Kravál do rána. Roušky? Ne. Pokuty? Nic. Město ničené cizinci přes PL volá o pomoc. Netušilo, co ho čeká

REPORTÁŽ Zahraniční dělníci se v počtu 10 až 12 shromáždí v pronajatém bytě a dělají kravál až do rána, stěžuje si ParlamentnímListům.cz starosta města Tachov Ladislav Macák. Pokutu z nich nevymámíte, do bytu policii nepustí. Okresní město nemá nemocnici, zato montoven má přehršel. Česká firma ani jedna. „Na jedné straně je fajn, že je dálnice, která je ale zároveň pro nás neštěstím. Nás tehdy před dvaceti lety vůbec nenapadlo, co se tady bude dít…“ naříká starosta z okresu, který se v číslech nákazy covidem-19 drží na čelních příčkách.

Starosta Tachova Mgr. Ladislav Macák (Patrioti Tachova), bývalý senátor za ČSSD, si stýská: „Jako jeden z mála okresů v republice nemáme vlastní nemocnici. Tu nám bohužel v roce 2002 krajský úřad zavřel. To byla jedna z prvních akcí nově vzniklého kraje,“ konstatuje smutně.

Bez nemocnice i pohotovosti

Původně tady byla podle starosty Macáka nemocnice přímo ve městě, jenže ta byla uzavřena kolem roku 1957. O které ale nyní hovoříme, je okresní nemocnice v Plané. Což je, řekněme, necelých dvacet kilometrů od Tachova, kousek od Mariánských Lázní, na dohled „hranice“ Karlovarského kraje. V tomto bývalém hraničářském městě je jen nemocnice na Sv. Anně, která je nyní jako nemocnice následné péče. „Takže někdo říká, že na Tachovsku nemocnice je. To však není pravda,“ konstatuje starosta Macák. „Pro akutní péči prostě není.“

„Co se týká pohotovosti, tak jediná je v Plzni. My držíme v Tachově alespoň městskou polikliniku ze svých peněz a snažíme se, aby tu byly zastoupeny všechny základní odbornosti, takže nejen praktičtí lékaři, ale také specialisté,“ uvádí dále starosta Macák. „Takže jim vybavujeme ordinace – je tu mamograf, rentgen, rehabilitace. Držíme to i za cenu nemalých peněz, ale je to jediná možnost, aby měli lidé lékaře ve svém městě.“

S novými lidmi je v tomto regionu na samém západě republiky problém, „…protože dnešní skladba lékařů je věkově poměrně vysoká a máme tu bohužel hodně doktorů, kteří pracují jenom proto, protože za ně není náhrada. Jsou to sedmdesátníci i starší a já jim děkuji, že vůbec jsou ochotni dělat. Do budoucnosti to však nevidím růžově, i když jsme pro lékaře připravili vpravdě luxusní byty. Chybí okresní nemocnice, kde by si zde dělali atestaci a všichni musí do Plzně a odtud se lékař už málokdy vrátí,“ vysvětluje dále starosta.

„Od nás pracuje v sousedním Německu hodně lidí, jsou v sociálních a zdravotnických službách a právě odchází pryč se slovy ‚vždyť tu není nic, ani nemocnice…‘ Jestliže studují školy v Praze nebo Plzni, tam se pak rozkoukají a raději zůstávají ve vnitrozemí, než aby se vraceli sem k nám,“ nastiňuje poměrně drsnou realitu Ladislav Macák.

Hle, svět montoven! Veselme se?

„Nová Hospoda, to je největší průmyslová zóna v republice a říká se, že by měla být dokonce největší ve střední Evropě. Tam rostou stále další a další objekty a já nechápu proč. Vždyť se zabírá zemědělská půda, lidé tady nejsou a ani zisky nezůstávají v republice. V takzvaném průmyslovém parku není ani jedna česká firma.“

„ V každém případě to my jako Tachov odnášíme nejvíc, protože tady bydlí nejvíce agenturních dělníků. Přitom nikdo není povinen hlásit, kolik je jich tady či kde bydlí, takže my nemáme vůbec tušení, kolik se jich tady pohybuje! Když jdete k večeru po ulici, tak pomalu neslyšíte češtinu. Je to i riziková skupina. Říká se, že jsou agentury povinné testovat, ale bude je někdo kontrolovat? Kolik těch agentur to bude skutečně testovat a kdy?“ ptá se rozhořčeně starosta třináctitisícového města. „Když nejsou testy, tak já tohle pokládám za rizikovou skupinu a vidím, že právě tento problém je za tím výrazným naskočením kovidové nemocnosti,“ ukazuje na doslova hrozivou a v Praze opomíjenou skutečnost starosta.

Jen houšť – více hal, více zahraničních pracovníků

„Že to je otázka bezpečnostní, to je tutové. Zvýšil se počet dopravních nehod, protože tihle agenturní pracovníci si tady koupí nějaká auta nebo si je odněkud přivezou a když odcházejí, pokud nám je tady agentura nenechá přímo na pospas, zůstane nám tu vrak a bohužel naše legislativa jej neumožňuje odtáhnout. Musíme hledat dokonce i v Rumunsku, a když zjistíme majitele, tak to nakonec trvá nejméně půl roku než se vraku zbavíme.“ A to je prý ještě optimální případ.

Jeden z důvodů, proč z města odcházejí i starousedlíci, je podle starosty Macáka právě zhoršená situace kolem průmyslových zón. „Ty objekty někdo staví a někomu je pak pronajímá. Byly případy, že to některé firmy za pár měsíců nebo roků zavřely, odešly jinam. Takže žádná stabilita a jistota není. A zemědělské půdy je nám líto. Na jedné straně je fajn, že je dálnice, která je ale zároveň pro nás neštěstím. Nás tehdy před dvaceti lety vůbec nenapadlo, co se tady bude dít…“ uvádí dále starosta.

„Zaráží mne, že když město potřebuje vyjmout pár metrů z intravilánu, tak to nejde, protože ubývá zemědělské půdy. Ale že se tu nesmyslně uvolňuje zemědělská půda pro tyto haly, tak opravdu této politice nerozumím,“ konstatuje Ladislav Macák.

Rovněž objekt bývalých kasáren ve Vysočanech se zaplňuje „…a vypadá to, že se časem Nová Hospoda spojí s Vysočany. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Padají tu takové návrhy, byť některé oficiální kruhy to popírají. Ale když se podíváte, jak ty haly přibývají, tak vás přímo mrazí. To je nejlepší se podívat z letadla nebo balónu a budete překvapeni. Když jsem to já viděl z výšky, tak jsem vůbec netušil, kde jsem! A to je několik let zpátky, mezitím tam vznikly další haly. To je celé město, tam jsou ulice, vůbec nejde jen o jednu řadu. Kdo říká, že už to není aktuální, že se nic dalšího stavět nebude, tak buď není informován, nebo lže,“ konstatuje exsenátor.

Smějeme se pokutám

„Ten, kdo z pracovníků montoven zde má rodinu, s tím je normální pořízení. Ale většinou jde o mladé lidi, kteří tu jsou sami, přijdou z práce a postávají, neřeší, že se na veřejnosti nesmí pít, že musí mít roušky nebo dokonce respirátory. Jdou do večerky, kterou tu mají Vietnamci, tam si alkohol koupit může každý, je to potravinový krámek. Místo toho, aby si nakoupený alkohol odnesli, shromažďují se a popíjejí na veřejnosti,“ stýská si starosta. „ Naši strážníci mají službu, kterou jim vůbec nezávidím. Z těch lidí nevydolujete žádnou pokutu, oni nic nezaplatí, takže je to boj s větrnými mlýny. Bohužel.“

„Dnes máme maximální stav městské policie, a to je 17 lidí. A bohužel, i oni jsou někteří covid pozitivní, protože si to takzvaně přinesou z venku. Samozřejmě vůbec najít lidi na strážníky je problém, který má ale i Police ČR. Kupodivu se nám hlásí více ženy než muži. Ale my potřebujeme na noční služby muže,“ vysvětluje starosta Tachova.

A je tu ještě další problém: „Dnes se byty pronajímají agenturním pracovníkům, na tom se vydělává. Tady začíná být pro normální lidi naprostý nedostatek bytů. Bohužel pomoc vládní politiky městům a obcím k výstavbě je minimální. A neřeší se to a vzniká bytová krize. Města to nejsou schopny platit, zvláště v dnešní době, kdy peníze ubývají,“ uvádí starosta. „Na ubytovnách může být kontrola, ale do bytu nemůže, tam nemá nikdo právo vstoupit. Sousedé nebo lidé z okolí každou chvíli volají naše strážníky nebo státní policii, protože když se tam sejde deset, dvanáct mladých lidí, popíjejí a je kravál do rána.“ Samozřejmě že vznikají problémy i s dívkami, protože mladíci až na nějaké výjimky jsou svobodní, bez žen, to rovněž „dělá zlou krev“.

…nám je to jedno, aneb město, starej se

Podle předchozích vyjádření starosty Macáka pro sdělovací prostředky, je počet zahraničních pracovníků v Tachově a okolí nikoliv čtyři tisíce, jak udávají statistiky, pravděpodobně „vycucané z prstu“ nebo nahlášené personálními agenturami, jež jsou raději evidovány třeba v Polsku, ale téměř dvojnásobek. Když si vezmete počet obyvatel Tachova, kterých je kolem 13 000, je to pěkná sumička. To je nějakého odpadu, o který se v konečné fázi musí starat město. A agentury přitom mohou dělat na všechny strany nos dlouhý, jak vlastně sami chtějí…



