Klinika a Antifa! Předvolební incident: Udženija z ODS popsala akci mládežníků, u které osobně byla. To prý dříve nebylo

Na Náměstí Míru bylo v úterý pořádně rušno. Na prostranství před kostelem sv. Ludmily naproti radnici městské části Praha 2 se sešlo okolo dvou stovek levicových aktivistů, kteří protestovali mimo jiné proti politice Okamurova hnutí. Od radnice je pozorovala s kolegy zdejší místostarostka a první místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Po chvíli se dostala do křížku s jedním z mladíků, kteří se shromáždění zúčastnili. Šlo o vandalismus.

„Dnes ‚krásný zážitek‘ přímo z Náměstí Míru, které si zabrala anarchistická skupina Antifa a nahlašovatel akce kandiduje za Stranu zelených: stojím s kolegy před radnicí a antifácký floutek v černé kapuce jde a strhává volební berousky,“ píše Udženija na svém facebookovém profilu o střetu s vandalem.

Později se jej rozhodla konfrontovat. „Tak na něj zakřičím: ‚Hej, co to děláš?‘ A on: ‚Protože jste odporný a nechutný.‘ Já na něj: ‚A to se ti zdá v pořádku ničit cizí majetek?‘ A on: ‚Ano, to se má!‘ A pelášil pryč, co mu nohy stačily… Hrdina,“ okomentovala mladíkovo počínání Udženija. Svůj status zakončila výzvou ke čtenářům, aby přišli k volbám.

Udženiju poté jeden z přispěvatelů na sociální síti pod jménem Slavoj Milchbart obvinil ze lži. Údajně se v době, kdy na Facebook odeslala status informující o dění na Náměstí Míru, nacházela v Mělníku. To má dokládat informace o poloze uživatele, která se zobrazuje pod příspěvkem Udženiji. Samotný údaj ovšem průkazný není, neboť tato funkce Facebooku může ukazovat třeba poslední dostupnou lokalitu, kterou zaznamenal uživatelův telefon v době, kdy byl na telefonu aktivován modul GPS. Ten si mnoho lidí vypíná, třeba aby šetřili kapacitu baterie svého telefonu.

Proti Milchbartově tvrzení se ohradila sama Udženija. „Celé odpoledne jsem byla na Praze 2 a vše, co jsem napsala, je svatá pravda. Pan Slavoj lže,“ napsala. Uživatel Tomáš Svoboda reagoval: „V klidu, žádný Slavoj neexistuje,“ a poukázal tak na možnost, že předmětný profil pod jménem Slavoj Milchbart nereprezentuje reálného uživatele.

Zastupitel Prahy 2 Lukáš Hes (ODS) pro ParlamentníListy.cz uvedl, že strana na Praze 2 registruje poškozování propagačních materiálů, problém se ale prý netýká plošně veškeré reklamy v rámci městské části, a navíc je složité vypátrat pachatele.

V samotném zastupitelstvu městské části je prý momentálně klidná situace. „Teď byla poslední schůze současného zastupitelstva, koalice normálně fungovala, tedy to, co koalice chtěla prosadit, prošlo,“ shrnul Hes aktuální situaci ve vedení Prahy 2. V zastupitelstvu sedí i čtyři lidé za Stranu zelených. Podle Udženiji je svolavatel včerejší akce na Náměstí Míru zároveň kandidátem Zelených v nadcházejících komunálních volbách.

Hes se také vyjádřil k jednomu z problémů Prahy 2, kterým je budoucnost prostoru přilehlého k základní škole Na Smetance. Na parcele existovala několik let komunitní zahrada, město zde ovšem v červnu 2018 začalo dlouho plánovanou výstavbu dětského hřiště. Lidé, kteří se starali o chod komunitní zahrady, proti zmizení zahrady protestují a má docházet také k obstrukcím okolo výstavby nového hřiště.

„Oni jsou poměrně radikální v tom, že se jim hodně nelíbí, že ta komunální zahrada se zavřela. Hodně protestují proti tomu hřišti, i když z našeho pohledu tam ta zahrádka byla jen dočasně, oni to věděli, dokonce se jim pak ještě prodlužovala smlouva. Ta ale už skončila. Ale oni teď chodí na zasedání zastupitelstva a tam protestují, nicméně dlouhodobým záměrem je postavit v té lokalitě dětské hřiště,“ uvedl Hes a dodal, že protestující jsou napojeni na Stranu zelených.

Redakce ParlamentníchListů.cz požádala Alexandru Udženiju o vyjádření k celému incidentu.

„O žádné agitaci ve prospěch některé politické stany nevím, přes hluk z aparatury nebylo téměř nic slyšet. Co se týče osoby pořadatele, tak vycházím z toho, co sama Strana zelených ve svých příspěvcích propagovala, tedy že organizátorem této akce je jejich kandidát do Zastupitelstva hlavního města Prahy, pan Filip Hausknecht,“ řekla Udženija na dotaz, zda na Náměstí Míru probíhala agitace ve prospěch některé z politických stran. V rámci radnice musí Udženija se Zelenými spolupracovat, čtyři z nich sedí v zastupitelstvu městské části. „Pokládám naše vztahy, i přes jasnou rozdílnost názorů, za poměrně korektní, v mezích slušného chování,“ řekla na adresu opozičních zastupitelů.

Na Praze 2 existuje konflikt mezi vedením městské části a lidmi okolo Strany zelených již delší dobu. V lokalitě Na Smetance existovala až do loňského roku komunitní zahrada. Její tvůrci však museli místo opustit, neboť se na něm začalo stavět dětské hřiště. Výstavbě však dle zdrojů z radnice brání různé spolky navázané na zrušenou komunitní zahradu. Jakou zkušenost má politička s lidmi okolo komunitní zahrady? „Velmi špatnou. Prostor jim byl pronajmut, na dobu určitou a s tím do toho šli. Chci jen zdůraznit, že podle platného územního plánu je to stavební pozemek. Pochopila bych, že by lidé protestovali, proti nějaké komerční výstavbě, ale pokud někdo protestuje proti stavbě dětského sportoviště, které sousední škola nutně potřebuje, kde budou denně sportovat stovky dětí, tak to vypovídá o těch lidech vše a není co dodávat. Tušit jejich chování předtím, nikdy bych pro pronájem ruku nezvedla,“ zněla odpověď.

K ničení reklamních poutačů prý na Praze 2 dochází. „Na Twitteru se ničením reklamních poutačů chlubila nějaká maskovaná slečna, z uskupení Kolektiv115. Levicové aktivisty úcta k soukromému majetku pochopitelně nezajímá,“ podotkla k řádění vandalů Udženija. Obětí pachatelů není pouze ODS, již v pondělí jsme informovali o tom, že podobným praktikám čelí také SPD.

Udženija popsala také konflikt s mladíkem, kterého při vandalismu přistihla. „Nenávistně na mě křičel, že jsme hnusný a odporný a že ničit cizí majetek je v pořádku, pak zbaběle utekl. Mě by jenom zajímalo, kdo ty lidi vychovával. Jsem přesvědčená, že žádný rodič nemůže být hrdý na své dítě, pokud se takto chová a dělá ostudu celé rodině,“ míní politička. Podle ní ovšem nejde o celospolečenský problém. „Myslím, že většina lidí úctu k soukromému majetku má. Tohle je úzká skupina levicových fanatiků, které bohužel podporují a legitimizují i některé politické strany,“ posteskla si 1. místopředsedkyně ODS. „Primárně se sdružují kolem squatu Klinika a organizace Antifa. Svojí nenávistí nejen k soukromému majetku, ale hlavně k lidem s opačným názorem, než mají oni, se ani nijak netají,“ dodala pak na adresu vandalů. „Můj subjektivní pocit je takový, že to je horší, než to bývalo. Takovou vlnu vandalismu, fanatismu a nenávisti jsem v minulých předvolebních časech nezažila,“ shrnula Udženija hlavní rozdíl mezi letošní volební kampaní a těmi dřívějšími.

„Lidé chtějí pořádek, chtějí, aby město fungovalo a zároveň aby všichni dodržovali stanovená pravidla. Není možné tolerovat vandalismus a nenávist,“ reaguje Udženija na otázku, zda volební hesla ODS jako „Na Klinice se léčí, nefetuje“ nebo „Tramvaj není noclehárna“ nejsou pro část elektorátu urážlivá. ODS se mezitím v posledních průzkumech preferencí stala nejsilnější stranou v Praze.

