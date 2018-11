Jarek Nohavica a metál od Putina: Bratr Karla Kryla se pro PL vyjádřil jednoznačně

On s tou kurvou seděl jen v hospodě, nešel s ní na pokoj. To se říká podle bratra Karla Kryla, písničkáře Jana Kryla, který k Nohavicově medaili od Putina pro ParlamentníListy.cz dodal: „On s tou kurvou teď šel na dva pokoje“. K události se na sociální síti Facebook vyjádřili i další písničkáři.

„To, co zpíval, bylo vždy proti totalitě a teď to postavil úplně na hlavu. Ale jde o jeho svědomí,“ podotkl k tomu, že ostravský písničkář Jarek Nohavica dostal od ruského prezidenta Vladimira Putina vyznamenání za rozvoj česko-ruských vztahů, Jan Kryl. Bratr nedostižného „básníka s kytarou“ Karla Kryla toho však řekl ParlamentnímListům.cz víc.

Omlouval se, ale tohle neomluví!

„O spolupráci s StB jsem s Jarkem mluvil osobně. Dost se omlouval. Ostatně mně nemusel, na mě nedonášel. To, že přijal odměnu od Putina ale neomluví. Víte, jak se říká: ‚On s tou kurvou jen seděl v hospodě, on s ní nešel na pokoj‘. Tak já říkám, že s ní šel na dva pokoje,“ sdělil písničkář Jan Kryl, který končí vlastní song Až jednou slovy: „Nesmíme ustat v nerovném tom boji, ale řvát protest z plných plic!“





„První je před několika dny docela trefená montáž. Druhá je už nedostižná a ošklivě potrefená dnešní skutečnost,“ napsal na Facebooku písničkář Jaroslav Hutka k fotomontáži, na níž stojí vedle Vladimira Putina Jarek Nohavica, přičemž mu od úst roste komiksová bublina se zvoláním: „Hutka, ty cype, to čumíš, co?“, načež je pod ní skutečná fotografie, kde si Nohavica s Putinem třesou rukou. Ostatně Hutka nedávno nahrál píseň Ovarova revoluce, v níž zpívá o prezidentu Miloši Zemanovi.

Jaroslav Hutka: Ovarova revoluce

Peklo si nechává zaplatit

Písničkář Ziggy Horváth, jenž často vystupuje na demonstracích proti prezidentu Miloši Zemanovi a premiéru Andreji Babišovi, se na Facebooku rozepsal. „Jaromír Nohavica, krycí jméno Mirek, převzal od novodobého symbolu ruské nesvobody, důstojníka KGB Putina, ocenění za prohlubování přátelství s nepřátelským Ruskem. Osobně a přímo v centrále zla, Kremlu. Vím, co prožívá řada jeho fanoušků. Myslím, těch čerstvě bývalých“.



„Sám jsem za totality hrával jeho písně vzdáleně, ale přesto, připomínající ty od Karla Kryla. Můj den ztráty jednoho z obdivuhodných písničkářů už zapadal prachem. Bylo to na začátku devadesátých let, kdy se z archívů StB vynořovaly nové a nové důkazy donášené ‚pramenem Mirkem‘ nejen na Kryla a Kohouta, ale i na písničkáře, kteří neměli v době všudypřítomné cenzury to nevysvětlitelné štěstí, tedy možnost veřejně vystupovat a těšit své příznivce z televize a rádií“.

Ziggy Horváth: Běž domů, Zemane





„Mirek práskal své režimem štvané kolegy i tehdy, když pořádali takzvané tajné koncerty v bytech. Informace a důkazy se kupily a Mirek lhal a zapíral. A když už nebylo kam uhnout, řekl, že už vše řekl a kdo chce, ať jeho pomlouvačům věří. Teprve v roce 2006 byl donucen k veřejnému doznání. Přiznal, že lhal. Vědomě a všem. Bohužel pozdě pro upřímné odpuštění,“ napsal a nakonec doplnil: „Peklo si za svou přízeň nechává vždy dobře zaplatit. A od Nohavici skutečně krutě a měrou vrchovatou. Kdo by mu záviděl...“



Ruský prezident Vladimir Putin v neděli na slavnostní recepci u příležitosti Dne národní jednoty udělil Puškinovu medaili českému písničkáři Jaromíru Nohavicovi. Informovaly o tom ruské tiskové agentury. Medaili si Nohavica převzal v Kremlu osobně a v ruštině poděkoval.

Jaromír Nohavica a písně ruských písničkářů:





autor: Jan Rychetský