Hřib uspal zastupitelstvo. Doslova. Piráti naštvaní. Jde z nich děs, slyšeli jsme

Letošní ročník duhového festivalu Prague Pride přišel o dotaci pražského magistrátu. Důvod? Jednání zastupitelstva se od rána protáhlo až do pozdních nočních hodin a někteří zastupitelé šli prostě spát. Vzhledem k tomu, že tento bod se dostal na program kolem jedné ráno, podporovatelé Prague Pride už neměli dost vlastních hlasů. „Můžou si za to sami, dali si vlastní gól. Hřib to zastupitelstvo nedokáže řídit, je to totální anarchie,“ řekl redakci zdroj z jednání.

Pořadatelé festivalu Prague Pride, který upozorňuje na práva sexuálních menšin a jejich diskriminaci v některých odvětvích života, se v letošním roce nejspíš bude muset obejít bez dotace z pražského magistrátu.

Zastupitelé hlavního města totiž těsně koncem minulého týdne finanční podporu neschválili. Radní pro kulturu Hana Třeštíková pro festival, který se v rámci desítek až stovek různých akcí koná každoročně během srpnových dní, navrhovala dotaci ve výši 650 tisíc korun.

K neschválení došlo hlavně proto, že hlasování o dotaci pro Prague Pride probíhalo zvlášť, a nikoli v rámci celého balíku dotací pro celou řadu dalších organizací a akcí. K hlasování o této věci došlo, podobně jako v loňském roce, až v pozdních nočních hodinách (kolem půl jedné ráno, pozn. red.).

Jak následně informoval deník.cz, někteří zastupitelé nesli neschválení dotace značně nelibě. Dokonce prý padla věta: „Co dokáže jeden blbej lidovec.“ Mělo jít o narážku na zastupitele KDU-ČSL a známého pražského politika Jana Wolfa, který hlasoval proti udělení dotace, byť je členem magistrátní vládní koalice. Byl to totiž právě Wolf, kdo navrhl, aby se o této dotaci hlasovalo zvlášť mimo celý balík. Svůj postoj vysvětluje ve vyjádření pro naši redakci.

„Ty granty se víceméně rok co rok opakují, jde prakticky o stejné akce a já teď už každý rok navrhuji vyčlenění dotace pro Prague Pride a hlasování zvlášť, protože jsem proti a nechci kvůli tomu hlasovat proti i vůči těm ostatním akcím, které jinak podporuji. Zatím jsem to v minulosti prohrával, ale tentokrát jsem to demokraticky vyhrál. Nikdy by mě ale nenapadlo, že to takhle dopadne a ten grant se povede zamítnout,“ uvedl Jan Wolf pro ParlamentníListy.cz.

Primátor Zdeněk Hřib vzkázal, že rozhodnutí zastupitelstva nemusí být konečné. Prý se o penězích pro Prague Pride bude hlasovat znovu, což se značně nelíbí opozičnímu zastupiteli a poslanci za hnutí ANO Patriku Nacherovi.

„Demokracie podle primátora Hřiba – budeme hlasovat tak dlouho, dokud to neschválíme. Prostě to neprošlo, takových hlasování je spousta a jen připomínám, že návrh na hlasování zvlášť o tomto projektu, přišel z řad koaličních zastupitelů,“ uvedl na Twitteru Nacher.

Jaká kolem celé věci panovala v magistrátních kuloárech atmosféra? Největší zděšení nastalo podle našich informací mezi pirátskými zastupiteli. „Nečekali to, brali to za hotovou věc, konec konců tohle je jedna z vlajkových lodí jejich agendy. K tomu přišel Honza Wolf a podle jeho návrhu se hlasovalo o dotaci pro gay festival zvlášť. Piráti kvůli tomu vyvádějí jak smyslů zbavení a piští, přitom snad o nic nejde. Dotace nejsou nárokové a zastupitelstvo jako celek rozhodlo. Zvlášť v tomto roce, kdy je nejisté, za jakých podmínek budou v létě veřejné akce fungovat, je ku prospěchu věci. Teď potřebujeme každou korunu úplně v jiných sektorech, než je finanční podpora gayů a leseb. Jako nic proti nim, ať si festival dělají, ale město teď zkrátka zvolilo jiné priority pro financování kulturních akcí. Tečka,“ řekl nám pod podmínkou zachování anonymity jeden z koaličních zastupitelů.

„Pevně doufám, že se o tom nebude hlasovat znovu, Hřib už ty plány osnuje. Prostě není možný hlasování opakovat do zblbnutí jen proto, že se někomu nelíbí to původní rozhodnutí. Tohle celé moc pěkně vypovídá o tom, jak zvráceně Piráti uvažují. Připočtěte si k tomu další jejich šílenosti a navrhované prasárny, co v Praze dělají a zkuste si představit, jak by pod jejich ‚správou‘ vypadala celá republika, kdyby zasedli ve Strakovce. Mám noční můry z toho, když slyším, že Piráti jsou pro Česko světlo na konci tunelu. Je to pravda jen napůl. Jsou to světlomety protijedoucí lokomotivy,” uvádí zmíněný zdroj.

Chtěli jsme znát i přesné důvody, proč grant pro Prague Pride zastupitelstvem Prahy neprošel, protože koalice by teoreticky ke schválení návrhu měla mít hlasů dostatek. Toto nám osvětlil další ze zastupitelů.

„Ten důvod je jednoduchý jak facka. Podělali si to Piráti sami. Hlasovalo se o tom někdy až v jednu v noci, mnoho zastupitelů se účastní on-line a tou dobou se jich zkrátka hodně odhlásilo a šlo spát, což bych jim úplně nezazlíval. Jestliže se jedná od devíti hodin ráno, řada kolegů prostě fyzicky i psychicky nezvládne u toho sedět do dvou, tří ráno následujícího dne. Je jich tam hodně ve vyšším věku, je to pochopitelné. Vina zcela padá na primátora, který si ještě dovoluje hlasování zpochybňovat. Zastupitel Benda, který tvrdil, že hlasoval pro, ale v systému bylo něco jiného, už nemá taky co naříkat. Jeho hlas se potom opravil, takže není co řešit. I s Bendou jim chyběly další dva hlasy, jestli se nepletu,“ vysvětluje zdroj redakce.

Neměli prý dostatek vlastních lidí. „Měli si to zařídit. Krnáčová, ať byla jakákoli, tak se za ní stalo snad jen jednou nebo dvakrát, že zastupitelstvo končilo takhle pozdě v noci nebo nad ránem. Tady to začíná být normou, Hřib není schopen zastupitelstvo ukočírovat, neřídí ho. On tam prostě sedí a zastupitelstvo se nějak řídí samo. Nechává to plynout a pak to takhle vypadá. Takže jestli brečí, že neprošla dotace pro Prague Pride, ať nafackují sami sobě, protože si za to můžou sami. Dali si vlastní gól. Za jejich vlády tu panuje totální anarchie a zmatek a chovají se jak Antifa. Děsím se, že takhle po volbách bude vypadat celá země,“ konstatoval již zmíněný zdroj.

