v současnosti tato osoba někde ubytována, prosím, neprodleně volejte na níže uvedené telefonní číslo,“ stojí ve výzvě s uvedením příslušného kontaktu na policii.

Informace o tom, že je na Petra Bystroně vypsán mezinárodní zatykač, se začaly objevovat i v nočních hodinách ze čtvrtka na pátek na některých účtech na sociálních sítích.

Redakce se spojila přímo s Petrem Bystroněm, pro kterého nejde o žádné překvapení.

„Znám to. To je poslední zoufalé gesto německých orgánů v rámci vyšetřování, které běží. Němci tady v průběhu volební kampaně udělali celkem dvanáct domovních prohlídek a přetřásali to denně v médiích. V Čechách mě nechávali sledovat tajnou službou několik měsíců, takže o nějaké opravdové získávání informací tady nejde. Spíš o ještě jedno očernění. Je to divadlo pro veřejnost,“ sdělil po telefonu PL politik.

Petr Bystroň, dosavadní poslanec německého Spolkového sněmu, byl před týdnem zvolen europoslancem. Jeho AfD v nedávných eurovolbách v Německu získala 15,9 procenta hlasů, čímž se po CDU-CSU stala druhou největší politickou silou v zemi. V Evropském parlamentu bude mít 15 poslanců, o čtyři více než doteď. Bystroň je vyšetřován v souvislosti s údajným přijetím peněz z Ruska, což podle médií tvrdí i česká BIS. Politik veškerá nařčení odmítá.

Na základě údajného zjištění BIS zařadila Fialova vláda republiky jednu právní a dvě fyzické osoby na sankční seznam. Jedná se konkrétně o společnost Voice of Europe, Viktora Medvedčuka a mediálního producenta Arťoma Marčevského.

Deníku N a německému týdeníku Der Spiegel se pak údajně ze čtyř zdrojů podařilo ověřit, že česká rozvědka v této souvislosti do Berlína odeslala i jméno poslance pravicové strany Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně. BIS ho měla podezřívat, že od proruské sítě také obdržel finanční obnos.

Týdeníku Der Spiegel Bystroň sdělil, že si takové informace není vědom a popřel převzetí peněz od Ruské federace. „Na základě bolestných zkušeností z předchozích volebních kampaní předpokládám, že jde o pomluvy,“ řekl tehdy Bystroň.