Kauza, která zatřásla republikou i ČSSD, míří do finále. Vlivný podnikatel, Ivan Langer, vysocí policisté… Informace, které jinde nenajdete

Do hledáčku vyšetřovatelů Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se tehdy dostal taky bývalý ministr vnitra za ODS Ivan Langer, ředitel GIBS Ivan Bílek nebo nejvyšší kriminalista v České republice Milan Pospíšek.

Po delší přestávce způsobené koronavirovými opatřeními může hlavní líčení u olomouckého krajského soudu sledovat veřejnost i média.

A ParlamentníListy.cz přinášejí čerstvé informace nejen ze zákulisí procesu.

Z hlavních líčení zatím vyplynulo, že až soudce Lýsek umožnil všem obžalovaným seznámit se s kompletními nahrávkami, které tehdy pořídil protimafiánský útvar Roberta Šlachty a které nebyly po celou dobu zpřístupněny obžalovaným a byly vyhodnoceny jako takzvaně nezájmové. Jedná se řádově o stovky hodin odposlechů, z nich obžalovaní předestřeli soudu desítky odposlechů, které popírají obžalobu Miroslava Stokláska z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a které by pravděpodobně bez zásahu soudce Lýska nikdy nespatřily světlo světa.

Zajímavá je v tomto ohledu rovněž interpretace obžaloby, která byla svědecky rozdrcena na prach v kauze Králík (detaily kauzy jsou uvedeny pod článkem, pozn. red.), kde dozorující státní zástupce Stoklásek v obžalobě kauzy Vidkun klade obviněným za vinu, že bez ohledu na důkazní situaci chtěli za každou cenu stíhat tehdejšího vlivného člena ČSSD Jaroslava Králíka.

Podivné na tom je, že žalobce Stoklásek tehdy současně dozoroval protimafiánskému útvaru Roberta Šlachty i kauzu Králík, která byla později předána do Olomouce na kriminálku pod vedením kriminalisty Kadlece.

O celém případu podrobně informoval Ekonomický deník, a to například ZDE nebo ZDE .

Tehdejší vyšetřovatel kauzy Králík František Ševčík (ex ÚOOZ) u Krajského soudu v Olomouci totiž uvedl poměrně zásadní slova: „Já jsem to viděl tak, že z mého pohledu to na stíhání je. Mluvili jsme o tom, co je ve spise potřeba udělat a kam to směřuje. Nepamatuji si, jestli jsem řekl, že to na zahájení trestního stíhání vidím, patrně ale ano, protože ten názor mám dodnes, že to na stíhání bylo. Výhrady ze strany dozorujícího státního zástupce k mému šetření nebyly, byli jsme ve shodě, byli jsme ve shodě, i pokud jde o názor na průběh toho prověřování.“

Miroslav Ševčík tedy přímo označil dozorujícího státního zástupce kauzy Vidkun Miroslava Stokláska jako státního zástupce, kterého seznamoval s výsledky prověřování a stavem trestního řízení kauzy Králík před předáním z ÚOOZ do Olomouce, tedy stejného Miroslava Stokláska, který současně obžalovaným v kauze Vidkun klade za vinu, že chtěli zahájit trestní stíhání vlivného člena ČSSD Jaroslava Králíka bez ohledu na důkazní situaci, ač je zřejmé, že s důkazní situací byl jako dozorující státní zástupce kauzy Králík podrobně seznámen vyšetřovatelem Ševčíkem a věděl, že kauza je nachystána na zahájení trestního stíhání.

Je důležité zmínit, že kauze Králík se věnuje i tehdejší ředitel ÚOOZ a zakladatel hnutí Přísaha Robert Šlachta ve své knize Třicet let pod přísahou. Ta je podle jednoho z našich zdrojů minimálně v těchto pasážích „v příkrém rozporu s dokazováním u Krajského soudu v Olomouci a očerňováním mnoha osob bez sebemenších důkazů“.

Podle jeho tvrzení bude zajímavé sledovat, komu ve skutečnosti vadil Jaroslav Králík a proč, pokud se to někdy vůbec prokáže.

„Minimálně teď už je ale zřejmé, že obžalovaní v kauze Vidkun s tím nemají nic společného a že Robert Šlachta a jeho podřízení vytvořili příběh bez důkazů. Proč Robert Šlachta ve své knize Třicet let pod přísahou uvádí smyšlené informace a činí nepřímo nátlak na soudce Martina Lýska, zůstává zatím otázkou,“ uzavírá.

Doplňme, že Robert Šlachta opakovaně sdělil, že si za informacemi ze své knihy pevně stojí a nemá problém ani s případnými žalobami s tím, že je ochoten svá tvrzení dokázat.

O co šlo v kauze Králík:

Jaroslav Králík se podle médií řadí mezi kontroverzní postavy politiky na Hané. Prý patřil řadu let mezi velmi vlivné zákulisní hráče. Muž s minulostí v StB a s řadou kontaktů se v minulosti ocitl v hledáčku detektivů ve dvou různých případech.

„Jeden se týkal budování kanalizace v Kostelci na Hané, druhý Vodohospodářských zařízení Šumperk. Podivné okolnosti vyšetřování těchto případů jsou v obžalobě kauzy Vidkun vedené pod označením „kauza Králík“.

Králík u soudu vzpomínal, jak se začal dozvídat, že se o jeho aktivity zajímá policie. Konkrétně se brněnští detektivové z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) věnovali podezření, že při výstavbě kanalizace v Kostelci na Hané byly použity trubky z méně kvalitního materiálu, a to bez řádného projednání a schválení. Zakázka byla součástí miliardového projektu dotovaného z velké části Evropskou unií,“ informovala v polovině roku 2020 MfD.

„Kolem roku 2014 pan poslanec a bývalý předseda Poslanecké sněmovny (Miloslav) Vlček nabádal spoustu lidí, aby se mnou nic neměli, že půjdu já i bývalý starosta Kostelce do tepláků a že je vše zařízené,“ vypověděl před soudem Králík. Dodal, že se ničeho protiprávního nedopustil a že vše bylo zcela korektně evidováno.

Kauza VIDKUN:

Koncem ledna 2019 detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, expozitury Ostrava a Teplice, ukončili její vyšetřování. Kriminalisté vyhodnotili veškeré opatřené důkazy a obsáhlý spisový materiál čítající 63 svazků o více než 16 000 listech předali s návrhem na podání obžaloby Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci, které provádělo dozor nad zachováním zákonnosti. V této trestní věci byli v říjnu roku 2015 obviněni dva vysoce postavení policisté, podnikatel a regionální politik, všichni z Olomouckého kraje. Obvinění bylo sděleno pro trestné činy zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a podplacení, přičemž právní kvalifikace je právně odvislá od způsobu spáchání a podílu jednání jednotlivých obviněných osob na předmětné trestné činnosti. Tři obviněné osoby jsou v případě uznání viny ohroženy odnětím svobody na tři léta až deset let, čtvrté osobě hrozí trest odnětí svobody od jednoho roku do šesti let. Trestná činnost měla spočívat v tom, že vysoce postavený policista prostřednictvím jemu podřízeného policisty měl účelově, soustavně a dlouhodobě získávat informace ze spisů zájmových trestních kauz, které následně podle závěrů kriminalistů NCOZ neoprávněně poskytoval osobám stojícím mimo Policii České republiky.

