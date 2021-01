K doktorovi radši nechodíme. Umírající Chebsko svědčí o poměrech za covidu

REPORTÁŽ Italský scénář covidu je tu. Lékaři již vybírají, kdo bude na jednotce intenzivní péče perspektivnější. Zatím to vypadá na hranici 80 let, ale ta se může snížit. Etické problémy, se kterými jsme se v naší společnosti nesetkali dlouhé desítky let, jsou zde. Co říkají lidé, žijící na Chebsku, v Ašském výběžku, v nejzápadnější části republiky? Co se to děje se státem, který není schopný ani zajistit nové injekční stříkačky a jehly?

Chebská nemocnice – ať si příslušní piáristé, tiskoví mluvčí, velcí politici a další říkají, co chtějí, nikdy neměla příliš vábnou pověst. Město má tu smůlu, že je ze třech stran sevřeno sousedním Německem, kam můžete dojet na kole. Kdo může, pracuje „za čárou“, a bavorské či saské zdravotnictví či sociální služby již vysály stovky Čechů i Slováků, bydlících v Karlovarském kraji. Jestliže je v republice poddimenzovaný stav zdravotníků, tak tady je to znát nejvíce. I dobrý ukrajinský lékař, působící pár let v Česku (a tedy v EU), nemůže odmítnout nabídku od velkého souseda a pracuje třeba i ve velkých nemocnicích v Hofu nebo Weidenu.

Živý nebo mrtvý kraj?

Zpět k chebské nemocnici. I když uděláte pěknou rekonstrukci, nezapomenete na zateplení, zůstane vnitřek stejný, a možná ještě více chladný. Personál, který zůstal, je permanentně přetížen a žije hlavně z přesčasů. Za kovidové doby situace ještě víc k uzoufání.

„Papaláši si udělali novej pidi kraj, kterej je úplně k ničemu, je to směšný přílepek, ale hlavně že oni jsou za vodou,“ rozčiluje se muž středního věku na chebském náměstí, které pamatuje doby Valdštejnů i zfanatizovaných sudetských Němců. „Karlovarský kraj a ROP Severozápad je prolezlý strejdy s podivnou minulostí a nehezkou přítomností,“ konstatuje a přidává se k pánovi podsaditá žena středních let.

„Ano, bojíme se, nechceme marodit a raději nikam k doktorovi nechodíme,“ říká opět pán. „U zubaře půl roku čekání! Kdo má možnost, jede do Plzně.“ Jenže to musí mít čas, peníze na cestu a také trochu štěstí. Vždyť jedou přes „demarkační linii“ do jiného kraje. Tak je totiž nazývána dělicí čára u Mariánských Lázní mezi Plzeňským a Karlovarským krajem.

V Aši jako kdyby nebyli naši (Cheb nevyjímaje)

Karlovy Vary jsou poněkud stranou Chebu a jako by se za něj styděly. Tohle lázeňské město se nejspíš stydí za všechna sídla kraje – za Aš, za Nejdek, za Prameny, za Sokolov, za Abertamy v Krušných horách. Lidé z těchto míst si myslí, že se na ně politici vykašlali, že je tam nechali napospas a že žití je tam bez perspektivy. „Naše nemocnice je černá díra, to se musíte křižovat, když tam jdete,“ konstatuje paní a pokračuje. „Jestli vás převezou do obskurního Nejdku, tak to si tedy pomůžete,“ vykládá dál. Nekritizuje chudáky tam pracující lékaře, sestry a pomocný personál, který podle nějakých nesmyslných teorií prý má docela pěkný plat, který ovšem ve srovnání s tím v Německu je žebračenka.

Vše spustil jeden z vedoucích lékařů chebské nemocnice, který si postěžoval, že již musí selektovat kovidové pacienty. Na to hned přišla pádná odezva z tiskového oddělení Karlovarské nemocnice (ha, ty Vary, že!) a prý pan doktor je přepracován. Vzniká petice občanů, kteří žádají ministra zdravotnictví o vyjednání pomoci v sousedním Německu. Ministerstvo podle nich nereaguje. Krajský úřad v zastoupení hejtmana, bývalého primátora Karlových Varů (hle, Vary podruhé a nikoliv naposled!) prý už před pár dny vyjednával s Bavorskem, resp. místně příslušnou Horní Falcí, Saskem a snad i Durynskem, o možnosti převézt pacienty, ale zase se neděje nic konkrétního.

Že vás huba nebolí aneb, pane vachmajstr, vy jste ale hlava!

Občané prosili také jejich poslance, zvláště toho pirátského, mariánskolázeňského, který je verbálně podpořil, ale opět se nic hmatatelného, konkrétního nestalo.

Ale vlastně… stalo se! Krajský úřad a Krajská nemocnice (ha, již potřetí Vary!!!) bude situaci v chebské nemocnici vyšetřovat. Možná chudák pan doktor, který volal jako žíznící na poušti o pomoc, bude vyhozen, možná dokonce stíhán a s ním určitě ještě někdo, nejlépe ze zdravotních sester…

Místním opravdu dochází trpělivost. „Takhle to nebylo ani za komunistů,“ říká větrem a sněhem ošlehaný důchodce, který prý brázdil svahy Krušných hor a Erzgebirge ještě v době, kdy byl Krakonoš hošíkem. „To by padaly hlavy, ale ne těch, kteří to oznámí. To by řešily okresní, krajské stranické výbory, to by byl mazec. Dnes je třeba všechno zamést pod kobereček, usmívat se, poklonkovat a být takzvaně loajální. Vyhnat tu pakáž nemakačenkovou,“ rozčílil se muž a vyndal z náprsní kapsy určitě památeční butylku a lehce si přihnul. Je cestou demonstrace nespokojenců? „Lidé v Česku nejsou zvyklí, že jim budou umírat blízcí v nemocnici nebo v záchrance. Tohle bude obrovský průšvih a může to smést krajskou i vládní garnituru a nebude to jenom vyoknění,“ upozornil na hezký český zvyk vyhazování z oken na hnůj.

Píchejte si sršněm?

Při všem tom povídání se k nám přitočí mladší žena, stáhne si roušku ještě více do očí, aby nebyla poznat a zašeptá: „Taky tam napište, že už dochází injekční stříkačky a jehly. I tohle dovážíme z Číny. A prý to dostaneme nejdříve za měsíc,“ konstatuje fatální informaci. „No vidíte, vždyť říkám, bordel je tady. Ale co bordel, ten má ordung a bordelmamá. Tady je to jak v Sierra Leone.“ Tím vitální důchodce myslel jednu malinkou zemi v Africe, proslavenou dětskými vojáky, jež však nyní pod vedením prezidentky směřuje na rozdíl od nás k světlým zítřkům.

Obdobnou informaci jsme obdrželi také od „kontaktu“ z plzeňské fakultky, kde byl jako první za obrovského mediálního zájmu očkován pan ředitel. Podle krajské koordinátorky kovidu (hle, hezká funkce v každém kraji!) si hasiči a policisté ještě počkají, protože nejsou vakcíny. Jehly a injekce snad zatím dodá údajně jakási malá firmička z Bulharska, jinde v EU se toto nevyrábí. „Proč se teda neočkuje ruská vakcína?“ zuří dál důchodce. „Myslíte, že si Putin nechá vymřít půlku národa kvůli špatné vakcíně? A ta čínská je taky u nás tabuizovaná. Kdo jiný by měl mít kvalitní vakcínu než země, kde tohle pandemické svinstvo vzniklo?!“

„Všimli jste si, jak se vytratila informovanost o dávkování vysoce drahých léků, jako je třeba remdesivir?“ Špitla ještě jednou mladá žena. „Zkuste zjistit, zda nejsou jen pro někoho. Stejně tak jako očkování, které dostanou nejdřív hlavně papaláši, jejich příbuzní, přátelé, kamarádi, prostě tak jako kdysi…“

Je možné, že nemocnice bude brzo ohrazena totální informační blokádou, možná i zákazem vycházení, rušičkami mobilních telefonů a dalšími proprietami moderní vědy. Pravda přece nesmí ohrozit úřednickou mašinérii, že? Vše v pořádku, máme robustní zdravotnictví a nic se nemůže stát. Řada médií jistě přinese tiskové zprávy, které jsou zaručeně pravdivé.

A tak dál budeme dráždit bosou nohou hada…

