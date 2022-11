Kauza Kramný č. 2? Na doživotí do basy v Itálii, přišlo Češce. Má jedinou šanci

reklama

Doživotní vězení v Itálii hrozí české občance Janě Šurkalové. Tu už 15. září 2017 odsoudil porotní soud v Bolzanu při zemském soudu v Bolzanu k doživotnímu trestu odnětí svobody za úkladnou vraždu jedem. Potvrzen byl tento rozsudek v odvolacím řízení soudem druhé instance dne 4. února 2019. V poslední instanci potvrdil rozsudek o vině 49leté Češky kasační soud 4. května 2021, když zamítl odvolání Jany Šurkalové k italskému nejvyššímu soudu. O den později vydal vyšší státní zástupce státního zastupitelství v Bolzanu Giancarlo Bramante, který zastupoval obžalobu i v prvním stupni před porotním soudem, exekuční příkaz k zatčení odsouzené.

Dekret stanoví, že Jana Šurkalová má být zatčena a převezena do věznice, která je nejblíže místu jejího zadržení. Kromě výkonu doživotního trestu mají být vykonány i vedlejší tresty. Patří mezi ně zákaz výkonu veřejné funkce na dobu neurčitou, ztráta rodičovských práv a během výkonu trestu odnětí svobody zbavení způsobilosti k právním úkonům. Italská justice považuje za prokázané, že Jana Šurkalová dne 13. prosince 2013 otrávila svého manžela Josefa Šurkalu (46), zemědělského dělníka zaměstnaného v Leifers, smrtelnou dávkou metanolu. Podle soudu přimíchala do alkoholu, který muž pil, prostředek na čištění oken.

Námitky obhajoby směřují proti uznání rozsudku i proti vydání

Šurkalová, která vždy jakoukoli vinu popírala, až do verdiktu kasačního soudu využívala práva na svobodu, které jí italská justice přiznává na základě práva na presumpci neviny (čl. 27 italské ústavy), a zůstávala na svobodě. Nyní není jasné, kde se Češka odsouzená na doživotí za úkladnou vraždu zdržuje a zda si trest odpyká také v Itálii. O tom, jaký bude její další osud, rozhodnou soudy v Česku. Vzhledem k tomu, že trestní zákoník České republiky obsahuje doživotní trest v jiné podobě, je docela možné, že Česká republika vydání Jany Šurkalové do Itálie nepovolí a Šurkalová si bude muset trest odnětí svobody přeměněný podle českého práva odpykat ve své vlasti.

„Aktuálně probíhá řízení o uznání prvostupňového rozsudku vydaného italskými justičními orgány v Bolzanu. Současně probíhá řízení o evropském zatýkacím rozkazu, jímž se italské orgány domáhají vydání paní Šurkalové do Itálie za účelem dodání do výkonu trestu. Ve středu se uskuteční další jednání u Krajského soudu v Brně, kde se budou probírat jednotlivé námitky, které jsme dali proti těmto rozhodnutím a proti tomu, aby byl uznán rozsudek italského soudu a aby byla paní Šurkalová vydána do zahraničí,“ říká pro ParlamentníListy.cz Adam Hrabovský, který v Česku Janu Šurkalovou zastupuje.

V Itálii nebyly dodrženy základní zásady spravedlivého procesu

Odtajňuje důvody, na nichž je v této fázi obhajoba postavena. „Namítáme nedodržení základních zásad spravedlivého procesu v řízení, které probíhalo před italskými justičními orgány. To je tak všechno, co mohu říci vzhledem k tomu, že jsem samozřejmě vázán advokátní mlčenlivostí. Jsme ještě v poměrně rané fázi řízení, kde se budou jednotlivé námitky, připomínky, resp. způsob naší obhajoby teprve rozebírat. Ještě to má nějaký vývoj, tak bych se nechtěl vyjadřovat k žádným podrobnostem,“ vysvětluje Adam Hrabovský, proč před jednáním, které bude před Krajským soudem v Brně veřejné, nechce více prozrazovat.

Šurkalová, která sama nemá žádné vazby na Jižní Tyrolsko ani na Itálii, nemluví německy ani italsky a v roce 2013 byla vlastně jen na návštěvě u svého manžela, který byl zaměstnán v Leifers. Žije v menším městě v České republice a je matkou několika dětí. Po rozsudku soudu druhé instance v roce 2019 vyjádřila pochybnosti o spravedlivém procesu. Byl veden jednak výhradně na základě nepřímých důkazů poskytnutých státním zastupitelstvím, aniž by byla obvinění konkrétně prokázána, a jednak byly značné problémy s překladem výpovědí a prohlášení Šurkalové před porotním soudem v Bolzanu. K překladu do češtiny u soudu byl mimo jiné použit tlumočník, který měl kvalifikaci pro překlad do chorvatštiny, nikoliv do češtiny.

Trestní právo u nás nestanoví doživotní trest stejně jako v Itálii

Jelikož je Jana Šurkalová českou občankou, musí se jejím případem zabývat český soud. Ale i kdyby ten uznal obvinění z vraždy, které bylo v Itálii pravomocně potvrzeno, není jisté, že by byla do Itálie skutečně vydána. Důvodem je skutečnost, že trestní právo České republiky nestanoví doživotní trest v identické podobě jako v Itálii. „Já zastupuji paní Šurkalovou teprve v řízení před českými soudy. Nezastupoval jsem ji u těch předchozích, nejsem italský advokát, nemohl jsem ji tedy zastupovat při řízení v Itálii. Jsem její obhájce teprve až v řízení o vydání, resp. uznání toho cizozemského rozsudku,“ dodává pro ParlamentníListy.cz advokát Adam Hrabovský.

