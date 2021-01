Kalousek pro PL: V Zemanovi vyhrálo to zlé. A sesadit ho z Hradu po sněmovních volbách…

„Miloše Zemana jsem si definitivně přestal vážit v roce 2013,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Miroslav Kalousek, který se vzdal poslaneckého mandátu. Podle něho v Zemanovi vyhrálo „to zlé a už to tam zůstalo“. Pro mnohé možná překvapivě se Kalousek staví zdrženlivě k plánu na Zemanovo sesazení po podzimních volbách. Nestojí prý za to rozeštvat společnost kvůli „nemohoucímu starci“.

Miroslav Kalousek se v úterý vzdal svého poslaneckého mandátu a po 22 letech služby v dolní parlamentní komoře se stal soukromou osobou. Byť, jak sám říká, zůstává aktivním členem TOP 09 a rád se podělí o své zkušenosti.

ParlamentnímListům.cz poskytl obsáhlý rozhovor, ze kterého přinášíme ukázku. Vybíráme pasáž o prezidentu Miloši Zemanovi. Kalousek otevřeně říká, kdy a proč si současné hlavy státu přestal vážit. A především odpovídá na otázku, zda by měla nová Sněmovna po podzimních volbách, bude-li k tomu mít dost hlasů, prezidenta odvolat z funkce.

Miloš Zeman měl prý respekt Miroslava Kalouska dlouho. „Známe se třicet let a Miloš Zeman dnes patří k těm, kterých si dnes nevážím, ale se kterými si historicky tykám. Známe se od roku 1990 a většinou jsme byli názoroví oponenti, ale vždy tam byl nějaký vzájemný respekt, což se mezi názorovými oponenty nevylučuje. Definitivně ten respekt ztratil v roce 2013, kdy popřel zásady systému zastupitelské demokracie v České republice. O složení vlády rozhodují volby do Poslanecké sněmovny a sněmovní většina. Jestli má někdo většinu 101 hlasů a více, ten rozhoduje o tom, kdo bude vládnout,“ uvádí politický matador Kalousek.

„Miloš Zeman si svévolně tuhle ústavní zásadu vyložil po svém, a přestože mu Miroslava Němcová předložila 101 hlasů poslanců, kteří si ji přáli za premiérku, ustanovil vládu svých kamarádů, kterou si nikdo nepřál, která žádnou podporu ve Sněmovně neměla a nezískala. Přesto vládla, a to pokládám za ústavní puč, kterým se vysmál zásadám zastupitelské demokracie a ústavy, vysmál se o to víc, že lidé, kteří se tomu propůjčili, potom odměnil. Premiér této vlády se pak stal guvernérem ČNB. Všechno to byla neústavní zvůle. Formálně písmenům ústavy to vyhovovalo, ale skutečnému smyslu ústavy, tomu slušnému chování a korektnímu výkladu to odporovalo. Tomu se tenkrát Miloš Zeman a jeho kamarádi vzepřeli a vysmáli. Od té doby si jich nemůžu vážit,“ popisuje.

Na jaře loňského roku na Zemanovu adresu prohlásil, že ho považuje za muže, který kdysi vládl brilantním mozkem. Dodal však, že slavný americký mafiánský boss Al Capone měl brilantní mozek taky. Na otázku ParlamentníchListů.cz nyní odpovídá, zda má Miloš Zeman s Al Caponem něco skutečně společného.

„Ten brilantní mozek, který podlehl představě, že na něj nikdo nemá, ale i na ten nejbrilantnější mozek vždycky někdo má. Liší se od sebe v zásadě jedním způsobem. Al Capone byl nepochybně strašně na prachy, to Miloš Zeman nikdy nebyl. Jedna věc se mu nedá upřít, že on sám osobně nikdy nebyl hamižný. Jeho touha po moci ale byla tak strašná, že se nechal podporovat neskutečně hamižnými lidmi,“ reaguje zakladatel TOP 09 a dvojnásobný ministr financí.

Na otázku, zda by podpořil odvolání Miloše Zemana z funkce ze strany Parlamentu poté, co by mohla současná opozice ve volbách získat dostatečnou většinu, nejprve reaguje slovy, že se o mandát ve volbách letos na podzim neuchází. Podstatu otázky ovšem bez odpovědi nenechal.

„Trvám na tom, že nejpozději od roku 2013 Miloš Zeman škodí České republice, rozkládá ústavní a demokratický pořádek. Bez ohledu na to, že si ho vážím za spoustu kroků a práce, kterou udělal předtím. Nikdo z nás není černobílý. V každém z nás se nějak pere anděl s ďáblem. Po roce 2013 v Miloši Zemanovi vyhrálo to zlé a už to tam zůstalo. Vzhledem k tomu, že jeho mandát končí v březnu 2023, bych byl asi velmi zdrženlivý riskovat totální rozdělení země kvůli jednomu roku mandátu nemohoucího starce,“ říká pro ParlamentníListy.cz Miroslav Kalousek.

Dodává nicméně, že aby mohl poskytnout poctivou odpověď, musel by nad věcí dlouho přemýšlet. Názor, že by nová Sněmovna měla ve spolupráci se Senátem zbavit prezidenta Zemana funkce, na sociálních sítích nedávno nadnesl publicista a bývalý speechwriter Mirka Topolánka a nynější komentátor serveru Info.cz Martin Schmarcz.

