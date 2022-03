Nasr*ný Babiš k „Topolovi“ a cenám paliv. Málem nám upadlo ucho

Bývalý premiér Mirek Topolánek mluví z cesty a srovnávat dnešní válečnou situaci s dobou před osmi lety je naprosto absurdní. PL to řekl expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš v reakci na Topolánkovo tvrzení, že dnes při ceně 50 korun za litr a mnohem vyšší průměrné mzdě je nafta levnější, než byla v době nástupu Babiše do vlády.

Bývalý premiér Topolánek v pondělních Událostech, komentářích na ČT tvrdil, že v porovnání s výší průměrné mzdy není dnes rozhodně nafta dražší, než dřív. Prý je tomu právě naopak.

„V roce 2013, kdy nastoupil Andrej Babiš, byl průměrný plat 25 tisíc a nafta stále 36,50 korun za litr. Takže jste si mohli za ten plat koupit 688 litrů. Kde byl tedy Andrej Babiš, že nekřičel: musíme urobiť ta opatrenie? V roce 2022 si při ceně 43,20, ale už to roste, můžete koupit 861 litrů nafty. Kdyby to bylo 50 korun, bude to pořád 740 litrů, což je o 60 litrů více než za Babiše v roce 2013. Je v tom pokrytá inflace a růst platů. Nestrašme se, není nafta draží než v roce 2013, ani náhodou,” uvedl Topolánek.

Expremiér Babiš tato slova důrazně odmítá, podle jeho slov se nacházíme v bezprecedentní situaci, kdy po sotva skončené velké krizi s covidem přišla válka a vláda by na to měla reagovat a ulehčit občanům život.

„Je úplně absurdní, že premiér, za kterého se tady kradlo v přímém přenosu, který údajně prodal post ve vládě Řebíčkovi, si ani nepamatuje, kdy jsme my nastoupili. V roce 2013 tam byla vláda, kterou řídil kmotr přes milenku premiéra! My jsme nastoupili v lednu 2014 a byli jsme tam v menšině a dávali do kupy veřejné finance. Měli jsme nejlepší rozpočty. Ten člověk neví, o čem mluví.

Hlavně se ho tam měli zeptat, kdo ho teď živí, koho zastupuje, jakou lobby. Myslím, že všichni vědí koho zastupuje. Má jasný střet zájmů a vykládá nesmysly. Za první vlády jsme dali do pořádku finance, které se stále zlepšovaly a pokračovala v tom paní Schillerová. Za covidu se to samozřejmě zhoršilo, ale taková byla situace. Ten člověk mluví úplně od cesty, absolutně nechápu, co tím chce říct,” konstatuje Andrej Babiš pro ParlamentníListy.cz.

Podle jeho slov nelze tehdejší dobu srovnávat s dnešní krizovou situací. „Je to naprosto nesrovnatelné, jsme ve válce a už před tím jsme byli ve válce s covidem. Tahle vláda s covidem už neměla žádné starosti, všechno jsme jim připravili a teď nejsou schopni ani prodat nakoupené vakcíny, jak jsme to dělali my,” uvádí.

„Nacházíme se v bezprecedentní situaci, je válka. Neříkáme, že vláda nemá pomáhat uprchlíků, pomáháme jim i my jako hnutí ANO. Říkáme ale, že vláda musí pomáhat českým občanům, rozpočet na to má. To je všechno. Nechápu, co za nesmysly Topolánek vykládá. Ten pán si ani nepamatuje roky, kdy jsme nastoupili,” dodává bývalý premiér Andrej Babiš.

