Králík za 169 Kč, pivo za 25. „To by měl vidět náš hospodský.“ SPD na pouti

Na tradiční pouti SPD v Českých Budějovicích se sešlo několik desítek lidí. Setkání dvakrát přerušila bouřka s hustým deštěm. Přesto mnozí na místě vydrželi. Kromě toho, že chtěli vidět a hlavně slyšet politiky z SPD, si někteří také chtěli výhodně nakoupit.

„Největší zájem je o králíka a o kuře. Králík je za 169 korun a kuře 59,90 za kilo. Králík vyjde v obchodě na 200 korun, kuře tak na těch 89–90 korun za kilo,“ popsala Alena Kotounová, která na akci prodávala. Lidé měli zájem například i o vajíčka, kdy jedno vyšlo na tři koruny. Nejen muže pak potěšila cena piva, které stálo 25 korun.

„To by měl vidět náš hospodský a hlavně chlapi od nás,“ smál se starší muž, který se představil jako Pavel Koutný. Na akci SPD přijel z Táborska. „Pivo mají dobrý, ale doufal jsem, že tady bude pan Okamura. Rád bych ho viděl, podiskutoval s ním. Líbí se mi jeho názory. No tak snad příště,“ pokrčil rameny a dodal. „Ale pan Fiala také mluvil moc dobře. Mám z něj pocit, že tomu rozumí a že chce opravdu lidem pomoct.“

Ceny na pouti SPD. Foto: David Hora

Přívětivé ceny především masa pak potěšily hlavně ženy.

„Vzala jsem kuře i králíka. A jednoho i pro sousedku. Když už jsme sem jeli,“ smála se paní a ukazovala plnou tašku. Jméno prozradit nechtěla. „Já vím, že neříkám nic špatného. Ale dneska… zkrátka ne,“ usmívala se omluvně.

Režisér Zábranský, kandidát do Senátu – chci zrušit Senát!

„Já jsem přišel s tím, že chci zrušit Senát. Všichni se mě ptají proč, když chci do Senátu jít. Ale já tam vlastně nechci jít, já ho chci jen zrušit. Hledám páky jak na to.

Senát je drahá záležitost a úplně zbytečná. Myslím si, že Parlament stačí. Je potřeba, abychom začali šetřit, jak se nám říká. Dobře, tak ať se začne šetřit ze shora. Zrušme Senát!“ vyzval lidi před jevištěm režisér a scenárista Miloš Zábranský, který s podporou SPD kandiduje do Senátu na Táborsku. Po jeho slovech se z davu ozvaly souhlasné výkřiky. „Musíme myslet na to, abychom uživili rodiny, abychom se měli lépe. Já si také přeji, abychom měli levný benzín, levnou elektřinu, levný plyn… To znamená, že musíme spolupracovat s těmi lidmi, s těmi organizacemi a s těmi státy, které jsou schopné nám v těchto věcech pomoci, abychom to všechno zvládli,“ uvedl také režisér.

Píší nám lidé, kteří nejsou schopni zaplatit složenky. A rady Vystrčila a Pekarové?

Místopředseda SPD Radim Fiala pak na jevišti promluvil především o energetické krizi, kterou dle jeho mínění prý vláda vůbec nezvládá.

„Píše nám spousta lidí, kteří nejsou schopni zaplatit složenky. Složenky za elektriku, za plyn… A ceny energií neustále rostou. Vláda hledá řešení už od ledna. A my víme, že žádné nemá. Senátor Vystrčil z ODS říká – musíte si pomoct sami. Markéta Pekarová Adamová z TOP 09 říká – upleťte si dva svetry na zimu. A tyto výroky znamenají jediné: Že vláda nemá žádné řešení. Protože kdyby nějaké měla, tak s ním přijdou a neříkají tady tyto nesmysly, které nás bohužel od energetické krize neuchrání,“ uvedl Radim Fiala a dodal příklad ze svého soukromí.

„Já to vidím na své rodině, na své mámě, které zvedli zálohy z pěti tisíc na patnáct. A její důchod je třináct a půl. Žije sama a neví, z čeho to zaplatí. Takže jde nám o všechny, o naše, vaše blízké, o rodiny, které neví, jak této krizi budou čelit,“ upozornil.

Poláci tankují za 33 korun, Maďaři za třicet… A my?

„Skoro všechny vlády v Evropě se s tím problémem nějak popraly, nějak občanům pomohly. Jenom tato vláda neudělala skoro nic. Snížila spotřební daň na benzín a naftu, asi o korunu padesát. Ale než to uvedla do provozu, tak lidi ani nezjistili, že jim ta vláda vůbec v něčem pomohla. Naproti tomu Poláci tankují za 33 korun, Maďaři za 30 korun. My tankujeme za 43 korun, zhruba o deset korun dráž. Takže tam se o nějaké pomoci nedá mluvit,“ uvedl Radim Fiala a pokračoval:

Místopředseda SPD Radim Fiala. Foto: David Hora

„Co se týče elektřiny, je ten problém ještě větší. Ani žádné zastropování. Řekli, že udělají úsporný tarif. Ale jeho budoucnost je velmi podobná jako snížení spotřební daně na pohonné hmoty. Přidali lidem zhruba 1200 korun měsíčně. A teď si představte 1200 korun měsíčně, když mé mámě zvedli zálohu z pěti tisíc na patnáct měsíčně. Takže její problém to stejně nevyřeší. Ani se nemá kam odstěhovat, má byt 2 + kk. To není nějaký super velký byt. A záleží také na tom, v jakém domě bydlíte a podobně. Je to prostě katastrofa,“ pokýval hlavou.

„Má pravdu. Jinde pomáhají, tedy na nás kašlou,“ komentovala jeho slova mladší žena, která seděla pod přístřeškem před pódiem.

Odstoupit od Green Dealu! Na burze prodávat jen přebytky elektřiny!

Jak Radim Fiala uvedl, SPD má prý plán, jak energetické krizi čelit.

„Ale vláda tomu čelit nechce. Vláda říká, to si vzpomeňme – patříme na Západ. Ve své prozápadní ideologii prostě odmítá všechno, co jde z Východu. A říká – my jsme závislí na ruském plynu. Ano, jsme závislí na ruském plynu. Ale my nechceme být závislí na nějakém západním americkém plynu. Když půjde trubka z východu a půjde trubka ze západu, pak je to správně. Pak nejste závislí. Ale když máte jenom jednu trubku, vždycky jste závislí na tom, odkud ta trubka jde,“ vysvětlil s tím, že SPD má prý desatero kroků od krize ke stabilitě.

Pouť SPD v Českých Budějovicích. Foto: David Hora

Jako první z bodů jmenoval odstoupení od Green Dealu. „Je to zelená ideologie. Možná vám budou říkat – je to Putinova drahota. Putin za to může. Není to pravda. Válka na Ukrajině ceny energií jenom akcelerovala, ale ten začátek, proč šly ceny energií nahoru, je v Evropské unii, v rozhodnutí Evropské komise, že budou zavírat elektrárny v Německu, jaderné, uhelné. Teď do konce roku tam mají zavřít poslední tři jaderné elektrárny. Bude to znamenat, že nebude energie. A když je něčeho málo, zvedne se cena. Ceny energií se začaly zvedat ještě před válkou na Ukrajině. A ta válka na Ukrajině tomu samozřejmě nepomáhá,“ vysvětlil.

Zmínil i nutnost odstoupení od systému emisních povolenek a dostal se také k lipské burze. „V České republice se vyrábí dostatek elektrické energie. Jsme největším výrobcem a vývozcem v Evropě. A teď si představte, že naši občané platí nejdražší elektriku v Evropě. Není žádný ekonomický důvod k tomu, abychom platili nejvíc. A je to proto, že energii, kterou vyrobíme, jde na lipskou burzu. Tam se tvoří její cena, aby si ji mohli koupit Němci a další. Ta cena samozřejmě na té burze roste. A my říkáme – vystoupit z lipské komoditní burzy,“ sdělil rázně a podotkl. „Není žádný důvod, abychom nabízeli energii na burze, aby si ji kupovaly americké penzijní fondy, zvedaly její cenu, když potřebujeme energii vyrobit co nejlevněji pro naše občany. To znamená odejít z lipské burzy, prodávat za výrobní ceny, které jsou v ceně haléřů, našim občanům a firmám. A to, co nám zbude, tak dejme na lipskou burzu, ať si to koupí Němci. To přece je správně,“ uzavřel a dodal, že nejlevnější cenu elektřiny v Evropě mají Švýcaři.

„Protože nejsou na lipské burze. To,co vyrobí, prodají svým občanům,“ vysvětlil.

