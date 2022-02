Jsou n*****í, nedivte se. Český Kanaďan a vzpoura kamionů. Celé jinak

Média všechno nafouknou. Truckeři a demonstranté před kanadským parlamentem nejsou žádní rváči anebo rasisti, jsou to normální lidé, co jen nechtějí, aby nám zakázali fakt úplně všechno. Bydlím kousek od centra Ottawy, takže to vím. To nám řekl Petr Jírovec, zakládající člen kapely Tři sestry, který dnes žije a pracuje v Kanadě.

Anketa Který z nedávných lídrů SSSR či Ruské federace byl nejlepší? Gorbačov 4% Jelcin 0% Putin 92% Medveděv 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10836 lidí

„Posílají tam víc a víc policajtů, co se truckerům snaží znepříjemňovat život. Bude to zlé, když se tuhle situaci rozhodne řešit vláda silou. Pokud dojde k násilí, tak to bude věcí establishmentu. Ten se může rozhodnout ukázat, kdo je tady pánem. Kanaďané jsou velmi mírumilovní lidé, ale začíná toho na ně být moc," říká Petr Jírovec, bývalý muzikant z kapely Tři sestry, který dnes žije v kanadském hlavním městě Ottawa a má tamní protesty kousek od baráku. Měli jsme ho „na drátě"...

Nesmyslná omezení

Kanada se nyní dostala do centra pozornosti kvůli odboji části obyvatelstva proti anticovidovým opatřením. Nejviditelnější protesty probíhají v hlavním městě země Ottawě, kde Jírovec dlouhodobě žije. „Před několika týdny to dost opadlo. Lidem ale stále znepříjemňují život covidové pasy. Když chce člověk jít do restaurace nebo někam do společnosti, tak ho musí ukázat. Stejně jako v Evropě. Před Vánoci jsem se byl podívat za dcerou v Holandsku, takže to vím. Společenské akce se tady ještě moc nerozjely. Když mají pořadatelé odvahu se do něčeho pustit, tak mohou naplnit padesát procent kapacity. Omezení nejsou až tak drakonická," říká na úvod Jírovec.

Země, kde nyní žije, je rozdělena do desíti provincií a tří spolkových teritorií. „V Ontariu, kde leží Ottawa, se to nikdy nevyhrotilo do nějakých totálních extrémů, ale v Québecu, což je za řekou, měli na šest týdnů zákaz vycházení mezi desátou večerní a šestou hodinou ranní. To bylo pro hodně lidí dost nepříjemné. Ve špičce pandemie jsme nemohli jezdit ani překračovat hranice mezi provinciemi. To bylo docela kruté, ale opadlo to už minulý rok, takže v současných protestech už o to nejde."

A o co tedy jde? „Hlavním zádrhelem je, že existuje skupina lidí, kteří se nechtějí nechat očkovat. Ostatně takoví jsou po celém světě. Prostě všude jsou ti, co se nenechají přesvědčit. Nicméně tady je hlavní, že USA a Kanada nařídily, že lidé bez očkování nebudou moci překračovat hranice. Zasáhlo to relativně malou skupinu lidí, co pracují v logistice, tedy řidiče kamionů - truckery. Mezi nimi jsou všichni kamarádi, takže se jich kolegové zastali. V centru Ottawy máme zaparkovaných zhruba pět set trucků. Osobně bych řekl, že je z těch lidí tak osmdesát procent očkovaných, ale obrovskou roli hraje solidarita."

Mezi nedotknutelnými

Jírovec má kamaráda, co bydlí přímo v centru Ottawy, a o svých postřezích napsal blog Noc mezi nedotknutelnými. David Maybury píše: „Žiju uprostřed protestu konvoje truckerů... Četl jsme mnoho o tom, co jsou zač... Hlavně o tom, že to jsou rasisté a Trumpovi podfukáři... Vídám protestující, co si potřebují protáhnout nohy... A občas si během dne rádi zatroubí na své klaksony... V noci vidím malé skupiny v tiché konverzaci... To není to, o čem kanadská média referují," napsal o truckerech, kteří se na ulice Ottawy přestěhovali v pátek čtvrtého února.

Když se mezi ně šel projít, viděl skupinky lidí, co se s tichými úsměvy dělili o cigarety. Když se jednoho mladého řidiče zeptal, co svým protestem chtějí dokázat, bylo mu řečeno, že nechtějí zemi, která bude lidem diktovat léčbu jako je třeba vakcinace. V jejich projevech prý nebyl ani náznak rasismu či nenávistné demagogie. „Nechci, aby má vnučka žila v zemi, která bere živobytí lidem kvůli tomu, že se nenechali očkovat," prohlásil další. Jak mu řidiči sdělili: „Ano, byl tady nějaký klaun s nacistickou vlajkou. Ale nevíme odkud přijel. Až příště někoho takového uvidíme, dostane přes držku." Jeho postřehy končí konstatováním, že Kanada není zemí, kde se vytváří třída nedotknutelných žijících mimo běžné občany.

Média jsou na nic

Bývalý muzikant a současný pracovník v oboru komunikací je proto také dost naštvaný na média, jak referují o dění v Ottawě. „Je to zkreslené. Vypadá to, jako by banda rváčů a rasistů, co mají na bundách hákové kříže, obsadila hlavní město, ale tak to není. Šel jsem se o víkendu s manželkou mezi ně podívat, a je to blbost. Stojí tam zaparkované trucky a mezi nimi si povídají skupinky s kanadskými vlajkami. K žádné atmosféře strachu tady nedochází," říká s tím, že mít zatarasenou půlku městského centra není sice pro místní moc pohodlné, ale většina Ottawanů rozumí jejich protestům.

„Jde o solidaritu. Jsme v situaci, kdy establishment mává restrikcemi a mohlo by se z toho vyvinout něco horšího, ne moc demokratického. Doufám, že ne," vysvětluje a dodává: „V médiích se truckaře snaží vylíčit jako bandu extremistů, ale je ostuda novinářů, že se mezi ně nejsou schopní zajít podívat a promluvit si s nimi. To, co nacházím v médiích, jsou přetrávený věci. Lidé jsou prostě naštvaní, jak se celá ta situace řeší."

Opravdový problém je dlouhodobé podfinancování zdravotnictví, což vede k velice křehkému systému, který jakýkoliv výkyv od normálu může přivést ke kolapsu. To byl podle Jírovce hlavní důvod drakonických proticovidovych opatření minulých dvou let.

Jednoduchá otázka

Jírovec ParlamentnímListům.cz zaslal i video s názvem Jednoduchá otázka. Na něm konvoj trucků, který je nazýván „Konvojem svobody" částečně blokuje dálnici. Mluvčí si ve videu stěžuje na kanadskou veřejnoprávní televizní a rozhlasovou stanici Canadian Broadcasting Corporation (CBC) s tím, že jde o vládní propagandu. Premiérem Kanady je od listopadu 2015 lídr Liberální strany Justin Trudeau. Mluvčí také uvádí anketu, v níž lidé odpovídali na dotaz, jestli je Kanada ve stavu nouze a 68 % dotázaných odpovědělo, že ne.

Český rodák v Kanadě, jak sám říká, je velkým příznivcem vakcinace. „Mám už třetí dávku a manželka také. Naše dvě děti studují virologii, takže máme informace z první ruky. Situace se ale vyvíjí a chápu, proč jsou lidé nespokojení. Ostatně v Quebecu, když si chcete jít něco koupit, musíte ukázat vakcinační průkaz. Lidi, co ho nemají, nepustí ani do obchoďáku, což je velký extrém," podotýká. Kvalita jeho života se nicméně prý kromě omezení cestování nezměnila, protože může pracovat z domova. Podle něj příští volby Trudeaovi liberálové asi prohrají, ale k žádným větším změnám nedojde. Obavy má jen z růstu preferencí krajní pravice. Ostatně protesty kanadských truckerů inspirovaly některá hnutí v jiných částech zeměkoule, například v novozélandském Wellingtonu anebo ve Francii.

Petr Jírovec, který byl přezdíván Dachau, působil ve Třech sestrách na postu kytaristy v letech 1985-1987. Patřil k jádru Sester a zažíval všechny zájezdy, koncerty a soustředění. V srpnu 1988 náhle emigroval do Rakouska. „Začal jsem vidět, co se vlastně děje s lidmi, který skončej školu. Nedokážu to přesně popsat, ale měl jsem pocit, že bych měl odsud vypadnout," okomentoval tehdy svůj odchod. Po čase přesídlil do Kanady a na první návštěvu Čech se vypravil až ve dvaadevadesátém roce.

Psali jsme: Kdybychom my takhle mlátili lidi... Násilí ve Francii si všimli hodně daleko Chtějí mě zavřít. Landa se opřel do umělců za dva roky covidu Zle. Kanaďané na kamiony zvažují poslat vojáky Bomba: Kanadský protest podpořil Musk. Vakcínu jeden člověk

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.